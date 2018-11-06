Yeni evliyim ama...
Eşimle birlikte olurken önümden aniden sıvı boşalıyor. Sonra idrarımda yanma oluyor. Bu hastalık mı? Doktora gitmeli miyim?
KADINLARIN cinsel ilişki sırasında orgazm olduğunda bir sıvı gelmesi ihtimali tıbben mümkün. Bu sıvı çoğunlukla idrardır. Kadın orgazmı sırasında idrar kaçağı olabilir.
İlişki öncesi idrar kesesini boşaltın. Yani idrarınızın yapın. Yine de bu durum tekrarlayabilir. Ayrıca bir kez kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Tam idrar tahlili yaptırın. Mesane iltihabı, vagen iltihabı durumlarında da aynı şikayetler olabilir.
8 yıldır şeker hastasıyım. İlaç kullanıyorum.
Son 1 aydır bulanık görüyorum. Doktora gittim.
Şeker gözümü bozmuş. Kör olur muyum?
UZUN süre kan şekeri yüksek kalırsa göz damarlarını bozar. Gözdesi retina tabakası zarar görür. Görme işlevi bozulur. Çok ileri bozulmalarda körlük maalesef olabilir. Ayrıca şikayet olarak ani görme kaybı, gözünün önünde uçuşmalar yapabilir.
Düzenli doktor takibinde kal.
Kan şekerini olması gereken seviyelerde tutmak için diyet yap. En az 10 bardak su iç.
Mutlaka günde 1 saat egzersiz yap. İlaçlarını düzenli kullan.
EŞİMİN BEDDUASI TUTTU!
Yaşım 66. Sıkıntım eski eşimle. 6 ay önce boşandık.
Bana "İşeme inşallah" diye beddua etti. 2 aydır çatallı işiyorum. Korktum. Büyü falan olmasın?
UZMANLIK alanım ile ilgili bilgiler verebilirim. Erkeklerde ileri yaşlarda prostat bezi hastalıklarına bağlı idrar yapma şikayetleri gelişebilir.
Az az sık sık idrar yapma, gece sık idrara çıkma, çatallı kesik kesik idrar yapma, idrar yapma hissinde artış olabilir.
Bize gelen hastalarımıza bu durumda TPSA, FPSA, tam idrar tahlili, CRP, TSH, tüm Batın USG gibi testler yaparız. Üroloji uzmanı muayenesi yaptırırız.
Stres her şikayeti arttırır. Kaygı azaltıcı tavsiyeler veririz.
En kısa sürede dediklerimi yaptır. Haber ver.
47 yaşındayım. Ani göğüs ağrım oldu. Hastanede anjiyo yaptılar. Stent taktılar. "Yine tıkanabilir" dediler. Malzemeleri mi kötüydü?
HAYIR. Resmi kurumlar uluslararası kabul görmeyen tıbbi malzeme kullanmazlar.
Stent işlemi sonrasında damarın, pıhtı veya plağın bir parçası ile tekrar tıkanması söz konusu olabilir. Şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, damardaki darlık uzunluğunun 20 mm'den fazla olması tıkanma yapabilir.
Tekrar daralma ilk 3-6 ay arasında görülür. 6 ay geçtikten sonra aynı bölgede tekrar daralma olması nadirdir.
Oğlum 11 yaşında. Sabah kahvaltı yapmıyor.
Yemeden okula gidiyor. Sabah kahvaltısında sadece bir bardak süt içiyor. Bu yeter midir?
HAYIR. Çocukların kahvaltıda süt içmesi faydalıdır. Ancak tek başına yeterli değildir. Yanında peynir veya yumurta, ekmek ve vitamin kaynağı olarak sebze veya meyve de tüketilmelidir.
İnşaat yaparken sadece çimento, sadece demir, sadece tuğla nasıl yeterli değilse, beden büyürken de çeşitli gıdalara ihtiyaç duyulur.
TİROİT ANNELİĞE ENGEL
Nafiz Hocam, 3 aydır evliyiz. Hala çocuğumuz olmadı. Benim guatrım az çalışıyormuş. Adetlerim de biraz düzensiz. İlaç kullanmam gerekir mi?
EVET. İç hastalıkları uzmanı veya endokrinoloji uzmanına muayene ol. Tiroit bezi az çalışmasına hipotroidi denir.
Hipotiroidi genç yaşta başlarsa seksüel gelişme gecikir. Çok nadiren erken yaşta ergenliğe giriş ve testislerde büyüme oluşabilir. Erkeklerde sperm sayısı normaldir, ancak bazı kişilerde cinsel istekte azalma ve empotans gelişebilir.
Kadınlarda adet bozuklukları, yumurtlama olmaması ve adet kanamasının fazla olması görülebilir. İlaç tedavisiyle bu bozukluklar düzelmektedir.
Paniğe kapılma. Hadi hayırlısı.
Nafiz Bey, su içmeyi çok seviyorum. Bazı sular acı gibi geliyor. Dilimde mi bozukluk var yoksa bu acılık nerden geliyor?
SULARIN tadı farklıdır.
Sertlik diye ifade edilir. Suların sertliği temas ettikleri jeolojik yapıyla alakalıdır. Genel olarak yeraltı sularının yüzeysel sulara nazaran daha sert oldukları söylenebilir. Suların sertliği başta kalsiyum ve bikarbonat iyonları olmak üzere kalsiyum ve magnezyum sülfat, kal m klorür, kalsiyum ve magnezyum nitrat ve az miktarda da demir, alüminyum ve stronsiyum iyonlarından ileri gelmektedir.
Sertliğin meydana gelmesinde kalsiyum ve magnezyum iyonlarının baş faktör olduğu bilinmektedir. Kalsiyum ve magnezyumun yüksek değerleri sağlıklı insanlarda sağlığa ters etki göstermemektedir.
Afiyet olsun.
2 aylık evliyiz. Başlarken biraz huzursuzluklar oldu. Birbirimizi istemeden üzdük. Şimdi her ilişkide eşim "Ağrıdı" diyor. Bana kızgın mı acaba?
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma ve batma gibi huzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur.
Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir.
Psikolog desteği de gerekebilir.
Yaklaşık olarak yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler.
Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Eşinin gönlünü al.
Kız evi naz evi. Belki de bu durumun hiç katkısı yoktur.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri