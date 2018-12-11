Eskisi gibi değiliz
Eskisi gibi değiliz yani... Ben de menopoza girdim. Bize ne önerirsiniz? Ne yapmalıyız?
ÖNCELİKLE erişkin bireylerin cinsel ilişki isteği doğal bir istektir. Hastalık, ne olursa olsun cinsel ilişki isteğini azaltabilir.
Bu nedenle, bu durumda bu istek yaşama isteği, kendine güven gibi duygusal durumların olumlu işaretidir.
Takip eden doktorlarından bedensel performansı ile ilgili bilgi alman uygun olur. Menopoz doğal bir süreçtir. Hastalık değildir.
Cinsel ilişkiye engel değildir.
Doktorunuzla da görüşün...
Nafiz Hocam, yeni evliyiz. 9 ay oldu. Bebeğimiz olsun istiyoruz. İlişkide korunmuyoruz.
Gebelik şansımızı nasıl arttırabiliriz?
KAYGILANMAYIN. Eşiniz de siz de genel bir kontrolden geçin. Gebeliğinize engel olacak bir hastalık veya farklılığınız varsa öğrenin.
Her şey normalse huzurlu bir ortamda, eşinizle ilişkiye girin. Adetinizin ilk başlangıç tarihinden yaklaşık olarak 14 gün önceki dönemler dişi bedeninin yumurtlama dönemidir. Diyelim ki 28 günde bir adet görüyorsunuz.
Önümüzdeki ay beklenen adet tarihinizden 14 gün geri sayın. Bulduğunuz tarihten 2 gün önce ve 2 gün sonraki tarihleri belirleyin. Bu dönemde sık cinsel ilişkinin gebelik şansını artırabilmesi söz konusudur. Her şeyin hayırlısı olsun.
HEMEN BİTİYOR...
Evleneli 2 yıl oldu. Erken boşalma sorunu yaşıyorum.
5 dakika dedin mi bitiyorum. Bu durum canımı çok sıkmaya başladı. Ne tavsiye edersiniz?
ERKEN boşalmanın en önemli sebebi stres, sıkıntı, korku ve kaygıdır. Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk ve isteksizlikte eklenince 3 tane hap yutsan nafile! Mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Ayrıca sana dediklerimi yapmana rağmen şikayetlerin geçmezse mutlaka psikolojik destek al. Günlük hayatında her şeyini acele yapma. Cinsel ilişki bir iş, bir görev değil.
Beraberce istenmesi gereken bir durumdur. Bir yere yetişirken, bir randevuya yetişmeden önce, sonrasında yapılacak bir iş varken cinsel ilişkiye girmeyin.
Gerilim, erken boşalmayı tetikler. Ne aç ne tok ol. Aynı anda eşinde haz duyuyorsa mesele yok.
Annemin 2 yıldır her yeri ağrıyor. Tahlil yaptırdık. Doktor "Fibromiyalji" dedi. İlaçlar da midesini bozdu. Ozon işe yarar mı acaba?
MEDİKAL ozon tedavisi, ağrı şikayetleri açısından tedavi edici olarak uygulatabilirsiniz.
Ama tek faydası bu değil.
Medikal ozon tedavisi bedenin tüm hücrelerinde yenilenme, iyileşme sağlar.
Yüksek enerji veren bir tedavi metodudur. Yüz yılı aşan bir süredir insanlara fayda sağlayan bu yöntemi değerlendirebilirsiniz.
23 yaşındayım. 117 kiloyum. Ne yapsam kilo veremiyorum. Ameliyat olmamı önerir misiniz?
TEMBELLİK yok!
Ameliyat ihtimalini, doktorun önerir. Sen diyet yapıp, kendini düzene sokmalısın.
Ameliyat oldun sonra yine kilo alabilirsin. Ruh ve damak operasyonunu senin yapman lazım. Boyun kaç santimetre belirtmemişsin. Ameliyat ihtimali için beden kitle endeksi ölçümü lazım. Boyuna göre bu ölçü değişir. Örneğin boy ölçümün 180 santimetre ise beden kitle endeks ölçümün 35,5 olur. Obezite, yani şişmanlık cerrahisi için beden kitle endeksi 40'ı geçerse veya 35-39.9 ve ciddi tıbbi hastalıklar varsa uygulanır.
Boy ve diğer beden hastalıkları durumuna göre doktorun bu tedaviyi önerebilir. Yap perhizini, yap hareketini, iç suyunu, bak keyfine...
İKNA OLMUYOR!
3 ay önce evlendik. Ben 23, eşim 21 yaşında. Eşimin adetleri baya gecikmeli oluyor. Bir de doktora gitmiyor. İkna edemiyorum. Siz ne tavsiye edersiniz?
ADET kanaması olarak tanımlanan menstrüasyon kanamalarının ne zaman başladığı önemli. Başlangıcın geç olduğu durumlarda düzensiz adet kanamaları hastalık olmaksızın gerçekleşebilir. Ancak yaşı 21 olunca doktor değerlendirmesi şart. Özellikle hormon hastalıkları ve yumurtalık hastalıkları adet gecikmelerine neden olabilir.
Kalıcı sıkıntılar olmaması için erken muayene ve tetkik önemli... İhmal etmeyin.
41 yaşındayım. 2 yıldır diyabet hastasıyım.
Kan şekeri seviyelerim normal gidiyor. Şeker hastalarının cinsel hayatı biter diyorlar, doğru mu?
DİYABET herkesi aynı şekilde etkilemez, hatta diyabeti iyi kontrol edilen birçok kişi hiçbir sorun yaşamaz. Bununla beraber, diyabetin uzun süreli kontrolsüz olduğu bazı erkeklerde; diyabet sinirlerde hasara yol açarak, beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatabilir.
Sertleşme için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin ve damarların işlevini bozabilir. Böyle bir durumda yapman gereken bu durumu doktorunuza zamanında anlatmandır. Size en doğru bilgiyi ve tedaviyi kendi doktorunuz verecektir.
Nenem bize çocukken her kış bardak çekerdi. Pek hastalanmazdık. Şimdi çok sık hastalanıyorum. Bardak çektirebilir miyim?
BARDAK çektirme dediğimiz uygulamanın tıptaki adı vakum terapidir. İnsanlar bin yılı aşkın bir süredir bu tedaviyi uygular. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
Doğru bölgelere, doğru sürelerde ve şekilde uygulanırsa beden yenilenmesine katkıda bulunur. Sağlık Bakanlığı onaylı doktorlar tarafından uygulanırsa tıbben faydalı olacaktır.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri