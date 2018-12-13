Aşırısı da zarar
HER şeyin aşırısı zarar... Sık cinsel ilişki, haz duyma ve orgazmla ilgili farklılıklar yaratabilir. Eşinizle ilgili bir değerlendirme yapılmalı. Kadınlarda doyumsuzluğa neden olan cinsel ilişkiye girme isteğine, nemfomani diyorlar. Bu isteklilik devam ederse aklında olsun.
53 yaşındayım. Menopoza girdim. Huzursuzum.
Menopoz cinselliği etkiler mi?
EVET. Menopoz döneminde östrojen hormonu azalır. Bu ise cinsel ilişkiyi hatta cinsel isteği olumsuz etkiler. Cinsel ilişki ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir. Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.
61 yaşında erkeğim. Şekerim var. Hanımla beraber olamıyoruz. Ne yapmalıyım?
ŞEKER hastalığı erkeklerde iktidarsızlık, erken boşalma şikayetlerine neden olur. Düzenli diyet yaparak kan şekerini düzende tut. Günde 10-12 bardak su tüketmeyi unutma. Günde en az 1 saat egzersiz yap. Hastalığın adını koyduktan sonra tedaviyi konuşuruz.
46 yaşındayım. 2 aydır aniden hıçkırıklarım oluyor.
Hastalık olabilir mi?
6 saatten uzun süren hıçkırıklarda bir doktora başvur. Yemek borusu, diyafram ve akciğer hastalıklarında hıçkırık olabilir. Ayrıca beyin hastalıkları, bir çeşit sara gibi durumları araştırmak içinde nöroloji uzmanı muayenesi şart.
Sürekli idrara çıkma ihtiyacı hissediyorum. Su içmeyi azalttım fayda etmedi. Neden sizce?
MUTLAKA tam idrar tahlili yaptır.
Sadece enfeksiyonda sık idrara çıkılmaz.
Mesane hassasiyetini arttıran durumlar, mesaneye bası yapan hastalıklar, şeker hastalığı sık sık idrara çıkmamıza neden olabilir. Tuvaletini tutma...
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri