Mutluluğa fıtık molası!
"Başka biri mi var?" diyor. Ne yapayım ben?
BEL fıtığın muhtemelen ameliyat gerektirecek bir hale gelmiş gibi duruyor. Cinsel ilişkide de bu nedenle ağrı oluyor. Hatta bazı bel fıtıkları; idrar tutamama, dışkı tutamama gibi durumlara bile neden olabilir. Çabuk hareket et.
Eşine bel fıtığım var desen de bahane zannedebilir.
İşin gereği gece çalışıyorsan eşinde korku ve zanlarıyla böyle demiştir. Çözüm 1: Fizik tedavi uzmanına muayene ol.
Ameliyatlıksa hemen ol. Çözüm 2: Eşinin kuşkulanmasına neden olan hallerini tespit et. Düzelt Çözüm 3: Eşinin gönlünü al.
Böbrek yetmezliğim var. Tansiyonum 13-9 çıkıyor. Doktorum tansiyon ilacımı arttırdı.
Zaten halsizim. Tansiyonum yüksek mi?
GEÇMİŞ olsun. Normal kişilerde tansiyon ölçümü 135/85 mmhg, yani 13-8,5 üstüne çıkmasın isteriz. Özellikle böbrek yetmezliği hastalarında tansiyon ölçümlerinin 12-8'i geçmesini istemeyiz. İlacının arttırılması uygun olmuş.
Ayrıca böbrek yetmezliği hastalarında halsizlik, kan düşüklüğü gibi nedenlere bağlı olarak meydana gelebilir.
Tansiyonunu takip et.
BEL SOĞUKLUĞU OLABİLİR
Doktor Bey, 1 haftadır cinsel organımın ucundan sarı sarı akıntı geliyor. İdrarımda yanma oluyor. Bu hastalık bulaşıcı mı? Ne olabilir?
ANLATTIKLARIN bel soğukluğu hastalığı olarak da bilinen gonore hastalığını düşündürüyor.
Gonore, cinsel yolla bulaşan yaygın hastalıklardan biridir. Etkeni Neisseria gonorrhoeae isimli mikroptur. Özellikle rahimağzı, rahim, tüpler ve idrar yolları gibi sıcak ve nemli bölgelerinde kolayca çoğalabilmektedir.
Ağız, boğaz, göz ve anüs bölgelerinde de görülebilir. Hemen üroloji uzmanına ya da iç hastalıkları veya enfeksiyon hastalıkları uzmanına muayene ol.
Testler yapılsın. Mutlaka tedavi başlansın. Eşin varsa iyi olana kadar cinsel ilişkiye girme.
Yaklaşık 3 aydır sütyenimde beyaz lekeler görüyorum. Adetlerim düzensizleşti. Kadın doğum doktoruna gitsem iyi olur mu?
KESİNLİKLE iyi olur.
Hem adet düzensizliği, hem memelerle ilgili şikayetler hormonlarına bakmamızı gerektiriyor. Özellikle prolaktin dediğimiz hormonların bu şikayetlerle ilgisi olabilir.
Kadın hastalıkları açısından da değerlendirilmen uygun olur.
Tanı koyup takip etmek önemli.
İleride çocuk sahibi olmayı engelleyecek durumlar da var.
GÜÇLENEYİM İSTİYORUM
Hipertansiyon hastasıyım. Cinsel gücü arttırıcı bitkisel ilaçlar ve viagra kullanıyorum.
Tansiyonumu etkiler mi? Zarar verir mi?
KAFANA göre ilaç kullanma.
Özellikle hipertansiyon ve kalp damar hastalıklarında kullanılan nitrat grubu ilaçlar ve diğer damar genişleticilerle kullanılırsa aşırı tansiyon düşüklüğü riski vardır. Ayrıca diğer performans arttırıcı olduğu ifade edilen ilaçlarda hangi etken maddeler içerdiği belli olmayan kaçak ürünler olabilir. Doğal şartlarda, hastalığına uygun sürenin fazlası zarar verici olabilir. Midyat'a pirince gitmeden tekrar düşün. Performans kaygısının azalması bile performansı arttırır. Unutma.
Nafiz Bey, bir şeyi çok merak ediyorum.
Benim fazla kilolarım var. Hiçbir şey yemezsem ne kadar kilo verebilirim?
ÖNCE kilo alma. Aldıysan düzenli ye düzenli harca. Harcamıyorsan yeme. "Yemeyi seviyorum" diyorsan harca.
Yediklerini düzene sok. Vücut ihtiyacından daha az yedirten diyetler yapma. Yoksa baş ağrısı, dikkat bozukluğu, sinirlilik, bulantı, kusma, ishal, safra ve böbrek taşı, kabızlık, saç incelmesi, kuru cilt, saç dökülmesi, soğuğa karşı tahammülsüzlük, idrarda protein görülmesi yapar. Sakın ha yapma!
Nafiz Bey, karaciğer yağlanmam var. Bitkisel olarak ne yememi tavsiye edersiniz?
KARACİĞER yağlanması çoğunlukla altta yatan sebep düzelince düzelir, geriler.
Sebze ağırlıklı beslen. Şekerli gıdalardan uzak kal. Enginar, turp, keçiboynuzu, ayva sofranızda bulunsun.
Dengeli beslenin bol su için.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri