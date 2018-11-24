İlişkiden utanıyorum
Çünkü cinsel organım küçük. Sorun yaşarız diye endişeliyim. Ne yapmalıyım?
BU konuyu eşinle paylaşmazsan kiminle paylaşacaksın? Cinsel ilişkiden keyif alıp almamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır.
Yani uzunluk kısalık mevzusunu uzatma.
Cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur.
Unutma. Sıkıntın devam ederse önce psikologa git. Ayrıca iç hastalıkları uzmanı, sıkıntının hormonsal, bedensel durumu ile ilgili tahlil ve film planlar.
Yaşım 49. Geçen nefesim kesildi. Terledim.
Kalp krizi geçirdim sanki.
Bu kriz, nasıl olur?
KALP krizi genellikle kalbimizi besleyen damarlardan kalbin çalışması için kanın geçmemesiyle meydana gelir. Bazen bir pıhtı, bu damarları tıkar. Kalp, kendini besleyen damarlardan yeterli kan gelmezse beslenemez. Çalışması bozulur. Ölüm riski ortaya çıkar. Ani genel durum bozukluğu, ölüm korkusu yaratan durumlar, ağrılar, terleme, göğsüne taş konulmuş gibi sıkıntılı durumlar olunca ertelemeden acile başvurun.
ERKEKLİK BİTER Mİ?
25 yaşındayım. Çok sigara içiyorum. Bir arkadaşım "Böyle gidersen erkekliğin biter" dedi. Doğru mu?
EVET. Sigara erkeklerde cinsel isteksizliğe yol açabilir. Bu tespite gülüp geçenler sigarayı bırakmadığında ilerde mesane ve prostat kanserine yakalanma riski taşır. Ayrıca sigara, sperm kalitesini bozduğundan çocuk sahibi olmayı engelleyebilir. Bilgili bir tanıdığının olması önemli bir şans.
Yol yakınken tekrar düşün.
Babama tansiyon aleti aldık.
Hangi koldan ölçeceğimize karar veremedik. Tartışma çıktı.
Tansiyonu hangi koldan ölçelim?
KAVGA etmeyin de, hangi koldan ölçerseniz ölçün. İlk seferinde her iki koldan da ölçüm yapın. Her iki kol ölçümünde büyük tansiyonda 2'den fazla fark varsa, mesela sağ kol büyük tansiyonu 15, sol kol büyük tansiyonu 12 ise farklı bir kalp damar hastalığı açısından araştırmak gerekir. Küçük tansiyon için ise her 2 koldaki fark 1'den fazlaysa da araştırma gerekir.
AŞKTA STRES YAŞIYORUZ
Depresyon ilacı kullanıyorum.
3 aydır ilişkide erkenden bitiyorum. Eşim "Strestendir" diyor. Böyle devam eder mi?
ÖNCELİKLE karşılıklı anlayış gösteren, sıkıntıları paylaşan bir çift olmanız en önemli avantaj. Depresyon ilaçları sertleşmeyi, cinsel isteği engelleyebilir. Hipertansiyon ilaçları, kortizonlu ilaçlar, hormon ilaçları ve sinir sistemini etkileyen ilaçlara dikkat... Hangi ilaç olursa olsun, yan etkisini görürseniz hemen doktorunuza bilgi verin.
24 yaşındayım. Astım hastasıyım.
Geçen başım ağrıdı ilaç içtim bir fenalaştım. Aspirin, astım atağını tetikler mi?
YETERLİ tedavi alamayan veya herhangi bir tetikleyici etkene maruz kalan astımlı bir hastada; öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, hırıltılı solunum gibi şikâyetlerin ortaya çıkmasına astım atağı denir. Aspirin, diğer bazı ağrı kesiciler, bazı hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar ise astım atağını tetikleyebilir. Ne olduğunu bilmeden ilaç içilmez.
64'ÜNDE BİR DELİKANLI
Ben 64 yaşında bir delikanlıyım.
Eşim yaşımızı bahane edip ilişkiden kaçıyor. Benim isteğim var. Eşim hasta mı?
ERKEKLERDE testosteron yapımı 70 yaşlardan sonra düşmesi beklenebilir.
Eşinizin testosteron düzeyi azaldıysa da cinsel isteği azalmış olabilir. Eşinle bu bilgileri paylaş. İsterseniz başlangıç olarak iç hastalıkları uzmanına başvurabilirsiniz.
Belki de eşinin kadın hastalıkları ile ilgili şikayeti olabilir. Bu konuyu da paylaşın.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri