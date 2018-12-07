Stres varsa cinsellik yok
KOLESTEROL yüksekliği direk ereksiyon sorunu yapmaz. Ancak çok yüksek kolesterol veya trigliserid yüksekliği uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarınıda tıkamış olabilir. Ereksiyon sorunu çoğunlukla stres-sıkıntı gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkar. Bununla beraber, troit hormon bozuklukları, kan şeker düzensizlikleri, cinsiyet hormon bozuklukları, kullanılan ilaçların yan etkisi gibi nedenlerle ereksiyon sorunu olabilir. İç hastalıkları uzmanına görün. Bedensel bir sıkıntı yoksa üroloji uzmanı ve psikoloji uzmanı devreye girebilir.
1 aylık evliyim. Eşimi öyle görünce çok heyecanlanıyorum. Daha başlar başlamaz boşalıyorum. Ne yapmalıyım?
ANLATTIKLARIN hastalık değil. Cinsel aktiviteyle tanışmaların kendine has sonuçlarından biridir erken boşalma. İlişki tekrarladığında kendinize has tecrübeler edineceksiniz. Daha sakin ve paniksiz ilişkiye girebileceksiniz. Ayrıca erken boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun? Önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza, tatmine ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir. Ayrıca iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme.
46 yaşındayım. 3-4 yıldır bacaklarım, kolların, eklemlerin ve belim ağrıyor. İlaçlar işe yaramıyor. Kollarımda kasilma var sanki, kuvvetim yok. Detaycı bir kişilik özelliğine sahibim. Ne yapmam lazım?
ÖNCELİKLE kaygı yoğun kişiliğin bedenin kas-kemik-eklem-lif-kıkırdakları için izotonik kasılmalara yani durduk yerde kendini kasmana bağlı aşınmalar meydana getirebilir. Ayrıca bu nedenle harcadığın enerji halsiz ve yorgunluğuna katkıda bulunabilir. Bu anlattıklarına göre öncelikle fibromyalji-kollogen doku hastalığı-Behçet hastalığı ve anksiyetedepresyon bozuklukları açısından muayene ve tetkik edilmen gerekir.
Bunun için de sabır şart. Takibine girebileceğin iç hastalıkları uzmanı bul. Ve tedavine başla. Hadi durma dediklerimi yapmaya başla.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri