İlişkide bitiğim
BULUNDUĞUN durumu onur ve gurur meselesi yapmışsın. İktidarın hem dışta, hem içte bitti sanıyorsun. Başarısızlık hissi kendine olan güvenini bitirmiş. Bir an önce bu huzursuz ruh halinden kurtul. Cinsel güç arttırıcı ilaçları kullanmana gerek yok. Moralin yerine gelince cinsel gücün yerine gelir. Düzenli beslen, iyi uyu...
3 aydır eşim ilişkiden kaçıyor. Sorunca da ağrıdı diyor. Doktora git diyorum ikna olmuyor. Ne yapayım?
ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. Kadın hastalıkları uzmanının eşinizi muayene etsin. Kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiği cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir.
Herkes erken boşalmadan şikâyetçi. 3 yıldır evliyim. Ben de geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi?
HER şeyin ortası karar. Geç boşalma da rahatsız bir durumdur. Cinsel işlev bozukluğudur. Nadir görülür. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Tedavisi psikoterapidir. Eşinle sıkıntını paylaş.
1 aydır cinsel organımda yanma hissi var. İdrarım ağrılı oluyor. Dereotu kaynatsam iyi gelir mi?
DEREOTU, satın aldığın adama iyi gelir. Hemen doktora gitmen, sana daha iyi gelir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına hemen git. Üroloji, nöroloji ve hatta fizik tedavi uzmanına ihtiyaç duyulabilir. Şikâyetlerin önemli, gecikirsen gittikçe artacak gibi duruyor.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri