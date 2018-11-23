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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 23 Kasım 2018, Cuma

‘Cinsel ilişki belimi büktü’

Yaş 61. Geçen hanımla beraber olalım dedik belimiz büküldü.
Kıpırdayamıyorum. Benim fıtığım yoktu. Ne oldu?
BELKİ de artık fıtığın oldu. Aktivite sırasında duruma göre bel omurları olumsuz etkilenebiliyor. Daha da önemlisi kemik erimesi varsa çatlak, çökme kırığı gibi farklı sorunlar yaşanabiliyor. Hapla geçiştirme.
Doktoruna da bana anlattığın gibi gerçekleri paylaş. Bize gelen hastalarımızda bel omur filmleri ile birlikte mutlaka D vitamin, B vitamin düzeyini, kemik ölçümü dediğimiz filmi isteyebiliyoruz. Gittiğin doktoruna da tavsiyelerimizi aktarabilirsin.

BENLERE DİKKAT
Omurgamın üstünde sivilce çıktı.
Çıban gibi oldu. Benlerimin üzerinde de sivilce çıkıyor ve morarıyor, izleri kalıyor. Bu neden oluyor?
ÖZELLİKLE "Ben" dediğimiz nevüslerdeki değişiklikler, kanamalar çok önemlidir.
İhmale gelmez. Ayrıca omur üstü sertleşip çıbanlaşan bezelere dikkat etmek gerekir.
Tedavi başlanmaz ve takip edilmezse büyük apseler, kana mikrop karışması gibi ilerleyici hastalık hallerine neden olabilir. Öncelikle Cilt Hastalıkları Uzmanı gereğinde Enfeksiyon hastalıkları Uzman muayenesi gerekebilir.

'SAÇLARIM DÖKÜLÜYOR'
Banyodan sonra saç dilberimde iltihaplanmalar oluşuyor.
Daha sonra da tutam tutam dökülüyor. Ne yapmalıyım?
TARİF ettiğin durum alerji ve enfeksiyonun birlikte olduğu bir durum olabilir.
Özellikle sıcak alerjisi dediğimiz bir durumda kıl yuvalarının ağızlarının kapanmasına neden olabilecek kadar fazla salgı üretiyor olabilir. Bunun ardından saç dökülmeleri de eklenebilir. Ayrıca çeşitli vitamin mineral eksiklikleri, depresyon, sistemik hastalıklarda da aynı tablo görülebilir.
Muayene edilmen gerekir.

'KENDİMİZE GELEMEDİK'
63 yaşıma bastım. Hanımla ne zaman beraber olalım desek 20 gün kendimize gelemiyoruz. Vitamin de alıyorum. Zeytin sevmem ama iyi gelir dersen avuç avuç bile yerim.
ÖNCELIKLE aceleci, heyecanlı davranma. Panik yapma. Enerjiyi bitirir. Kalan enerjiyle amaçlarına ulaşmak istediğinde çok yorulursun.
Tok karınla aktivite yapma. Bazen kalp damar tıkanıklığının ilk bulgusu düşük performans olabilir. Zeytin genel olarak harika bir besin. Düzenli tüket. Avuç avuç değil. Az az sık sık. İç hastalıkları ve üroloji uzman muayenesi sonrası tekrar yaz.

Hocam sigara içiyorum. Ozon iyi gelir mi? Nasıl zayıflarım?
OZON iyi gelir. Sigara içenlerde uzun süreli bronş iltihaplanmaları ortaya çıkar.
Ozon iltihapları iyileştirici özellikleri nedeniyle faydalı olur. Ayrıca hasarlı akciğer hücrelerini düzeltir. Alerjik özellikleri de düzenleyici etki gösterir.
Ayrıca oksijenlenmeyi arttırarak da rahat nefes almaya katkıda bulunur.
Şişmanlamanın sebebini bulmamız lazım.
Tanı olmadan tedavi konuşulmaz.
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