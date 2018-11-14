İlişkiden korkuyorum
Korkuyorum. Yardım edin. Ne yapayım?
SIKINTI, stres, evham ve kaygı bu duruma neden olur. Vaginismus dediğimiz bir durum bu. Birçok kadın bunu yaşayabilir. Cinsel organının kasları, tekrarlayan istek dışı bir şekilde kasılır. Bu da cinsel ilişkiye engel olur.
Hastalık durumu olmasa bile kadınların yaklaşık yarısında ilk cinsel ilişki deneyimi öncesi bu şikayetler olabilir. Eşinle korkularını paylaş. Acıma hissi için birlikte hareket edin. Eşinle paylaşamadan çözmek zor. Psikolog veya psikiyatristlerden destek alabilirsin.
Halama hepatit tanısı koymuşlar. Gidiş gelişi kesmek istemiyorum. Bulaşmasın diye korunmak için nelere dikkat edeyim?
HEPATİT karaciğer iltihabı demektir. Çeşit çeşit hepatit var. Hangi hepatit mikrobu ile hastalandığı önemli. Ama genel olarak hepatitlerden korunmadan bahsedelim.
Hepatit A ve E'den korunmak için özenli temizlik şart.
Uzun süreli korunma için Hepatit A'ya karşı aşılanma veya kısa dönemde korunma sağlamak için immunglobulin dediğimiz ilaçlar kullanılır.
Hepatit B ve D'den korunmak için; korunmasız cinsel ilişkiden kaçının; iğne gibi hasta kanıyla bulaşmış araçlarla cildin delinmesinden sakının.
Hepatit B'ye karşı aşılanın.
Hepatit B'den korunmanın en güvenli yolu aşı olmaktır.
Tam olarak korunmak için şu anki bilgilerle en az 3 kez aşı olmalısınız. Bu şekilde aşı olmuş ve sağlıklı antikor geliştirmiş kişiler ömür boyu korunmuş olacaklardır. Hepatit C'den korunmak için; iğneler dâhil olmak üzere, hasta kanıyla bulaşmış nesnelerle cildin delinmesinden sakının.
SORUNUM SERTLEŞME
İşten ayrıldım. 5 aydır depresyon ilacı kullanıyorum. Son 2 aydır da eşimle ilişkiye girerken sertleşme sorunu yaşıyorum. Eşim "Başka bir kadın mı var?" deyince mahcup oldum. Yardım edin...
ÖNCE sabır. Hem stres sertleşme sorunu yapar, hem de depresyon ilaçları yan etki olarak sertleşme sorunu yapar. Bu hastaların yaklaşık yüzde 25'inden çeşitli ilaçlar sorumludur.
Bu ilaçlar genellikle antidepresan ilaçlar, uyku ilaçları, tansiyon ilaçları, ağrı ilaçları ve prostat kanserinde kullanılan ilaçlardır. Tansiyon ilaçlarından alfa metil dopa, b blokerler, klonidin, spironolakton, guanetidin, tiazidler, ACE inhibitörleri, kalsiyum kanal blokerleri, prazosin, fenoksibenzamin, hidralazin, minoksidil ve meteprolol kullanımında impotans meydana gelebilmektedir.
Antihistaminikler ve depresyon ilaçları da impotans yapabilirler. Simitedin, ketokonazol, hiperprolaktinemi yapan ilaçlar, barbitüratlar, sedatifler, trankilizanlar, alkol, marihuana, eroin, opiyatlar, tütün gibi etkenlerde bu sıkıntıya neden olabilir. Neden olurlar. Eşin hemen kendisi için en kötü ihtimali söylemiş.
Oldukça cesur ve dürüst davranmış. Mutlu ol. Onu bilgilendir. Her türlü sıkıntıyı paylaş. Erkeklik gururu gibi bir yanlışa düşme.
Her şey bizim için.
EŞİM ÇOK KİLOLU
Eşim şişman. İlişki, tam istediğimiz gibi olmuyor. Nefesi daralıyor. Hemen bitiyor.
Sonra horluyor. Askerde de horluyormuş. Perhiz yapmıyor. Boşanmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
BEN şişmanlığı ile ilgili bilgi verebilirim.
Anlattıkların uyku apnesi sendromu dediğimiz durumlara uyuyor. Nefes darlığı, uyku düzensizliği, şişmanlık, terleme, kan şeker düzensizlikleri, cinsel performansta azalma bir arada olabilir. Hemen muayene şart. İç hastalıkları uzmanı seç. Muayene ol. Kulak burun boğaz uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı ve gerektiğinde diğer branşlara da ihtiyaç duyulabilir. Bu işleri halledin.
Bugünkü haline göre düzelir.
29 yaşına bayanım. 4 ay önce evlendim.
+Eşimle cinsel ilişki sırasında önümden aniden sıvı boşalıyor. Sonra da idrarında yanma oluyor.
Bu bir hastalık mı? Doktora gitmeli miyim?
KADINLARIN cinsel ilişki sırasında orgazm olduğunda bir sıvı gelmesi ihtimali tıbben mümkün. Bu sıvı çoğunlukla idrardır.
Kadın orgazmı sırasında idrar kaçağı olabilir. İlişki öncesi idrar kesesini boşaltın. Yani idrarınızın yapın. Yine de bu durum tekrarlayabilir. Ayrıca bir kez kadın hastalıkları uzmanına muayene olun.
Tam idrar tahlili yaptırın.
Mesane iltihabı, vagen iltihabı durumlarında da aynı şikayetler olabilir.
Babam 52 yaşında. Göğüs ağrısı oldu. Anjiyo yaptılar. Stent taktılar. "Yine tıkanabilir" dediler. Taktıkları malzeme ile ilgili olabilir mi?
HAYIR. Resmi kurumlar, uluslararası kabul görmeyen tıbbi malzeme kullanmazlar.
Farklı markalı malzeme de kullanılsa riskler olabilir.
Stent işlemi sonrasında damarın, pıhtı veya plağın bir parçası ile tekrar tıkanması söz konusu olabilir.
Acil olarak tekrar balon veya stent yapılma veya bypass cerrahisi gerektiren ani tıkanma oranı yüzde 2 civarındadır. Ani tıkanma gelişen hastaların yüzde 3-4'ünde akut miyokard infarktüsü (kalp krizi) gelişebilir. Ayrıca yavaş yavaş da tekrar tıkabilir.
Şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, damardaki darlık uzunluğunun 20 mm'den fazla olması hallerinde yavaş tıkanma olabilir. Tekrar daralma ilk 3-6 ay arasında en sık olarak görülür. 6 ay geçtikten sonra aynı bölgede tekrar daralma olması nadirdir.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri