Dikkatim dağılıyor
Erken boşalıyorum. Ne ilaç kullanmalıyım?
CİNSEL ilişki sırasında hareket ve pozisyona bağlı olarak bağırsakların belli bölgelerinde gaz birikmesi oluyorsa beden tahliye eder. İlişki öncesi gaz birikmemesi, varsa tahliye edilmesi uygun tedbir olacaktır.
Kendisi de bu durumdan haz etmiyordur. Günlük hayatta bağırsak hareketleri, dışkılama özellikleri ve yedikleri, gaz birikimini arttırabilir. İlişki sırasındaki bu durum nedeniyle erken boşalmanız doğal. Siz de ilişki sırasında dikkatinizi yoğunlaştırırsanız, iyileşme sağlayabilirsiniz.
Bunun için hemen ilaç kullanmayın.
23 yaşında bir bayanım. 4 aydır sık idrara çıkıyorum.
Bir arkadaşımda da aynı sorun vardı.
Doktor "Sistit" demiş. Ben de mi sistit oldum?
HAYIR. Sık idrara çıkma, şikayetlerden sadece birisidir. En sık rastlananlarındandır. İdrar yaparken yanma ve sızı, acil idrar yapma isteği, geceleri idrara kalkma vardır. Bazen sızı idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülebilir. İdrar kanlı da olabilir. Hastalar genellikle idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söylerler. Yine birçok hastanın, ağrılı cinsel ilişki şikayeti vardır. Karında hassasiyet, bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir. Ateş genellikle yoktur.
EŞİNİN GÖNLÜNÜ AL
Yaşım 34. Yeni evliyim. Eşim daha ilişkinin başında 'Çok ağrıdı' deyip bırakıyor. Düğünden önce bazı tatsızlıklar oldu. Acaba bana kızgın mı?
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma ve batma gibi huzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog desteği de gerekebilir.
Yaklaşık olarak yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur, belli olmaz. Eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi. Kırıldıysa tamir et. Belki de bu durumun hiç katkısı yoktur. Günahını alma. Bedensel hastalıklar ağrılı olabilir.
Nafiz Hocam, 3 yıldır her yerim ağrıyor. Doktorlar, önce romatizma sonra da fibromyalji dedi. İlaç verdiler. Siz ne önerirsiniz acaba?
TANI buysa tek başına ilaç tedavisinin faydası yoktur.
Düzenli uyuyun. Günlük kafeinli yiyecek-içecek miktarını azaltın ve sigarayı bırakın. Düzenli egzersiz; fibromiyalji tedavisinin en önemli parçasıdır.
Düzenli egzersiz, ağrı belirtilerini ve yorgunluğu azaltır. Mümkünse yüzün. Sadece hareketli olun, aktif kalın ve pes etmeyin!
Moral bozuksa fibromyalji iyileşmez. Depresyon veya kaygı kontrolü tedavisi de gerekli.
26 haftalık gebeyim. Şeker yükleme testinde, şekerim yüksek çıktı. Diyet verildi. İnsülin başlamak istediler. Kabul etmedim. Ne yapayım?
MÜSTAKBEL anne olarak sorumluluklarının farkına varmana sevindim. Doktorlarının dediği zamanda şeker yükleme testini yaptırmışsın. Bazıları "Benim şeker hastalığım yok ki kesin para kazanmak için tahlil yaptırıyorlar" deyip bebeği ve kendilerini riske atıyor. İnsülin tedavisinden korkma. Yoksa sen de, bebeğin de zarar görebilir. Korku ve sorularını doktorunla paylaş. Düzenli olarak diyet uzmanın tarafından verilen listeyi uygula. Hareket et, egzersiz yap. Gebelik diyabetinde hareket, tedavide diyet ve ilaç kadar önemli.
PROSTAT OLMUŞUM!
Yaşım 66. İdrarımdan kan geldi. Meğer prostatım büyümüş. Önceden kum döküyordum. Kum dökmek prostatı büyütür mü?
HAYIR büyütmez. Prostat bezi hastalıklarında, idrar kesesi hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır. Uzman muayenesinde tereddütte kalırlar. Birçok hasta, bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler. Doğru üroloji uzman muayenesine.
21 yaşındayım. Demir hapı içerken midem ağrıyor. Eczaneden mide ilacı istedim. "Beraber içilmez" dedi. Reçetesiz diye mi vermedi?
ECZACIMIZA teşekkür edelim.
Kafamıza göre ilaç kullanmayalım.
Antiasit diye bilinen, mide şikayetlerinde hemen alınıp içilmeye başlayan bu ilaçlar, demirin bağırsak tarafından emilip bedene girmesini engeller.
Yani mide ilacıyla, demir ilacını beraber alırsan ağızdan girer, makattan gider. Faydası olmaz. Niye iyileşmedin diye doktorunun da kafasını karıştırır. Demir ilaçları açken alınırsa daha iyi emilir. Ama mide şikayeti yaparsa bağırsakta eriyen şekli verilebilir, yemekle beraber alınabilir. Doktorun sana göre bir değişiklik yapsın.
Ağzımın içi sık sık yara oluyor. Boğazıma kadar iniyor aftlar. 3 yıla yakındır, 2 ayda bir bu yaralar çıkıyor. Neden olabilir sizce?
AĞIZ içi aft, yani yara en sık rastlanan şikayetlerdendir. Vitamin ve mineral eksiklikleri, burun tıkanmalarından romatolojik hastalıklara kadar çeşitli hastalıklarda görülebilir. Önce aynı doktor tarafından takip edilmen gerekir. CRP, Sedimentasyon, Haemogram, Total Ige tahlillerini yaptırmanı öneririm. Yara var iken doktor görmeli. Bir kez cildiye uzmanı Pikür testi dediğimiz Behçet Hastalığı tanısında faydalandığımız testi yaptırmak gerekir. Alerjik veya tıkayıcı burun hastalığın varsa düzelt. Sebze, meyve, kuruyemişten uzak kalma.
Her şeyi de kafana takıp stres sıkıntı yapma.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri