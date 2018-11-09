5 dakikada tamam!
Erken boşalma sorunum var. 5 dakikada bitiyorum. Ne yapayım?
ERKEN boşalmanın sebebi strestir.
Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, isteksizlik de eklenince 3 tane hap yutsan, nafile. Üroloji uzmanına muayene ol. Cinsel ilişki bir iş, bir görev değil.
Beraberce istenmesi gereken bir durumdur.
Gerilim erken boşalmayı tetikler. Aynı anda eşinde haz duyuyorsa mesele yok.
Geçen gün kızgın yağ bacağımı yaktı. Yoğurt sürdüm.
Diş macunu da sürsem mi?
EN yakın sağlık kuruluşuna git. Deriyi temiz, mümkünse ıslak bir bez, havluyla kapat. Temiz tutmaya çalış. Sana verilen pansuman maddeleri ve ilaçlarla pansumanını yap. Diş macununa gelince adı üstünde diş macunu. Yani diş macunu sürme. Yoğurdu da heder etme.
EŞİM İKNA OLMUYOR
Hocam, 3 aylık evliyiz. Eşimin adetleri gecikiyor. Doktora gitmeye ikna olmuyor. Ne yapalım?
ADET kanaması olarak tanımlanan menstruasyon kanamalarının ne zaman başladığı önemli. Başlangıcın geç olduğu durumlarda, düzensiz adet kanamaları hastalık olmaksızın gerçekleşebilir.
Ancak doktor değerlendirmesi şart. Özellikle hormon hastalıkları ve yumurtalık hastalıkları adet gecikmelerine neden olabilir. İhmal etmeyin.
Hocam, cinsel ilişkide hemen bitiriyorum. Kendi kendimeyken böyle değildi. Neden?
MASTÜRBASYON, alışkanlık haline geldiyse gerçek cinsel ilişki süresini olumsuz etkiler. Cinsel ilişki iki kişilik bir uygulamadır. Cinsel ilişkide tek kişilik davranırsan, her zaman sıkıntın olur.
Şikayetin 3 haftadan uzun sürerse mutlaka üroloji muayenesi ol.
Nafiz hocam, süt içince ishal oluyorum. Başka bir şey tüketsem olur mu?
SÜT; kalsiyum, fosfor, iyot, sodyum, magnezyum gibi minerallerden de zengin bir kaynaktır. Bile bile lades olmaz.
Sana zarar veren uygulamaları tekrarlama.
Süt içme ama kefir iç, yoğurt ye.
Ayrıca kan yapımında görevleri olan çok sayıda vitamini içerir.
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