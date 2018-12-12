Kriz yaşıyoruz
DOKTORUNUZLA mutlaka görüşün.
Her hastanın hastalığı, kendine özeldir.
Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz.
Uygun ve düzenli egzersizler, cinsel ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir.
Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler, ilişki öncesinde alınabilir.
Tansiyon ilacı içiyorum.
Sertleşme sorunum var. Cinsel gücü arttıran ilaç içeyim mi?
SAKIN doktorunuzdan habersiz cinsel güç arttıran ilaç kullanmayın. Bazı tansiyon ilaçları, cinsel sertleşme için kullanılan bu ilaçlarla birlikte alındığında hayati riskler doğurabilir. Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmayın...
Sigara içiyorum. Cinsel hayatım bozulur mu?
EVET. Sigara erkeklerde cinsel isteksizliğe yol açabilir. Sigara bırakmadığında, ilerde mesane ve prostat kanserine yakalanma riski taşır. Ayrıca sigara, sperm kalitesini bozduğundan çocuk sahibi olmayı engelleyebilir.
Haftaya evleniyoruz. Eşim balayı sistiti için tedbir almamız lazım dedi. Nedir bu?
İDRAR kesesinin mikroplu veya mikropsuz iltihaplarına sistit denir. Cinsel aktivitenin arttığı durumlarda da sistit görülebilir. Bu nedenle, özellikle balayına çıkan çiftlerde ortaya çıkan idrar yolu enfeksiyonlarına balayı sistiti denir.
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