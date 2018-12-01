Eşim mutlu değil
CİNSEL ilişkide zevk alma durumu cetvelle, dakikayla ölçülmez. Eşinizi tanıyın, anlayın. Kadınların orgazm durumu erkeklerden farklıdır. Eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir. Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır. Ayrıca onun rahatlamasını istiyorsan, rahatlama önceliğini ona verecek şekilde davran.
Ben 59 eşim 48 yaşında. Yeni evliyiz. O, sürekli ilişkiye girmek istiyor. Benim de isteğim yok. Neden?
HER şeyin aşırısı zarardır. Sık cinsel ilişki cinsel organlar, haz duyma, orgazmla ilgili farklılıklar yaratabilir. Dinlenme dönemi gerekir. Eşinizle ilgili bir değerlendirme yapmak gerekebilir. Kadınlarda doyumsuzluğa neden olan cinsel ilişkiye girme isteğine nemfomani denir. Bu isteklilik devam ederse aklında olsun.
Eşim gece nefesimin durduğunu söyledi. Ayrıca ilişkide eskisi gibi iyi değilim. Zayıflasam düzelir miyim?
BU anlattıklarına göre uyku apnesi hastalığı dediğimiz bir durumdasın.
Kilo ver. Mutlaka kulak burun boğaz uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına görün.
Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir.
Cinsel hayatı da olumsuz etkiler.
Hapla veya diğer desteklerle düzelmez.
Yeterince su içmeyi unutma.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri