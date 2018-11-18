Aşk beni iyileştirdi!
AŞK da sıcak gibi tansiyonu bir düşürüp bir yükselir. Sen yine de ilaçlarını atma. Yapılan araştırmalarda aşık olan kişilerde beyin kan akımı artar, iştah azalır, metabolizma ve kalp ritmi hızlanır, endorfin ve serotonin yüksekliği bağışıklık sistemini güçlendirir ciltte duruluk ve canlılık sağlanır, östrojen ve testosteron artması ile üreme isteğini artar.
75'inde cinsellik
Hocam bir sıkıntım var, ama söylemeye çekiniyorum. Ben 75 yaşındayım. 3 senedir sertleşme sorunu yaşıyorum. Menim de gelmiyor. Ne kullansam iyi gelir?
ÖNCE bazı kan testleri yaptır. TSH, Testosteron, FPSA, TPSA, tam idrar tahlili, tam kan sayımı, CRP ilk adım genel bilgilerini verir. Hatta ultrason ile bazı değerlendirmeler gerekir. Düzenli beslen, iyi uyu. 60 yaşından sonra testosteron dediğimiz erkeklik hormonu azalır. Damar sertliği artar. Ruhun gıcır gıcır olsa da bedeninde aşınmalar var. Bunlar için bir üroloji uzmanına git. Sonuçta ne olursa olsun gurur ve onur vesilesi yapma.
EŞİNİN GÖNLÜNÜ AL
Yeni evliyiz. Evlenmeden önce bazı sorunlar oldu. Şimdi ne zaman ilişkiye girsek eşim "Ağrıdı" diyor. Bana kızgın mı?
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi huzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir.
Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. İhmal etmeyin.
Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Yine de eşinin gönlünü al. Kırıldıysa tamir et.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Evleneceğim ama... 17 Kasım 2018, Cumartesi Nafiz Bey, kısmetse yakında evleneceğim. Ama bir sıkıntım var. Adetim, düğüne denk gelebilir. Adet geciktirici...
- Eşim tatmin olmuyor 16 Kasım 2018, Cuma İlişkimizde sertliğim 8-10 dakika sürmesine rağmen eşim tatmin olamıyor. Moralim bozuluyor. Benim durumum erken...
- Eşim çok istekli 15 Kasım 2018, Perşembe Nafiz Bey, 3 aylık evliyim. Eşim sürekli cinsel ilişkiye girmek istiyor. Son zamanlarda yeterince sertleşmeden...
- İlişkiden korkuyorum 14 Kasım 2018, Çarşamba Nafiz Bey, yeni evliyim. 3 aydır eşim birlikte olmak istediğinde kendimi sıkıyorum. O da sinirlenmeye başladı....
- Üzülmesin istiyorum ama.. 13 Kasım 2018, Salı 5 aydır evliyim. İlişki sırasında ağrım oluyor. Eşim üzülmesin diye bir şey demedim. Geçmişte apandisit ameliyatı...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri