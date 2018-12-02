Çocuğumuz olmuyor
Hatamız mı var? Ne yapalım?
ÖNCE sabır. Sonra sabır.
Hep sabır... Öncelikle bir çift, her şey normal olsa da cinsel ilişkilerine rağmen bebek sahibi olmayabilir.
Hiçbir doğum kontrol yöntemi kullanmadan doğru zamanda haftada 2-4 kez ilişkiye giriyorsanız 1 yıl bekleyin.
Kadının yaşı 30'u geçmişse 6 ay bekleyin. Sonra kadın hastalıkları uzmanına, erkek üroloji uzmanına muayene olun.
Guatrım var. Adetlerim düzensiz. Mememden de süt geliyor. Doktor hormon testi istedi, kanserden şüphelendi. Çocuklarım var korkuyorum...
MEMEDEN süt gelmesine, galaktore diyoruz. TRH dediğimiz hormonları kontrol eden bir hormon var. Bu TRH hormonu guatr, hipotroidi gibi hastalıklarda artabilir. Bu da Prolaktini de arttırabilir.
Ayrıca beyindeki hipofiz bezinde Prolaktin hormonu üreten bezeler olabilir.
Bunlara da tümör denir. Ama öldürücü özellikte değildir.
Korkma. İlaç veya operasyonla çok güzel düzelmeler olur.
Dikkatini dağıtma. Rahat rahat çocuklarınla keyifli vakit geçir.
İLİŞKİDE 'DEPRESYON'
5 aydır depresyon ilacı kullanıyorum. Eşimle ilişkide sertleşme sorunum başladı. Eşim, "Başka kadın mı var?" diye kızdı. Ne yapmalıyım?
HEM stres sertleşme sorunu yapar, hem de depresyon ilaçları yan etki olarak sertleşme sorunu yapar. Eşin hemen kendisi için en kötü ihtimali söylemiş. Oldukça dürüst davranmış. Onu bilgilendir. Sıkıntını paylaş.
Erkeklik gururu gibi bir yanlışa düşme. Her şey bizim için.
Endoskopi yaptırdım, hayatım karardı.
Bağırsağımda polip varmış. İnternette de bir sürü şey yazıyor. Ne yapayım? Yardım edin bana!
POLIPLER bir nevi et benidir. Bağırsak yüzeyinden başlar. Bağırsak içine doğru çıkıntı yapar. Kanser yatkınlıkları yoktur. Ağızdan makata kadar her yerde olabilirler. Çoğunlukla kalın bağırsağa yerleşirler. Birkaç milimetreden 6-7 santimetreye kadar değişebilirler. Yağdan zengin ve liften fakir beslenme polipe neden olur.
Nafiz Hocam, babamın göğüs ağrısı oldu, hastaneye gittik. Anjiyo yapıldı. Damar tıkalıymış stent takmışlar. Ne zaman çıkartırlar?
KALP damarı, tama yakın tıkanırsa göğüs ağrısı yapabilir. Damara, tel diyebileceğimiz bir alet sokulur. Bunun yardımıyla tıkalı kısma, kanın geçebileceği kadar genişletebilen balon uygulaması yapılır. Stent, balon işlemi ile açılan damarın tekrar daralma ihtimalini azaltsın diye damar duvarına takılan ve çok ince metalik tellerden örülmüş silindirik bir kafes olarak tarif edilebilir. İnsanların damar çaplarına göre değişik boyutları bulunur. Takıldıktan sonra tekrar çıkartılmazlar.
YAKINDA EVLENİYORUM
Utancımdan kimseye anlatamadım. Evlenmek üzereyim. Ama cinsel organım küçük. Şimdi ne olacak? Eşim bir şey söyler mi diye korkuyorum...
CİNSEL ilişkiden keyif alıp almamak, çocuk sahibi olup olmamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Yani uzunluk kısalık mevzusunu kafanda büyütme. Çocuk sahibi olmak için de cinsel organının uzun olması gerekmez.
Birbirini sevip sayan eşlerin cinsel hayatları da sıkıntısız olur. Ayrıca cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur. Sıkıntın cinsel organının sertleşmesi ve sert kalma süresi ile ilgili olumsuz haller yaratabilir. Bir an evvel bu işi kafandan at.
Nafiz Bey, halam Hepatit hastası olmuş.
Bulaşmasından korkuyorum. Nasıl korunurum?
HEPATİT karaciğer iltihabı demektir. Çeşit çeşit Hepatit var. Hepatit A ve E'den korunmak için özenli temizlik şart. Uzun süreli korunma için Hepatit A'ya karşı aşılanma olabilir. Hepatit B ve D'den korunmak için korunmasız cinsel ilişkiden kaçının, iğne gibi hasta kanıyla bulaşmış araçlarla cildin delinmesinden sakının.
Hepatit B'ye karşı aşılanın.
Hepatit B'den korunmanın en güvenli yolu aşı olmaktır. Tam olarak korunmak için en az 3 kez aşı olmalısınız. Bu şekilde aşı olmuş kişiler ömür boyu korunmuş olacaklardır. Hepatit C'den korunmak için; hasta kanıyla bulaşmış nesnelerle cildin delinmesinden sakının.
3 aydır ilişki sırasında kendimi sıkıyorum. Eşim de sinirlenmeye başladı. Ne yapayım?
SIKINTI, stres, evham ve kaygı bu duruma neden olur. Vaginismus dediğimiz bir durum bu. Bir çok kadın bunu yaşayabilir. Cinsel organının kasları tekrarlayan, istek dışı bir şekilde kasılır. Bu da ilişkiye engel olur. Hastalık durumu olmasa bile kadınların yaklaşık yarısında bu şikâyetler olabilir. Eşinle korkularını paylaş. Onunla paylaşamadan çözmek zor. Psikolog desteği alabilirsin.
Eşim 13 haftalık hamile. 2 hafta sonra bir yakınının düğünü var. Uçakla seyahat edebilir mi?
SAĞLIKLI gebeliklerde seyahat edebilirsin. Ancak kansızlık, kalp ritim bozuklukları, yakın zamanlarda geçirilmiş ameliyat, kalp damar baypas operasyonları gibi durumlarda herkes kadar gebeler içinde riskler var. Sağlıklı bile olsa gebeliklerde pıhtı atması riskleni azaltmak için varis çorabı giyilmesi önerilir. Eşinin yakınını da tebrik edin.
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