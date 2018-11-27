Prostat olmuşum!
Değerlerim 3 çıktı. Doktor "Kanser olabilirsin" dedi. Moralim çok bozuk, ne yapmalıyım?
ANLADIĞIM kadarıyla total PSA testi yaptırmışsın.
Sadece test sonuçları tek başına tanı koydurmaz. Bu test sadece kanserde yükselmez.
Prostat iltihabı, prostat biyopsisi, prostat enfarktüsü, idrar yolu ameliyatları (TUR), idrar retansiyonu, cinsel ilişki veya kendi kendine orgazm sonrası meni çıkışı sonrası, sonda takılma sonrası, prostat masajı sonra da kanda yüksek çıkabilir. Üroloji uzmanına muayene ol. Önce tanı koyalım.
Korkmak işe yaramaz. Hatta hastalıkları ilerlettiği gibi yeni hastalıklarda ilave eder.
23 yaşındayım. Dudaklarım dolgun olsun istiyorum. Arkadaşlarım "Botoks yaptır" diyor. Botoks, dudak dolgunluğu yapar mı?
ALERJİ yaparsa yapar.
Botoks tedavisi dudak dolgunluğu arttırmada kullanılmaz. Bu amaç için botoks yapılmaz. Dudak dolgunluğu için özel bazı maddeler dudak içine injeksiyon yardımı ile yapılır.
Bu uygulamayı yapacak doktorunuzla mutlaka görüşün.
Hastalarımıza isteklerini sorup, tıbben uygun mu, uygunsa hangi yöntem nasıl kullanılmalı diye anlatırız. Tabi ki alerjik yanınız var mı diye de uygulamadan önce sorgularız.
EŞİM ÇOK GERGİN!
Nafiz Bey, eşim kasiyer. Çok gergin. İlişkiye girerken de çok gergin. Müzik açalım diyorum. "Etrafa alarm mı vereceksin?" diyor.
Böyle de devam edemez. Ne yapmam lazım?
ACELE etmeyin. Özellikle ilişki öncesinde duş almak, papatya çayı, ıhlamur gibi sakinleştirici çaylar içmek, belirli bir süre uymak, keyifli bir sohbet önemlidir. İlişki öncesinde birbirinize dokunmak hemen ilişki aşamasına gelmemek önerilen yöntemlerdir.
Ayrıca sinirliliği sadece işten olmayabilir. Ani şeker düşmesi, tiroit bezi hastalıkları, hipertansiyon, bazı beyin hastalıkları, geleceğe yönelik yüksek kaygı gibi bedensel hastalıklar da sinirlilik, gergin ruh hali oluşturabilir. Bu nedenle mutlaka muayene olsun. Eşinize hissettiklerinizi de mutlaka iletin.
Bilirse tepkileri değişebilir.
Nafiz Bey, 27 yaşındayım. Askerden yeni geldim.
Dizim sakatlandı kilo almaya başladım.
Boyum 179, kilom 87. Obez miyim? Ne yiyim?
ÖNCELİKLE beden kitle indeksi dediğimiz ölçümünüz 27. Obez değilsiniz. Ama fazla kilolusunuz. Hareketsizlik kilo almaya neden olur. Eğer yedikleriniz harcadıklarınızdan fazlaysa kilo alırsınız. Yağ oranınız yüksek. Mutlaka bir diyet uzman takibine girin. Bazal metabolizma dediğimiz olmazsa olmaz tüketim miktarınız 1975 kaloridir. Buna uygun yeme içme listesi temin edin. Bunu dengeli beslenerek almalısınız.
Benim 3 yıldır midem ağrıyor. Geçen hafta işten çıktım. Yine başladı. İlaçla da geçmiyor.
Kudret narı iyi gelir dediler. Alayım mı?
KUDRET narı, mide şikayetlerinde tedavi edici etkinliğe sahip bir gıdadır.
Özellikle zeytinyağında doğru usul ve sürelerle hazırlanmış, güvenilir ticari ürünlerden faydalanabilirsin. Günde sabah ve akşam toplam birer çay kaşığı tüketebilirsin. Ama öncelikle mide şikayetinin nedenini bulalım. Mutlaka üst Gastro İntestinal Sistem Endoskopisi yaptır. İlaç tedavi gereksinimi varsa uygula.
Kudret narını da ilave et. Mide hastalıklarından korunmak için yiyecek ve içeceklere dikkat et.
Yeniden başlar.
60'INDA AŞK...
Doktor Bey, 60 yaşında bir arkadaşım var.
Eşiyle ilişki sırasında kalp krizi geçirmiş.
Benim de yaşım 60. Aynısını yaşar mıyım?
İLİŞKİ sırasında beden çalışması değişir. Farklılaşır.
Eğer kişinin kalbi, damarı, tansiyonu ve şekeri bu halde bozulacak aşamaya gelmişse sorun yaşar. Bu nedenle beden sağlığımız için şikayet yokken muayene olmalıyız. Sizler de muayene olun. Gereken tahlilleri yaptırın. Tansiyon ölçün.
Efor testi, ekokardiyografi gibi testleri yaptırın. Tedbir alın.
Yoksa 60 yaşından sonra ilişki yasak diye bir durum yok. Size özel tavsiyeleri doktorunuzdan alın. Bu işin ayıbı olmaz.
Doktorunuzla her türlü bilgiyi, soruyu paylaşın.
Hocam, ben ozon tedavisi yaptırmak istiyorum. Ama damarımdan kan alınsa bile bayılıyorum. Başka yolu yok mu?
VAR. Ozon tedavisi sistemik olarak iki yöntemle uygulanır.
Birincisi, kan alınarak yapılan majör oto hemoterapi. İkincisi ise Rektal Insuflasyon dediğimiz fitil metodu. Her iki metot da aynı şekilde bütün bedenin ozon tedavisinden faydalanmasını sağlar. Fitil metodu ağrısız, kolay, risksizdir. Bu nedenle en avantajlı metottur. Bize başvuran hastalarımıza mutlaka tüm yöntemleri anlatırız. Hastanın kendine uygun tercihi yapma durumu varsa kendi yöntemini kendi seçmelidir. Her insanın damar yapısı kan alarak yapılan yönteme uygun olmayabilir.
Doktor bu nedenle başlangıçta tavsiyelerde bulunabilir.
51 yaşındayım. Şeker hastasıyım. Ağız kokusundan şikayetçiyim. Her yolu denedim kurtulamadım. Peki bu koku nereden geliyor?
YEMEK sonrası başlayan kokularda öncelikle reflü aklımıza gelir. Yemek borusu alt ucu gevşemişse yemek sonrası asitli mide içeriği kokusu ağzımızdan gelebilir. Özellikle geniz akıntısı, sinüzit, yemek borusu divertikülü dediğimiz hastalıklarda da ağız kokusu olabilir. Bu tanıları bir kenara yaz. Tekrar doktoruna başvur.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri