Korku cinsel hayatı etkiler
Yani sıkıntılıyım. Nasıl tedavi olabilirim?
ERKEN boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun?
Önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza ulaşmasıdır.
Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma şikâyeti günümüz erkeğinin ortak sorunu.
Yaklaşık her 3-4 erkekten birinde olur. Cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, hassas-duygusal- ayrıntıcı kişilik yapısında, son zamanlardaki cinsel etkinliğin sıklığın artışında ve buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalmaya neden olabilir.
Yaşla artmaz. Psikiyatrist desteği gerekir. Merak etme. Gurur meselesi yapma.
Babamda tansiyon ve kapak bozukluğu var.
Doktor yeni bir ilaç verdi. Haftada bir kan testi önerdi. Babamın bronşiti de var. Zarar verir mi?
COUMADIN dediğimiz bu tarz ilaçlar pıhtılaşma riskini, azaltsın diye verilir. Pıhtılaşma sonucu ortaya çıkan hastalıklara karşı korumak için verilir. Bronşite direk zarar vermez. Ancak zorlu öksürük sonucu ortaya çıkan kanamalar artabilir. Ayrıca bronşit hastalarında karşılaşılan enfeksiyonlarda dikkatli olmak gerekir. Coumadin ve benzeri ilaç kullananlarda penisilin grubu antibiyotik kullanıldığında kanamaya yatkınlık artabilir. Bu dönemlerde kontrol testlerini erken yaptırın.
PANİK YOK, TEDBİR VAR
49 yaşındayım. 5 hafta önce şekerim yüksek çıktı. Doktor "Şeker hastasısın" dedi. Bu yaşta şeker hastalığı mı olur? Başka tahlil var mı?
PANİK ve korku dolusun. Bu nedenle yapılan tahlillerini yazmamışsın.
Diabetes Mellitus yani şeker hastalığı tanısı koymak için gerekli tetkikleri istediyse hemen sonuca bakıp bu tanıyı koyabiliriz. 75 gram glikoz ile 3 saatlik Glikoz Tolerans testi, açlık tokluk glikoz testi, HgbA1c testleri istendiyse, şikayetlerin, muayene bulguların bir arada değerlendirilerek tanı konabilir. Her yaşta şeker hastalığı olabilir. Bu hastalıkta tedavi mümkündür. Yeter ki hastalığı, yapılması gerekenleri, tedavi şeklini öğren. Korkunca hastalık artar. Yok sayınca, umursamayınca hastalık ilerler.
Panik yok, tedbir var.
71 yaşındayım. 2011'de açık prostat ameliyatı yaptılar. Ameliyattan sonra idrar kaçırma sorunu başladı. Bu da başka bir hastalık mıdır?
PROSTAT ameliyatı sonrası idrar kaçırma rastlanılan bir durumdur. Problemi tespit etmek için yapılması gereken ürolojik ölçümler, tetkikler önemlidir. Çünkü her sebebin tedavisi farklıdır. Ayrıca ameliyat sonrası iktidarsızlık, sertleşmeme şikayetleri, yaşa bağlı testosteron hormon düzeyleri azalması da dahil olmak üzere hormonal sebepli olabilir.
TSH, serbest testosteron, total testosteron, prolaktin gibi testler gerekebilir. Ayrıca farklı hastalıklarınız varsa onlara ait tedavilere bağlı olarak ta sertleşmede azalma söz konusu olabilir. Sık idrara çıkma, idrar miktarında artış şeker hastalığı ve şekersiz diabet denilen diabetes mellitus olma ihtimalinizide gözden geçirmek demektir.
8 yıldır şeker hastasıyım. Şekerim dengesiz.
İdrar testi yapıldı. Doktor "Böbrek bozulabilir" dedi. Diyalize girecek miyim?
KAN şekeri yüksek giden şeker hastalarında böbrek zarar görür. Protein kaçağı olur. Böbrek çalışması tedbir alınmazsa bozulur. Moral bozukluğu hastalığını arttırır.
Dediklerimi yapmaya başla.
Böbreğini koruyalım. 1- Diyet listeni düzenlet ve uygula. 2- Tokluk kan şekerini ölç. 3- Tansiyonunu ölç. Büyük tansiyonun 12'yi küçük tansiyonun 8'i geçmesin. 4- Göz dibi muayenesi olmak için göz doktoruna git. 5- Efor testi yapılması gerekir. 6- Bütün bunları düzenli takip edebilmek için düzenli gideceğin doktoru seç.
Tedavinin düzeltilmesi gerekebilir.
Böbrek koruyucu özelliği olan tansiyon ilacı başlanabilir.
Bu yapılanların sonucuna göre insülin tedavisine geçilebilir.
Basit tedbir ve takiplerle böbreğini koruyabiliriz. Bunun için kararlı ve düzenli ol yeter.
AIDS'TEN KORKUYORUM
Cinsel organımda 2 haftadır yara var. AIDS olabilir miyim diye çok korkuyorum. Ne yapsam bilmiyorum. Yardımcı olabilir misiniz?
KORKU hastalıkları arttırır, tanı koymayı geciktirir. Erken tanı tüm hastalıklar için tedavi ve takibi kolaylaştırır. Düşünerek ya da sadece muayene ederek bu tip tanılar konmaz.
Hemen üroloji, cilt, iç hastalıkları veya enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından birine muayene ol. Tetkiklere başlansın.
Risklerin belli olsun. Ayrıca tahlil sonuçların sadece sana bildiriliyor.
Bundan dolayı ortaya çıkacak tanı sadece tedavinle ilgili olur. Sadece AIDS'te değil bir çok enfeksiyon hastalığında cinsel organda yara çıkabilir.
Sifiliz, behçet hastalığı ve bunlara benzeyen farklı hastalıklar söz konusu olabilir. Her birinin takip ve tedavisi farklıdır. Önce tanı koymak gerekir.
Babam 55 yaşında. Şikayeti yok ama tarama testi yaptırmak istiyorum. Sizin yazılarınızı takip ediyorum. Acaba ne önerirsiniz?
GENEL olarak şikayet başlamadan yaş ile ilgili riskleri değerlendirmen uygun olabilir.
Prostat taraması için Total PSA-Free PSA denilen testler kanda bakılabilir, troid çalışmasının kontrolü için TSH yapılabilir. Kalın bağırsak hastalık taraması için Gaitada Gizli Kan testi uygun olabilir.
Akciğer filmi (PAAC), EKG, Tam Kan Sayımı, Tam İdrar Tahlili, CRP, Açlık-Tokluk Kan glikozu testleri yapılması uygun olabilir. Muayene ve geçmişe ait bilgilerine göre farklı testlerde eklenebilir.
Yani önce bir kez iç hastalıkları uzman muayenesi yaptırman en uygun davranış olacaktır.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri