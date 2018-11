İlişkiye fıtık arası!

1 yıl önce eşimin bel fıtığı olduğunu öğrendik.

Son 4 aydır bel ağrısı var. Cinsel ilişkide de sertleşmiyor. Doktora gittik. Fizik tedavi uzmanı "Cinsel hayatınız etkilenir" dedi. Halbuki biz bir şey anlatmadık. Fıtık, cinsel ilişkiyi etkiler mi?

ETKİLEYEBİLİR. Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer, beyine bağlanır. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri, bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir.

Çalışması bozulur.

Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, belde güçsüzlük, bacaklarda güçsüzlük, uyuşmalar, karıncalanmalar ve kuvvetsizliklerde olabilir.

İhmal etmeyin. Bir an önce gerekli tedaviye başlayın.



Hocam, bir endoskopi yaptırdım hayatım karardı. Bağırsaklarımda polip varmış. Ne yapayım bilemedim. Kanser olur muyum?

ÖNCE sakin ol. Kimin kanser olup olmayacağını hiç kimse bilemez bu bir.

İnternete ne yazılmış, niye moralin bozuk anlamadım.

Polipler bir nevi et benidir.

Polipler bağırsak yüzeyinden başlar. Bağırsak içine doğru çıkıntı yapar. Saplı veya sapsız mantar veya tomurcuk gibi yapıları olan bezelerdir. Poliplerin kanser yatkınlığı yoktur. Ağızdan makata kadar her yerde olabilirler. Çoğunlukla kalın bağırsakta yerleşirler. Birkaç milimetreden 6-7 santimetreye kadar değişebilirler. Yağdan zengin ve liften fakir bir diyetle beslenmenin polip oluşumunu kolaylaştırabilir. Ailesel yatkınlık da vardır.



ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR

Nafiz Bey, sıkıntılıyız. 6 aylık evliyiz.

Eşimle cinsel ilişkiye girmemize rağmen hala çocuğumuz olmadı. Yanlış mı yapıyoruz? Hatamız mı var? Ne yapalım?

ÖNCE sabır. Sonra sabır.

Hep sabır. Öncelikle bir çift, her şey normal olsa da cinsel ilişkilerine rağmen bebek sahibi olmayabilir.

Hiçbir doğum kontrol yöntemi kullanmadan doğru zamanda haftada 2-4 kez doğru şekilde cinsel ilişkiye giriyorsanız 1 yıl bekleyin. Kadının yaşı 30'u geçmişse 6 ay bekleyin. Sonra kadın hastalıkları uzmanına, erkek üroloji uzmanına muayene olun. Ancak doğru cinsel ilişki nasıl olur yeterince bilinmiyorsa hemen beklemeden uzmanından bilgi alın.



SORMAYA UTANIYORUM

Nafiz Hocam, derdimi bir bilseniz... Utancımdan kimseye anlatamadım. Evlenmek üzereyim.

Ancak cinsel organım küçük. Eşim bir şey söyler mi diye korkuyorum... Ne yapmalıyım?

CİNSEL ilişkiden keyif alıp almamak, çocuk sahibi olup olmamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir.

Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz aldığı bölgede yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir. Yani uzunluk kısalık mevzusunu kafanda büyütme. Çocuk sahibi olmak için de cinsel organının uzun olması gerekmez. Birbirini sevip sayan eşlerin cinsel hayatları da sıkıntısız olur. Ayrıca cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur. Sıkıntın cinsel organının sertleşmesi ve sert kalma süresi ile ilgili olumsuz haller yaratabilir. Bir an evvel bu işi kafandan at.



58 yaşındayım. Kadın hastalıkları uzmanına gittim. "Rahim ağzından parça alalım" dediler. Komşum da gitti, ona camda tahlil yapmışlar. Benden neden parça aldılar?

HERKESİN bedeni ayrı, hastalığı ayrıdır. Bazen SMEAR dediğimiz örnek hazırlanılarak karar verilir. Bazen de parça alınır. Rahim ağzının cerrahi olarak çıkarılması ve rahim ağzının yakılarak çıkarılması (LEEP) rahim ağzı hastalıkları tanısında ve cerrahi tedavisinde kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemle rahim ağzında ve rahim ağzı kanal kısmında yerleşen ve kansere dönüşme riski olan hastalıklı doku tanı ya da tedavi amacıyla çıkartılır. Anestezi ile yapılır. Canın yanmaz.



MENOPOZDAYIM...

Nafiz Bey, daha 55 yaşındayım. 2 yıldır adet görmüyorum. Kemik erimem başlamış mıdır?

Neden menopozda kemikler erir?

KEMİK erimesinin birçok nedeni var. Bir tanesi menopoz...

Her kadında menopoza girer girmez kemik erimez. İçki ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, tiroit hormonu kullanımı, uzun süreli akciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları, romatizmalı hastalıklar, erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri tedavisi görmek, organ nakli kemik erimesi yapabilir. Kadınların menopoza girmesiyle birlikte, kemikleri koruyucu etkisi olan östrojen hormonun azalır.

Bunun sonucunda kırık riski de artar. Düzenli kontrol şart.



Nafiz Bey, sık sık bademciklerim şişiyor.

Antibiyotik kullanıyorum. Bir zararı olabilir mi?

OLABİLİR. Yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımı antibiyotik direnci dediğimiz duruma neden olur. Mikroplar antibiyotiğe karşı savunma geliştirir. Tekrar bu ilacı kullanınca bir işe yaramaz.

Karaciğer veya böbreklere zarar verebilir. Antibiyotik, doktor vermeden kullanılmamalı.

Herkese zararı var. Her ateş yükseldiğinde, her boğaz ağrıdığında antibiyotik kullanmaktan vazgeçin.