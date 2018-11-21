Aşka tansiyon arası
Doktor ilaç verdi. Cinsel hayatım bitti! Ne yapayım?
HİPERTANSİYON, adı üstünde yüksek gerilim demek. Sıkıntı varsa çare de var. Hipertansiyon, uzun sürede cinsel hayatı etkileyebilir. Bazı tansiyon ilaçları iktidarsızlık yapabilir.
Doktoruna git. Başka ilaç versin. Düzenli beslenmek, iyi uyumak, hareket etmek gerekir. Hayat şeklini ve alışkanlıklarını değiştir. Yoksa hastalık seni değiştirecek.
42 yaşındayım. Eşimle haftada 2 kez cinsel ilişkiye girebiliyoruz. Bu sayı az mı?
CİNSEL ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. İki kişinin isteği, cinsel ilişkiye girme isteğini ve sayısını belirler. Bu sayı sizin için yeterliyse bizim için sorun yok. Unutmayın cinsellik eşinizle birbirinize daha çok dokunarak, ruhun paylaşılması demektir. Cinsel birlikteliğin azalması ise ilişkiyi zedeleyebilir...
Eklemlerim ağrıyor. Doktor RF tahlili yaptı. Romatizma hastası mıyım?
PANİK yok. RF testi normalken de romatizma olabilir.
Hastalığın tanısı sırasında hastaların ancak yarısında pozitif iken, 5-10 yıl sonra yüzde sekseninde pozitifleşir.
Yani romatizma takiple netleşir.
Süt bana gaz yapıyor.
Yoğurt yiyorum. Yoğurt suyunu içsem faydalı mıdır?
YOĞURT beklerken, suyu birikebilir.
İçinde B2 vitamini riboflavin bulunur.
Sakın dökme, sıcak yaz aylarında hem besleyici, hem serinletici nefis bir içecek olarak iç. Riboflavin vücutta önemli işlevleri olan bir vitamindir. Ayrıca ekmek mayalandırma, bisküvi, pasta ve çorba yapımında da kullanılabilir.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri