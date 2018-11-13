Üzülmesin istiyorum ama..
Eşim üzülmesin diye bir şey demedim. Geçmişte apandisit ameliyatı olmuştum. Ondan olabilir mi?
ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart.
Kadınların neredeyse yarısı, cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir.
Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiğin cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Muayene sonrası bir sıkıntı bulunmazsa psikolog görüşü gerekir.
Nafiz Bey, açlık şekerim 105, tokluk şekerim 107. Doktorum, "Açlık şekerinin düzeni kaçtı" dedi. Siz ne dersiniz?
ASLINDA bir yanıyla doğru.
Normalde açlık kan şekeri ölçümünün 10-12 saatlik açlık sonrası 100 mg/dl'nin altında olmasını bekleriz. İlk lokmadan 2 saat geçtikten sonra tokluk şekerini ölçeriz. Bu ölçümün de 140 mg/dl'nin altında olmasını bekleriz. Ancak seninki 105.
Tokluk şekerinde 107. Sanki hiç doymamışsın da hala 12 saat açmışsın gibi çıkmış. Mutlaka diyet uzmanına git. Az az sık sık yemek yemeniz gerekir.
Şekerli gıdalardan sakın. Bu yolun ilerisinde şeker hastalığı karşımıza çıkmasın diye şimdiden tedbir al.
DALGA GEÇİYORLAR
55 yaşındayım. Eşimle ilişki sırasında sertleşme sıkıntım başladı. "Andropoz oldun" deyip gülüyorlar. Bu yaşta erkeklik biter mi?
PANİK yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm yani testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde, prolaktin hormon fazlalığında, tiroit hormon fazlalığında impotans yani sertleşememe oluşabilir. Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır. FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır.
Çocukluğumdan beri bademciklerim şişiyor.
Antibiyotik kullanıyorum. Bir zararı var mı?
OLABİLİR. Öncelikle yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımı, antibiyotik direnci dediğimiz duruma neden olur. Mikroplar antibiyotiğe karşı savunma geliştirir.
Tekrar bu ilacı kullanınca bir işe yaramaz. Kullanılan antibiyotiğin tipine göre karaciğer veya böbrekler hassas veya zayıfsa bardağı taşıran damla olabilir.
Antibiyotik, doktor vermeden kullanılmaması gereken önemli bir ilaç grubudur. Herkese zararı var. Her ateş yükseldiğinde, her boğaz ağrıdığında antibiyotik kullanmaktan vazgeçin.
3 aydır ekşimem var. Kime söylesem "Reflüdür" diyor. Reflü demek bu kadar kolay mı?
REFLÜNÜN kelime anlamı "Geriye kaçış" demektir. En sık rastlanan belirti ekşime ve yanmadır. Yanma ile ifade edilen, özellikle yemeklerden sonra midenin üst bölgesinden yukarıya, yemek borusuna doğru olan ekşime, ağrı ve yanma hissidir. Bu şikayetler gecede olabilir ve uykudan uyandırabilir. Doktor isteği ile ilaçlı mide filmi veya endoskopi gerekebilir. İhmal edersen hastalığın derecesi artar.
ENGİNAR PROSTATI KOVAR!
Nafiz Bey, kolesterolüm yüksek. Böbrek taşım da var. Diyet uzmanım, enginar önerdi.
Ben hiç sevmem. Dedikleri kadar önemli mi?
HASTALIKLARIMIZA uygun beslenme, tamamlayıcı tıp olarak oldukça değerlidir.
Enginar da, tüm sebzeler gibi ayrı bir mucize. Bol liflidir. Hazmı kolaylaştırır.
Üre ve kolesterolü düşürücü, idrar söktürücü, kandaki şekerini düzenleyici, damar sertliği ve kalp hastalıklarını önleyici, böbrekteki kumların dökülmesine yardımcı özellikleri var. Magnezyum, folat ve C vitamininden zengin. Ayrıca prostat, meme ve rahim ağzı kanserine karşı koruyucu maddelere sahiptir. Yemek ayırmak yok. Enginar duyarsa ağlar. Yemelisin.
Hocam utancımdan kimselere anlatamadım.
2 ay sonra evleneceğim. Ama cinsel organım küçük. Şimdi ne olacak? Çok korkuyorum...
CİNSEL ilişkiden keyif alıp almamak, çocuk sahibi olup olmamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir.
Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz aldığı bölgede yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir. Yani uzunluk, kısalık mevzusunu kafanda büyütme.
Çocuk sahibi olmak için de cinsel organının uzun olması gerekmez. Birbirini sevip sayan eşlerin cinsel hayatları da sıkıntısız olur. Ayrıca cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur. Sıkıntın cinsel organının sertleşmesi ve sert kalma süresi ile ilgili olumsuz haller yaratabilir. Bir an evvel bu işi kafandan at.
7 aydır adet düzensizliğim var. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor.
Hamile değilim. Bu bir hastalık belirtisi mi?
OLABİLİR. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, Prolaktin testi yaptırmak gerekir.
Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara, doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme.
Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Dikkatim dağılıyor 12 Kasım 2018, Pazartesi Fırıncıyım. Benim hanım, ilişki sırasında gaz çıkartıyor. Bu da benim dikkatimi dağıtıyor. Erken boşalıyorum....
- Bebek istiyoruz 11 Kasım 2018, Pazar 9 aylık evliyiz. Bebek istiyoruz. Gebelik şansımızı neler arttırabilir? ÖNCELİKLE eşiniz de siz de genel kontrolden...
- Korku cinsel hayatı etkiler 10 Kasım 2018, Cumartesi 57 yaşındayım. Eşimle birlikte olmaya çalışırken sertlik sorunu söz konusu oluyor. Yani sıkıntılıyım. Nasıl tedavi...
- 5 dakikada tamam! 09 Kasım 2018, Cuma Evleneli 2 yıl oldu. Haftada 2 kez ilişkiye giriyoruz. Erken boşalma sorunum var. 5 dakikada bitiyorum. Ne yapayım? ERKEN...
- Mutluluğa fıtık molası! 08 Kasım 2018, Perşembe Nafiz Bey, sıkıntılıyım. Bel fıtığım var. Eşimle ilişkiye girerken ağrım oluyor. Eşim de şüpheleniyor. "Başka...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri