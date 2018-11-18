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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 18 Kasım 2018, Pazar

Aşk beni iyileştirdi!

Doktor Bey, ben aşık oldum. "Tansiyonum düzeldi" diyorum. Kimse inanmıyor. Tansiyonum ilaç kullanmadan normal gidiyor. Tamamen iyileşmiş olabilir miyim?
AŞK da sıcak gibi tansiyonu bir düşürüp bir yükselir. Sen yine de ilaçlarını atma. Yapılan araştırmalarda aşık olan kişilerde beyin kan akımı artar, iştah azalır, metabolizma ve kalp ritmi hızlanır, endorfin ve serotonin yüksekliği bağışıklık sistemini güçlendirir ciltte duruluk ve canlılık sağlanır, östrojen ve testosteron artması ile üreme isteğini artar.

75'inde cinsellik
Hocam bir sıkıntım var, ama söylemeye çekiniyorum. Ben 75 yaşındayım. 3 senedir sertleşme sorunu yaşıyorum. Menim de gelmiyor. Ne kullansam iyi gelir?
ÖNCE bazı kan testleri yaptır. TSH, Testosteron, FPSA, TPSA, tam idrar tahlili, tam kan sayımı, CRP ilk adım genel bilgilerini verir. Hatta ultrason ile bazı değerlendirmeler gerekir. Düzenli beslen, iyi uyu. 60 yaşından sonra testosteron dediğimiz erkeklik hormonu azalır. Damar sertliği artar. Ruhun gıcır gıcır olsa da bedeninde aşınmalar var. Bunlar için bir üroloji uzmanına git. Sonuçta ne olursa olsun gurur ve onur vesilesi yapma.

EŞİNİN GÖNLÜNÜ AL
Yeni evliyiz. Evlenmeden önce bazı sorunlar oldu. Şimdi ne zaman ilişkiye girsek eşim "Ağrıdı" diyor. Bana kızgın mı?
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi huzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir.
Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. İhmal etmeyin.
Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Yine de eşinin gönlünü al. Kırıldıysa tamir et.
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