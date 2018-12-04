Nefesim duruyor!
Ne yapsam fayda etmedi. Neden böyle oluyorum?
PANİK var, yoğun kaygı var, sonuçtan mahcubiyet var.
Önce geçmişe sünger çek.
İç hastalıkları uzmanına git.
Bana bu şikayetle başvuran hastalardan şeker yükleme testi, TSH, tam kan sayımı, mutlaka isterim. Tansiyon ölçümün, muayene bulguların, tıbbi özgeçmişine göre ek tetkik gerekebilir. Ayrıca cinsel ilişkiyle ilgili bilgi, görgü, deneyimlerine göre psikolog görüşmesi gerekebilir. Çoğu kez bu süreç mutlu sonlanır.
Merak etme. Harekete geç.
27 yaşındayım. Günde 15-20 kere tuvalete çıkıyorum. Erken boşalma sorunum da var.
Doktor depresyon ilacı verdi. Siz ne önerirsiniz?
HEYECANLI, kaygılı bedenlerde bu şikayetler olabilir. Kendine güvensizlik korku yaratır. Korku hormonları hızlı ve fazla çalıştırır. Bağırsakların çabuk boşalır. Bu çabuklukla cinsel ilişki sırasında da çabuk boşalırsın. Duygusal ve hassas kişiler bu şikayetleri sık yaşar.
Hiçbir şey sağlıktan kıymetli değil. Her şeye kafanı çok takma. Gereksiz yere kendini fazla sıkma. Aldığın depresyon ilacının etkileri uzun sürede fark edilir. Bu ilaç senin kendini değiştirmen için bir zaman kazandırır.
İLİŞKİDE 'KİLO' SORUNU
Nafiz Bey, sıkıntım büyük. Eşim iri. İlişkide karnım ağrıyor. Hemen bitmesini istiyorum.
Safra kesesi ameliyatı olmuştum. İlgisi var mıdır?
BU anlattığınız derin ağrı diye tarif edilir.
Endometriosis hastalığı, batın içi yapışıklıklar (sezaryen, apandisit, barsak veya mesane ameliyatları sonrası), batın içi kitleler, tümörler, apseler, enfeksiyonlar (rahim, tüp ve yumurtalıklarda), miyomlar, yumurtalık kistleri, bağırsak ve mesane problemleri, rahim tersliği hallerinde bu tip ağrılar olabilir. Safra kesesi ameliyatından ziyade batın içi yapışıklık ve ağrı yapan diğer ihtimalleri araştırın.
İç hastalıkları ve kadın hastalıkları uzmanına başvurun.
Nafiz Hocam, 47 yaşındayım. 9 yıldır sigara içiyorum. KOAH olmuşum. İlaç alıyorum.
Başka neler yapabilirim? Ne önerirsiniz?
AKCİĞER yenilenmesi için ozon tedavisinden faydalanabilirsin. Hacamat tedavisi uygunluğun varsa ağır metal birikimlerinden kurtulabilirsin. Fitoterapi dediğimiz bitki tedavilerinden sana özel tavsiyelerden faydalanabilirsin. Ayrıca mıknatıs detoksu dediğimiz PEMF terapi uygulayabilirsin.
Sana özel tedaviler için takip edileceğin iç hastalıkları uzmanı bul.
25 yaşındayım. Yakında evleneceğim ama saçım dökülüyor. Bir çaresi yok mu bunun?
HER şeyi kafana takarsan hayat boyu hastalıklar yanından ayrılmaz. Erişkin bir insanda 5-6 milyon civarında kıl bulunur. Tamamen saçla kaplı bir başta ortalama 100 bin adet saç vardır. Bir saçın ortalama ömrü 2-7 yıldır.
Saçın büyüme döngüsü yaklaşık 2-3 yıl sürer. Her saç teli bu aşamada ayda 1 cm kadar uzar. Her gün yaklaşık 100 adet saç dökülmesi normaldir.
KANSERDEN KORKUYORUM
Nafiz Bey, 21 yaşındayım. Meme kanseri konusunda kaygılıyım. Ne yapmalıyım?
KAYGI tüm hastalıkların anasıdır. Tedbir al. Önce kendi kendine muayene yapmayı öğren. Kendi kendine meme muayenesi, memelerde yumru, şişlik, kalınlaşma gibi, kanser belirtisi olabilecek değişiklikleri kişinin kendi başına kontrol etmesi demektir. Meme kanserinin erken evrelerde teşhis edilebilmesi sayesinde hastalıkta sağ kalabilme şansı çok daha yüksektir.
Tüm meme kitlelerinin yüzde 80'i iyi huylu olmasına rağmen, tehlikeli olanları erken teşhis ile yakalayabilirsiniz.
Sadece kanser değil her türlü meme hastalığını erken fark etmek iyidir.
Nafiz Bey, bir akıl verin... Babamın tansiyonu yüksek. 5 yıldır ilaç kullanıyor. Bir de kilolu.
Doktor, anevrizmadan bahsetti. Nedir bu?
ANEVRİZMA, tanım olarak vücuttaki damarlarda bölgesel olarak meydana gelen genişlemelere, balonlaşmalara verilen isimdir. Tıbbi olarak tanımlamak gerekirse de anevrizma vücuttaki herhangi bir atardamarın bölgesel olarak normalde olması gereken çapının 1,5 katından daha geniş olmasıdır. Vücutta anevrizmanın en sık görüldüğü bölge, karın ana atardamarı yani abdominal aorttur.
Normal çapı kişinin kilo, boy ve vücut özelliklerine göre değişmekle birlikte genelde 2-3 cm olan aortun çapının 4 cm'den daha geniş hale geldiği durumlarda abdominal aort anevrizmasından bahsedilmektedir.
Nafiz Bey, bağırsak kurtlarım var. 6 aydır doktor doktor gezdim. Farklı ilaçlar kullandım. Hiçbiri fayda etmedi. Ne yapmalıyım?
EVDE birlikte kaldığınız kişiler varsa hep beraber tedavi olmalısınız.
Yoksa herkese tekrar bulaşabilir. Ayrıca dışarıda yemek yediğiniz yerlerden kaynaklanıyorsa aynı şekilde parazit bedene tekrar giriyor olabilir. Size verilen tedaviyi tam ve doğru uygulayın.
Dışkı takibinizi yapın. Dışkıda parazit tespit ederseniz hemen laboratuvara test ettirin.
Parazitin tipini öğrenelim.
Ona göre tedavi verelim.
Tedavileri farklı doktorunuzla bu şikayeti paylaşın. Zerdeçal, karanfil, sarımsak, papatya, kekik, eğrelti otu, zencefil tüketmenizi öneririz.
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