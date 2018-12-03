Bence eşini dinle...
YE. Avokado iyi bir hücre koruyucu ve antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kansere karşı koruyucudur. Aynı zamanda mutluluk hormonu olan seratoninden ötürü ruh sağlığımıza da en az beden sağlığımıza olduğu kadar faydalıdır. İçerdiği yüksek potasyum ile dinçlik verir ve insanı depresyona sokan uyuşukluk ve rehaveti alır. Ayrıca avokado diğer meyvelere oranla yüksek miktarda potasyum ve C vitamini içeriyor. İçerisinde bulunan potasyum afrodizyak etkisi yaparak cinsel isteğinizi arttırıyor. Bence eşini dinle...
Adet sancısına kekik Nafiz Bey, adetim az oluyor ancak çok ağrı çekiyorum. İlaç kullanmak da istemiyorum. Bitkisel ne önerirsiniz? Ne yapmalıyım?
ÖZELLİKLE biberiye, papatya, adaçayı, çiriş otu, çörek otu ve kekik çayı, adet döneminde günde 2 bardağı aşmayacak şekilde tüketilebilir.
Unutmayın ki bu bir tedavi değildir. Bitkilerin destekleyici özelliklerinden faydalanılan bir durumdur. Çay demlenmesine gelince... Bir bardak kaynamış suya 1 tatlı kaşığı bitki çayını koyun. Bardağın ağzını kapatın. 10 dakika bekleyin. Az az, yudum yudum için.
Nafiz Bey, ben 4 yıl önce Behçet hastası olduğumu öğrendim. İlaç kullanmıyorum ve belimde lekeler çıkmaya başladı. Neden olduğu bilinmiyor. Behçet ile ilgili olabilir mi?
BEHÇET hastalığı, takip edilen romatizmal grup bir hastalıktır. Etkilediği organa göre, etkileme şiddetine göre ilaçlı takibi yapılır.
Bu nedenle düzenli olarak uzman takibinde kalmanız gerekir. Bize başvuran hastalarımızda ozon tedavisi, mıknatıs detoksu gibi düzenleyici tedaviler uyguluyoruz. Behçet hastalığı bulaşıcı değildir. Başka birine sizden bulaşmaz.
Romatizma olmuşum!
32 yaşındayım. Cep telefonu tamircisiyim. Boynum sanki 60 yaşındaymışım gibi ağrıyor. Romatizma bu yaşta olur mu?
GÜNDE ortalama 78 kez akıllı telefonumuza bakıyoruz ve bu istatistik, Avrupa ortalamasının 1 buçuk katı. Özellikle gençler, sabah uyandıkları andan itibaren 15 dakika içerisinde cep telefonu kullanmaya başlıyorlar ve bu oran ülkemizde yüzde 86 bandında seyrediyor.
Gençlerin yoğun cep telefonu kullanımı nedeni ile yaşadığı duruş bozukluğu, boyun ağrılarını da beraberinde getiriyor. İnsanların cep telefonu kullanımı esnasında sürekli olarak boyunlarını eğik tutmaları sebebiyle boyun bölgesinde kireçlenme, kas bozuklukları oluyor. Kaldı ki senin mesleğin bu. Romatizma testleri yine de yaptır. Ancak fizik tedavi doktoruna gitmelisin.
25 yaşında bir berberim. Sigara içiyorum. Arkadaşım "Erkekliğin biter" dedi. Sigara içenlerin erkekliği bozulur mu? Doğru mu bu?
EVET. Sigara erkeklerde cinsel isteksizliğe yol açabilir. Bu tespite gülüp geçenler sigarayı bırakmadığında ilerde mesane ve prostat kanserine yakalanma riski taşır. Ayrıca sigara, sperm kalitesini bozduğundan çocuk sahibi olmayı engelleyebilir.
Bilgili bir tanıdığının olması önemli bir şans. Yol yakınken tekrar düşün...
Meme kanseri için genetik testi yaptırmak istiyorum. Angelina Jolie'nin yaptırdığı bir test varmış. Önerir misiniz?
BRCA1 ve BRCA2 hücrelerin aşırı hızlı büyümelerini engelleyen tümör baskılayıcı genlerdir. Bu genler herkeste bulunur. Ancak görevlerini yapmalarını engelleyen bir genetik değişiklik olması durumunda, bu kontrolün ortadan kalkması kansere yol açabilir. BRCA mutasyonu (gen değişikliği) olan kadınlarda meme ve over (yumurtalık) kanseri riski artmaktadır.
Nafiz Hocam, 23 yaşında bayanım. 3 aydır cinsel organımda kaşıntı var. Neden olabilir?
ANLATTIKLARINIZA bakılırsa mantar hastalığı olma ihtimaliniz var. Vajinanın normal pH değeri 4.7'nin altındadır. Vajinada bulunan faydalı bakteriler genellikle mantarı uzak tutar. Ancak genellikle antibiyotik kullanımı, aşırı temizlik maddeleri kullanımı sonrasında yok edilen bu yararlı bakteriler sonucu mantar oluşumu meydana gelebilir. Ayrıca nemli, sıcak ortamda da bu enfeksiyonlar görülebilir. Sonucunda vajinada, peynirimsi akıntı görülebilir ve kaşıntı söz konusu olur. Hemen kadın hastalıkları ve üroloji uzmanına muayene olun.
Tedbir alın. Tedavi uygulayın.
Derdim dağları aştı... 2 ay önce boşandım. 2 aydır da gribim. Eczacı bir arkadaşım var. "Boşandın ondandır" diyor. 2 aydır hiç cinsel ilişkiye de girmedim. İlgisi olabilir mi?
BOŞANMAK önce ruhsal, sonra bedensel ve sosyal olarak kişileri olumsuz etkiler. Hal böyleyken bağışıklık sistemi de farklılaşır. Hastalıklara yatkınlık artabilir. Beslenmen, uyku düzenin hepsi etkili olur. Ayrıca yapılan araştırmalar haftada 1-2 kez cinsel ilişkiye girmenin Immunglobulin dediğimiz özellikle IgA isimli immunglobülinlerin seviyesini arttırdığını göstermektedir. İmmunglobülinler, tükürük ve burun duvarında bulunan ve mikroplara karşı savunma sistemini güçlendiren proteinlerdir. Bu nedenle bu maddelerin üretim azlığının konuyu destekleyebileceği tespit edilmiştir.
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