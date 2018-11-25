Çok heyecanlıyım
Evliliklerin başlangıcında cinsel aktiviteyle tanışmaların, kendine has sonuçlarından biridir erken boşalma. Öncelikle sakin ol.
Günümüz erkeğinin ortak sorunudur. Her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlar.
Cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusu da erken boşalmaya neden olabilir. Yaşla artmaz.
Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir. Ayrıca genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur.
Merak etme. Gurur meselesi yapma.
Nafiz Bey, 54 yaşındayım. Eşimle bütün sıkıntılarımız bitti derken ilişki sırasında sertleşme sıkıntım başladı. Şimdi "Andropoz oldun" deyip bana gülüyorlar. Bu yaşta erkeklik biter mi?
PANİK yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez.
Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm yani testosteron hormonu eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde, prolaktin hormon fazlalığında, tiroit hormon fazlalığında impotans yani sertleşememe oluşabilir. Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır.
FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır.
NEFESİM DURUYORMUŞ!
Hocam kiloluyum, sigara içiyorum. Eşim gece nefesimin durduğunu söyledi. Bir de ilişkide nefesim kesiliyor. Zayıflasam düzelir miyim?
BU anlattıklarına göre uyku apnesi hastalığı dediğimiz bir durumdasın. Tabi ki sigarayı bırak. Kilo ver. Kulak burun boğaz uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına git. Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir. Bu da gün içinde çalışma hayatını etkiler, dikkatsizliğe bağlı kazalara bile neden olabilir. Bu hastalık cinsel hayatı olumsuz etkiler.
Hapla veya diğer desteklerle düzelme mümkün değil.
Su içmeyi unutma. Sadece bu nedenle çocuk sahibi olamayan çiftler bile vardır.
Nafiz Bey, eşimle ilişkimiz 8 dakika sürüyor. Ben rahatlıyorum ama eşim memnun değil. Moralim bozuk. Erken boşalma mıdır bu?
CİNSELLİK eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor. Kadınların orgazm ve uyarılma durumu erkeklerden farklıdır. Orgazm bozuklukları, genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir. Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır. Ayrıca onun rahatlamasını istiyorsan rahatlama önceliğini ona verecek şekilde davran.
Guatrım var. Mememden süt geliyor. Doktor hormon testi istedi. Tümörden şüphelendi.
Ben de korktum. Kanser miyim?
MEMEDEN süt gelmesine galaktore diyoruz. Prolaktin dediğimiz bir hormon fazlalığında sık görülür.
TRH dediğimiz hormonları kontrol eden bir hormon var.
Bu TRH hormonu guatr, hipotroidi gibi hastalıklarda artabilir. Beyindeki hipofiz bezinde Prolaktin hormonu üreten bezeler olabilir.
Bunlara da tümör denir.
Korkma. Panikleme. İlaç veya operasyonla düzelmeler olur.
Dikkatini dağıtma. Rahat rahat çocuklarınla keyifli vakit geçir.
İLİŞKİDE SORUNUM VAR
Nafiz Bey, 24 yaşındayım. Yeni evlendim. İlişkide hemen boşalıyorum. Daha önce cinsel ilişkiye girmemiştim. Bir şeyler önerir misiniz?
ÖNCE cinsel ilişkiyi iş olarak görme. Eşinin de seninle aynı hisleri yaşaması gerektiğini unutma. Erken boşalmayı engellemek için dikkatini başka konulara yöneltmek başlangıçta herkesin aklına gelebilen ilk ihtimaldir.
Mutlaka psikolog veya iç hastalıkları uzmanı seni bir kez değerlendirsin. Bedensel, ruhsal sıkıntılar tespit edilip kalıcı çözüm sağlanana kadar geciktirici jel ve prezervatifle ilişkiye girme. Diğer yardımcı yöntemlerin sana uygun olanlarını doktorunun tavsiyesiyle uygula.
Efendim ben zeytini, zeytinyağını çok severim. Ama "Bardak bardak için" diyorlar da nasıl olacak? Siz ne dersiniz?
BEN "Zeytinyağı bardak bardak içilmez" diyorum.
Çünkü günlük kalori ihtiyacı kişinin, boyuna, kilosuna, hareketliliğine göre değişir.
Ortalama orta yaşta bir erişkinin 2 bin, 2 bin 500 kalori ihtiyacı vardır. 1 su bardağı zeytinyağı yaklaşık 2 bin kaloriye sahiptir. Yani bardak bardak zeytinyağı içilmez.
İçilirse obezite kaçınılmaz olabilir. Ege bölgesindeki obezite oranının yüzde 28 olduğunu düşünürsek bu uyarı yanlış olmaz. Yani dozu fazla olursa su bile zehir olur.
Zeytinyağına yağ çekilmez.
53 yaşındayım. 5 aydır menopoza girdim. Biraz huzursuzum. Bir de merak ediyorum. Menopoz, cinsel ilişkiyi etkiler mi?
EVET. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır. Menopoz, bir dönem değil sadece görülen son adet kanamasının adıdır. Yunanca men, yani aylık ve pause, yani kesilme anlamına gelen kelimelerle ifade edilmiştir. Bu dönemde östrojen hormonu azalır.
Kadın cinsel organının salgısında azalma olur.
Bu ise cinsel ilişkide olması gereken kayganlığı azaltır.
Cinsel ilişki ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir. Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İlişkiden utanıyorum 24 Kasım 2018, Cumartesi Eşimle ilişkiye girerken utanıyorum. Çünkü cinsel organım küçük. Sorun yaşarız diye endişeliyim. Ne yapmalıyım? BU...
- ‘Cinsel ilişki belimi büktü’ 23 Kasım 2018, Cuma Yaş 61. Geçen hanımla beraber olalım dedik belimiz büküldü. Kıpırdayamıyorum. Benim fıtığım yoktu. Ne oldu? ...
- Benim sıkıntım başka... 22 Kasım 2018, Perşembe Yazılarınızı takip ediyorum. Herkes erken boşalmadan şikâyetçi. Hocam ben de cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Bu...
- Aşka tansiyon arası 21 Kasım 2018, Çarşamba Yaşım 41. Tansiyon hastasıyım. Doktor ilaç verdi. Cinsel hayatım bitti! Ne yapayım? HİPERTANSİYON, adı üstünde...
- İçim güpürdüyo 20 Kasım 2018, Salı Nafiz Hocam, kalp atışlarım çok değişik. İçim güpür güpür ediyor. Tansiyonum bir 114, bir 64 oluyor. Başım dönüyor....
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri