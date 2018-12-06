Münasebetim eskisi gibi değil
BU anlattıklarına göre "Uyku Apne" hastalığı dediğimiz bir durumdasın. Tabi ki sigarayı bırak. Kilo ver. Ancak sadece bunlar yetmez. Mutlaka kulak burun boğaz ve göğüs hastalıkları uzmanına görün.
Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir. Bu hastalık cinsel hayatı da olumsuz etkiler.
Hapla veya diğer desteklerle düzelme çok mümkün değildir.
Yeterince su içmeyi unutma.
Altı aydır belim ağrıyor. Bel fıtığı galiba.
Ama sadece yatarken ağrıyor. Spor bile yapmıyorum. 39 yaşında bel fıtığı niye olsun?
BEL fıtığının yaşla ilgisi olmaz. Her yaşta olabilir.
Ama bel fıtığı hareketle artar, dinlenmekle geçer. Üç aydan uzun süren, istirahat ile geçmeyen, 40 yaşından önce başlayan, aniden değil, yavaş yavaş başlayan, sabahları yataktan kalkmayı zorlaştıran, hareket ettiğinizde azalan ağrılar varsa iltihabi hastalıklara bağlı bel ağrısı aklımıza gelir. Hemen bir iç hastalıkları uzmanına veya romatoloji uzmanına muayene ol. Geç kalma. Her durumda da ağrı ve inflamasyon dediğimiz mikropsuz iltihap tedavisi için ozon tedavisinden faydalanabilirsin.
BEBEK GELDİ İLİŞKİ BİTTİ
Doktor Bey, eşim yeni doğum yaptı.
Bebeğimiz bir aylık. Şimdi bu cinsel ilişki meselesini eşime açsam ayıp olur mu?
EŞLER arasında ayıp olur mu? Olmaz tabi ki.
Cinsel ilişkiye doğumu izleyen 6. haftadan sonra başlayabilirsiniz. İlk başlarda dişi cinsel organında eskiye oranla bir kuruma görülebilir. Bunun nedeni azalmış östrojen hormonudur.
Kayganlaştırıcı jel kullanımı ilişkiyi kolaylaştırabilir.
Genellikle erkek kadından daha fazla cinsel istek içindedir.
Kadınların sadece hormonları değil, sosyal yapısı-pozisyonu da değiştiğinden başlangıçta tedirginlik yaşanabilir. İyi niyet ve gayretle devam edin.
Banyodan bir iki gün sonra saç diplerimde iltihaplanmalar oluşuyor. Sonra da saçım dökülüyor. Ne yapmalıyım? Yardım bekliyorum.
TARİF ettiğin durum alerji ve enfeksiyonun birlikte olduğu bir durum olabilir. Özellikle sıcak alerjisi dediğimiz bir durumda kıl yuvalarının ağızlarının kapanmasına neden olabilecek kadar fazla salgı üretiyor olabilir. Bunun ardından saç dökülmeleri de eklenebilir. Öncelikle muayene edilmen gerekir. Cilt hastalıkları uzman muayenesi ile başla. Ardından gerekirse iç hastalıkları muayenesi ol.
Hocam merhabalar 51 yaşındayım. Menopoza giriyorum. D vitamini baktırayım mı?
D vitamini rutin olarak ölçülmemelidir.
Yatağa ve eve bağımlı kişilerde D vitamini eksikliği ve yetersizliğine yol açabilecek bir hastalığı olanlarda, Osteoporozu olanlarda, düşük travmalı kırık öyküsü olanlarda kan kalsiyumu düşük (Hipokalsemisi) olanlarda, kan fosforu düşük (Hipofosfatemisi) olanlarda, D vitamini metabolizmasını etkileyecek ilaçları kullananlarda, kanda D vitamini düzeyi bakılmalıdır.
BEL AĞRILARIM GEÇMİYOR
Bel ağrılarım için doktora gittim. Ankilozan Spondilit dediler. Bu hastalık geçer mi?
Romatizmal hastalıklar hiç geçmez diye biliyoruz...
ROMATIZMAL hastalıklar Otoimmün yani bedenin kendi kendine zarar verdiği hastalıklardandır. Uyur, uyanır. Senin bir parçandır.
Sana zarar vermesin yeter.
Ankilozan Spondilit hastalığının tedavisi düzenli ve süreklidir.
Çünkü bedeninde mikropsuz bir iltihap var. Bu nedenle tedavinin birinci adımı hem senin hem de ailenin hastalık ile ilgili bilgilendirilmesidir.
Öncelikle sigara içiyorsan vedalaş. Takip ve tedavin romatoloji uzmanı yoksa iç hastalıkları uzmanı gözetiminde devam etmelidir...
Babamda kalın bağırsak ve makatta kanser bulundu. Ameliyatı tehlikeli diyorlar.
Sadece kanser olduğu için mi tehlikeli?
KANSER ve ilgili ameliyatlar her zaman risklere sahiptir.
Bu Ameliyatta birbirine dikilen mide ve bağırsak bölümleri arasındaki bağlantı kendiliğinden açılabilir ve karın zarı iltihaplarına yol açabilir. Bu durum hayati tehlike yaratabilir, tekrar ameliyat gerektirebilir, yoğun bakım tedavisi gerektirebilir ve maalesef ölümle sonuçlanabilir.
Ameliyatta mide, pankreas, oniki parmak bağırsağı, ince ve kalın bağırsak, karaciğer, safra kesesi ve yolları, dalak, üreter, böbrek, mesane, prostat, üretra, seminal veziküller gibi organ yaralanmaları olabilir ve bu yaralanmalar ek müdahaleler gerektirebilir. Yani çeşitli tehlikeli ve ağır durum ihtimalleri maalesef var.
Hocam burnum tıkanıp duruyor. 'Alerji alerji' deyip duruyor herkes. Bu alerji nedir?
ALERJİ bazı maddelere karşı aşırı duyarlılık halidir.
Alerjik kişilerde hassasiyet, duyarlılık yapan maddelere "alerjen madde" denir.
Alerjik kişiler alerjenle karşılaşınca aşırı bir yanıt verirler. Alerji yapan maddelere karşı aşırı yanıt verme özelliğine "atopi" deriz.
Atopik bünye kalıtsal olarak geçer ve anne veya babası alerjik olan kişinin atopik olma olasılığı artar. Eğer her ikisinde de alerji varsa bu olasılık %50'ye yükselir.
Alerjik bedenlerde sık sık burun tıkanabilir.
Testlerini ve gerekirse tedavini ihmal etme.
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