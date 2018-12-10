Eşinin gönlünü al

31 yaşındayım, 3 aylık evliyim. Eşimle ne zaman beraber olsak çok ağrıdı deyip bırakıyor. "Bana kızgın mısın?" diyorum. "Yok" diyor. Ne yapmalıyım?

CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma ve batma gibi huzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir.

Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Yaklaşık olarak yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. İhmal etmeyin.

Yoksa cinsel ilişki düşüncesi huzursuzluk yaratacağından, geleceğinizi olumsuz etkiler.

Yine de eşinin gönlünü al. Kız evi, naz evi. Kırıldıysa tamir et. Günahını alma. Bedensel hastalıklar ağrılı olabilir.



Nafiz Bey, ağzımın içi yara oluyor. Boğazıma kadar iniyor aftlar. Neden olabilir?

AĞIZ içi aft yani yara en sık rastlanan şikayetlerdendir.

Vitamin, mineral eksiklikleri, burun tıkanmalarından romatolojik hastalıklara kadar çeşitli hastalıklarda görülebilir.

Önce aynı doktor tarafından takip edilmen gerekir. CRP, Sedimentasyon, Haemogram, Total Ige tahlillerini yaptır.

Yara var iken doktor görmeli.

Behçet hastalığı tanısında faydalandığımız testi yaptırmak gerekir. Alerjik veya tıkayıcı burun hastalığın varsa düzelt.

Sebze, meyve ve kuruyemiş tüket. Stres, sıkıntı yapma.

Sonuçlar çıkınca haber ver.



PROSTAT OLMUŞUM!



Yaşım 66. İdrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. "Prostat büyümüş" dediler. Önceden de kum döküyordum. Kum dökmek, prostatı büyütür mü?

HAYIR büyütmez. Prostat bezi hastalıklarında, idrar kesesi hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir.

Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir.

Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır. Uzman muayenesinde tereddütte kalırlar. Birçok hasta, bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler. Doğru üroloji uzman muayenesine...



Nafiz Bey, 3 gündür ishalim. Günde 4 kere tuvalete gidiyorum. İflahım kesildi. Halim dermanım kalmadı. Doktora gitmem gerekir mi?

İSHAL iflahını kestiyse doktora gitme zamanı gelmiş demektir. İshalin üç günden fazla sürdüyse, karnında veya makatında şiddetli ağrı varsa, 38 derece veya üstünde ateşin oluyorsa, dışkında kan veya katran rengi varsa ve susuzluk bulguların varsa doktora başvur.

İshal özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve gebelerde hızla sıvı kaybına neden olur. Bu kayıp yerine konmazsa ciddi tehlike yaratabilir. Acilen doktora git.



5 yıllık evliyiz. 3 tane çocuğumuz var. Eşim "Tüp bağlatalım" dedi. Bir zararı var mı?

KADINDA yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır. Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez, bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder. Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz. Kadın doğum uzmanına gidip konuyu değerlendirin.



BUNALIMDAYIM!

7 ay önce evlendim. Tam ilişkiye gireceğiz sertleşme sıkıntısı yaşıyorum. Eşim huzursuz, ben de bunalımdayım. Hangi doktora gideyim?

CİNSEL tatmin için gerekli olan sertliğin sağlanamadığı duruma erektil disfonksiyon diyoruz. Takip ve tedavi için ortalama 3 aylık bir takip gerekiyor.

Erkeklerde yaş ilerledikçe daha sık görülür. Ayrıca şeker hastalığında, damar hastalıklarında, psikiyatrik hastalıklarda ve hormon hastalıklarında daha sık ortaya çıkar. Ek olarak şişmanlık, hipertansiyon, kan yağ ve kolesterolünde yükseklik sertleşmede soruna neden olabiliyor.

İlaçla, psikoterapiyle veya bazı müdahale ve enjeksiyonlarla tedavi edilmeye çalışılıyor. Hemen üroloji uzmanı bul. Muayene ol.



Kardeşim 21 yaşında. Havale geçirdi sandık doktorlar "Sara" dedi. İlaç verdiler, kullandı. Bu kez de ateşi çıktı. Şimdi doktor antibiyotik verdi. Yine geçmedi. Ne yapalım?

BİRÇOK şey, yüksek ateşe neden olabilir. Enfeksiyon var ve doğru tedavi edilmezse de ateş devam edebilir. Bazı ilaçlar da ateşi yükseltebilir.

Bazı epilepsi, yani sara ilaçları da bu gruptadır.

Ayrıca bazı antibiyotikler, idrar söktürücüler, alerji ilaçları, tansiyon ilaçları, sakinleştiricilerde vücut ateşini yükseltebilir. Doktorun gerekli kan testlerini yaptırsın. Ama sara ilacını veren doktorunla da görüş. Gerekirse ilaç değişikliği yapar. Su içmeyi ihmal etme.



Nafiz Bey, ağız kokum var. Bir türlü geçmiyor. İlaçsız bir şeyler yapılamaz mı?

YAPILIR. Birçok hastalık ağız kokusu yapabilir. Önce tanı koysak daha iyi olur.

Genel önerilere gelelim.

Soğan, sarımsak tüketme.

"Yok, mutlaka yerim ben" diyorsan pişmiş halde tüket.

Şekerli ve baharatlı yiyecekler tüketme, sonra ağız kokar. Gün içinde ağız bakımını da yap. Diş çürükleri de ağzı kokutur. Sigara içme.

İçiyorsan da ağız bakımını ihmal etme. Bol bol fırçala.

Sigara içmek diş eti hastalığını da körükler. Bol su iç.

Asitli, kafeinli içeceklerden sakın. İçtiysen yine ağzını iyice çalkala. Domates ve elma tüket. Etli yemekleri bir kerede çok yeme. Ağız gargarası ve diş ipini de kullan.