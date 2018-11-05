Evlenmek istiyor
DURUM zor. Evlenme kararına karışmak, doktor işi değil. İstekli olması kendi açısından iyi. İç hastalıkları ve üroloji uzman muayenesi öncelikle şart. Hastamız bana başvurmuş olsaydı TT ekokardiyografi ve efor testi mutlaka yaptırırdım. 24 saatlik EKG holter ve tansiyon holter yapılması çok önemli bilgiler verir. Kolesterol testleri, tam kan sayımı, TSH, tam idrar tahlili de gerekir. Ayrıca ürolojik performansın da uzman tarafından değerlendirilmesi iyi olur. Kaygılarınızı babanızla paylaşın. Olursa Allah mesut etsin, olmazsa da hayırlısı olsun.
28 yaşındayım. 3 yıldır telefon santralinde çalışıyorum. Güneş yüzü göremiyorum. D vitamini kullansam faydalı olur mu?
ÖNCELİKLE kan tahlili yaptır. Herhangi bir ilaç kullanmadan sende ne kadar bulunduğunu bilelim. D vitamini yağda erir. Kemik yapı ve onunla ilgili dokular için önemli görevlere sahip bir vitamindir. Özellikle çocuklarda büyüme için gereklidir. Süt çocukları, et yemeyenler, güneş teması az olanlar ve yaşlılarda, D vitamini eksikliği olabilir. Günde 20 dakika güneşlen. Doğal olanı budur. Yine de D vitamini açığı varsa tedavi/destek amaçlı D vitamini kullan. Fazlası da başka sıkıntılar çıkarır. Unutma.
İLİŞKİDE SIKINTILIYIZ
Eşimle 3,5 aydır evliyiz. Cinsel ilişkimiz sıkıntılı. Başlarken uzun sürmüyor. Kendi kendime daha uzun oluyordu. Hastalık olabilir mi?
ERKEN boşalma çok sık karşılaştığımız bir sıkıntıdır. Moral, uykusuzluk, heyecan, gelecek kaygısı, iş kaygısı gibi huzursuzluk yaratan durumlar erken boşalmaya neden olabilir. Ayrıca mastürbasyon diye bilinen kendi kendini tatmin etme, alışkanlık haline geldiyse gerçek cinsel ilişki süresini olumsuz etkiler. Cinsel ilişki, iki kişilik bir uygulamadır. Mastürbasyon ise bir kişiliktir. Gerekirse psikolog desteği al. Her şeye rağmen şikayetin 3 haftadan uzun sürerse mutlaka üroloji muayenesi ol.
Babamın şeker ve tansiyon hastalığı var. Geçen yıl Aralık ayında grip aşısı yaptırmıştı. Bu sene de yaptıralım mı? Aralık ayını mı bekleyelim?
EYLÜL ortasından sonra istenildiği zaman aşı yaptırabilir. Aralığı bekleme. Her sene grip mikroplarının çeşidi değişir. Geçen seneki aşının bu seneye katkısı yok. Şeker hastalığı ve tüm sürekli hastalığı olanların bağışıklık sistemi desteklenmelidir. Ozon aşısı da yaptırabilirsin.
3 yıllık evliyim. Eşimle ilk zamanlar cinsel hayatımız iyiydi. Şimdi ayda 1-2 olursa ne ala! Sevgimizde eksilme yok ama niye böyle oluyor?
HİÇBİR şey başlangıçtaki gibi olmaz. Her dönemin kendine özel dengesi vardır. Yorgunluk, cinsel isteksizlik sebeplerinin başında gelir. İyi uyuyun. Gündüz az yorulun. Alkol ve sigara alımı varsa azaltın veya bırakın. Akşam eşin bir bardak ahududu yaprağı çayı içsin. Akşam birbirinize badem yağı (2 damla), ylang yağı (2 damla) ve adaçayı yağı (2 damla) karıştırarak sırt, bacak ve kasıklarınıza masaj yapın. Gece için istek ve destek gerekir. Anlattıklarına bakılırsa beden sorunlarından ziyade sosyal yaşam sorunları bu halinize sebep olmuş gibi duruyor.
SORUNUM ERKEN BOŞALMA
33 yaşındayım. Evliyim, 2 yıldır erken boşalma sorunu yaşıyorum. Şeker hastasıyım. Doktora gitmedim. Bana bir yol gösterin. Ne yapayım?
İKİ yıl, oldukça uzun bir süre. Şeker hastalarında cinsel hayat olumsuz etkilenebilir. Erken boşalma şikayetlerden birisi olabilir. Bu nedenle perhiz, su, hareket ve düzenli tedavi ve stres kontrolü yapılması şart. Uzun süre düzensiz beslenen, düzensiz ilaç kullanan kişilerde beklenen olumsuzluklar daha fazla görülür. Erken boşalmanın en önemli sebebi stres, sıkıntı, korku ve kaygıdır. Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, ispatlama çabası, isteksizlikte eklenince 3 tane hap yutsan nafile. Zaten 3 tane hapta yutulmaz. Bir kez mutlaka üroloji uzmanına muayene ol.
3 yıldır romatizma hastalığım var. Her şeyi kullandım. Sonunda da kortizon kullanıyorum. Beslenirken nelere dikkat edeyim?
TABİİ ki tuzsuz ye. Kortizon kullanılan durumlarda iştah açılır. Kan şekeri dengesi değişir. Beden tuz ve suyu hapseder. Mide koruyucu ilaçları kullanman gerekebilir. Kortizon ve ağrı kesiciler mide yemek borusu ve bağırsakları zedeler. Ayrıca düzenli balık tüket. Çilek ve orman meyvesi diye bilinen meyveleri sofranda bulundur. Yeşil ve yapraklı sebzeler (ıspanak ve karalahana), Koyu renkli ürünler (tatlı patates, patlıcan, nar, havuç, kırmızı soğan, erik, portakal, kırmızı elma, biber, bezelye ve kırmızı üzüm) koruyucu özellikler taşır. Ceviz, badem, fındık grubu, çay, soğuk sızma yağlar, Baharatlar (sarımsak, zencefil, zerdeçal, safran) Romatizmal hastalıklar açısından faydaları bilinen gıdalardır. Dengeli olarak tüketebilirsin.
8 yıldır şeker hastasıyım. İlaç kullanıyorum. 1 aydır bulanık görmeye başladım. Doktora gittim. Şeker gözlerime zarar vermiş. Kör olur muyum?
UZUN süre kan şekeri yüksek kalırsa göz damarlarını bozar. Gözdesi retina tabakası zarar görür. Görme işlevi bozulur. Retinopati deriz. Çok ileri bozulmalarda körlük maalesef olabilir. Ayrıca şikayet olarak ani görme kaybı, gözünün önünde uçuşmalar yapabilir. Düzenli doktor takibinde kal. Kan şekerini olması gereken seviyelerde tutmak için diyet yap. En az 10 bardak su iç. Mutlaka günde 1 saat egzersiz yap. İlaçlarını düzenli kullan.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri