Keyfim yerinde ama...
Moralim de iyi. Ama cinsel isteğim artmıyor.
"Adaçayı iç" dediler. İyi gelir mi? Siz ne dersiniz?
CİNSEL istek azalması sık rastlanan bir şikayettir. Ruhsal durum, cinsel organların ve bazı hormonların hastalıkları cinsel isteği azaltabilir. Bitkiler ve gıdalar önemli desteklerdir.
Ancak sihirli çareler değildir.
Altta yatan bedensel hastalıklar çözülmeden, çayla çorbayla harikalar yaratamazsınız. Adaçayı, ısırgan otu çayı, adamotu kökü çayı faydalıdır. Çalışmayan motora hangi yağı koyarsanız koyun bir işe yaramaz.
Doktor Bey, bir sürü sıkıntım var. Depresyon hapı almaya başladım. Cinsel hayatım da moralim de bozuldu. Hapı bıraksam iyi olur mu?
DEPRESYON hapını doktor mu başladı yoksa sen mi açık bir eczaneden aldın?
Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz, kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz. Olmaz! Her ilaç her şeye iyi gelmez.
Bu tip ilaçlar, cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Ama zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir. "Tavuk mu yumurtadan çıktı yumurta mı tavuktan?" diye düşünmeyin.
İlacı kesin. Psikiyatri uzmanına muayene randevusu alın.
ELİM AYAĞIM TİTRİYOR
4 aylık evliyim. "İlişkiden önce bal ye, üzüm şerbeti iç" dediler. Ama benim heyecandan elim ayağım titriyor. Ne yapmam lazım?
BAL, şerbet sonrası el, ayak titriyorsa şekerin düşüyor olabilir. Bu da şikayetlerini izah edebilir. Ayrıca şeker düşmesi, cinsel ilişki performansını düşürebilir. Yine olmazsa diye düşünmende sıkıntıyı arttırır.
Hemen şeker yükleme testi yaptır. İç hastalıkları uzman takibine gir.
Şeker hastalığım nedeniyle cinsel hayatım etkilenir mi? Doktorum "Kuruluk var" dedi.
Şeker, cinsel organ kuruluğu yapar mı?
KADIN cinsel organında mantar enfeksiyonlarına yol açabilir. Kaşıntı, kötü koku, cinsel birleşme sırasında ağrı yapabilir. Bundan dolayı cinsel istek azalabilir. Cinsel organda kuruluk olabilir.
Ruhsal açıdan da etkiler olur. Cinsel birleşme isteği azalabilir. Mutlaka iç hastalıkları uzmanı takibine gir. Takibini yaptır.
Nafiz Bey, 32 yaşındayım. Son 5 aydır sürekli ishalim. Tahliller yapıldı, mikrop yok. Ne yapacağımı şaşırdım. Siz ne dersiniz?
PANİK yapmayın. Bağırsaklar panik yapınca da hızlanıp ishale neden olabilir. Uzun süreli ishali en önemli nedenlerinden biriside Çölyak hastalığı veya gluten enteropatisi dediğimiz hastalıktır. Özellikle yağlı gıdaların alınmasından sonra belirginleşen ishal, karında gaz ve rahatsızlık hissi, karın ağrıları, iştahı iyi olduğu halde kilo alamama, kilo kaybı ve yorgunluk olur. Bazı tahliller gerekir. Doktorunuzu tekrar ziyaret edin. Hastalığınızın geçmediğini belirtin. Yeni tahlil ister. Kendine has perhiz gerekebilir.
YA BENDEN AYRILIRSA!
Hocam yakında evleniyorum. Sıkıntım büyük.
Cinsel organım ise küçük. Bir sıkıntı çıkar mı?
Gelin bu duruma ne der? Boşanır diye korkuyorum...
CİNSEL ilişkiden keyif alıp almamak, çocuk sahibi olup olmamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz aldığı bölgede yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir.
Yani uzunluk kısalık mevzusunu kafanda büyütme.
Çocuk sahibi olmak için de cinsel organının uzun olması gerekmez. Birbirini sevip sayan eşlerin cinsel hayatları da sıkıntısız olur. Sıkıntın cinsel organının sertleşmesi ve sert kalma süresi ile ilgili olumsuz haller yaratabilir. Gelin hanımın ne diyeceğine gelince doğrusu bilemem.
11 haftalık gebeyim. Çok midem bulanıyor.
Bulantı için hangi ilacı kullanmalıyım acaba?
EN sık rastlanılan gebelik şikayetlerinden biri bulantı ve kusmadır. Hamile kalınmasından 5-6 hafta sonra başlar. 2. ve 3. aylarda artar.
Sonra yavaşlar. Küçük bir bölümünde şikayetler sadece sabah saatlerinde görülür.
Hiç doğum yapmamış, genç, çoğul gebeliği olan, aşırı kilolu ve çalışmayan kadınlarda daha sık görülür. Protein içeriği yüksek gıdalar, B6 vitamini, zencefil dengeli tüketilirse faydalı desteklerdir. Ancak bir iç hastalıkları uzmanı ve kadın doğum uzmanı takibiyle başka bir hastalığa ait bulantı olup olmadığı netleştirilmelidir.
Beraberinde ilaç kullanımın düzenlenmelidir. Kafana göre ilaç kullanma.
Kemik erimem var. Merak ediyorum. Kortizonlu ilaçlar kemik erimesi yapar mı?
UZUN süreli kullanımlarda yapar. Kemik erimesi, yani osteoporozda kemik kütlesi azalır ve kemik yapısı bozulur.
Kemik kırılması riski artar.
Erkeklerde de olur. Erkeklerde ve menopozdan önce kadınlarda yıllık kemik kayıp oranı yüzde 0.25-1'dir. Kemik kütlesindeki her yüzde 10'luk düşüş kırık riskini 2 katına çıkarır.
Genetik, yaş, yumurtalıkların alınması ve hareketsizlik de kemik erimesi riskini artırır.
Annemin tansiyonu hep değişik çıkıyor. Bazen 14/9, bazen 15/9 çıkıyor. Yanlış mı ölçüyorum?
DİKKATİN için teşekkürler.
Ölçümün doğru yapılması tedavi ve takibi etkiler.
Tansiyon ölçmeden yarım saat önce sigara ve kafeinli içecek içmeyin. Kola sarılan manşon kolu rahatlıkla saracak kadar geniş olsun. İki dakika arayla iki kere veya daha fazla ölçün.
Her iki koldan da ölçüm yapın.
Yüksek ölçtüğünüz koldan kontrol yapın.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri