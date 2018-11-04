Fazla kilo aşkı bitirir
CİNSEL tatmin için gerekli sertliğin sağlanamadığı duruma "Erektil Disfonksiyon" denir. Yaş ilerledikçe daha sık görülür. Şişmanlık, hipertansiyon, kan yağ ve kolesterolünde yükseklik gibi birçok kronik hastalık sertleşme sorununa neden olabilir. İlaçla ve enjeksiyonlarla tedavi edilir. Hemen üroloji uzmanı bul. Muayene ol.
Kiloluyum. Şişmanlarda şeker hastalığı daha fazla olur diyorlar. Doğru mu?
BEDENİN enerji kaynağı yediklerimizden yapılan kan glikozudur. Bu gıdayı bedenin kullanmasını sağlayan aracı madde ise insülindir. Şişman kişilerde insülin direnci olabilir. Zayıflarsan şeker hastası olma riskin azalır. Ağzının tadı kaçmasın diye zayıflamalısın.
ÇOK ÇİRKİNİM!
25 yaşında bayanım. Şişmanım. Çirkinim. Evlilik gibi ciddi bir ilişki ihtimalim de olmadı. Bana yardım edin...
SENİN gibi hayattan korkan birçok okuyucumuz ve hastamız var. Cinsellik, ilk önce kendini tanımakla başlar ve ancak kendisini seven, sayan ve güvenen bir insan karşısındakine de bu olumlu duygularla yönelebilir. Çirkinlik tarifin, senin kuruntun da olabilir mi? Olabilir. Kime göre güzel sorusunu insanlık hep tartışır durur. Bunları kafana takma. Seni seveni sev. Kendine güven. Gerisini merak etme sen.
21 yaşındayım. Başımın bir tarafında çok ağrı oluyor. Başım aniden dönüyor. Neden?
TEK nokta baş ağrıları daha çok migren, görme bozuklukları, kan şeker düşmeleri ile ilgili olabilir. Ani baş dönmesi ve beraberindeki kramp şikâyetleri de kan şekeri düşmelerinde görülebilir. Açlığa tahammülsüzlük, kilo alma, adet düzensizliğine neden olabilir. Bir doktora görün.
Kardeşimin vitiligo hastalığı var. Haftaya bize gelecek. Bu hastalık bulaşıcı mıdır?
VİTİLİGODA cilde renk veren melanin boyası yapımı azalır. Bazı cilt bölgeleri beyaz renkli görünür. Bu düşünceden yola çıkarak vitiligolu hastalarda tiroit gibi başka organlarda da hastalık ortaya çıkabilir. Erkek, kadın ve tüm ırkları eşit oranda etkiler. Fakat koyu tenli kişilerde daha kolay fark edilir. Bulaşıcı değildir.
SORUNUM CİNSELLİK
Yaşım 27. Sürekli tuvalete çıkıyorum. Erken boşalma sorunum var. Doktor depresyon hapı verdi. Sorunum ne?
HEYECANLI, panik, kaygılı bedenlerde bu şikayetler olabilir. Kendine güvensizlik korku yaratır. Bağırsakların çabuk boşalır. Bu çabukluk ve korku ve kendine güvensizlikle cinsel ilişki sırasında da çabuk boşalırsın. Hiçbir şey sağlıktan kıymetli değil. Her şeye kafanı çok takma. Gereksiz yere kendini fazla sıkma. Depresyon ilacının etkileri uzun sürede fark edilir. Bu ilaç senin kendini değiştirmen için bir zaman kazandırır.
Şeker hastasıyım. Şeker hastalarının ayakları kesilir diyorlar. Neden ki?
UZUN süre ve düzensiz tedavi edilen hastaların ayaklarında bozulmalar meydana gelir. Ayak yaraları oluşur. Yaralı ayağın kesilmesine kadar gidebilen ağır durumlar olabilir. Mantar enfeksiyonu, derin veya yüzeysel ayak yaraları, gelişebilir.
Şeker hastaları ayaklarına iyi baksın.
Tedbirsiz şekerin cezasını ayaklar çeker.
Kuşburnunu sade olarak mı yemeli yoksa çay halinde mi içmeli? Hangisi daha faydalı?
KUŞBURNU, meyve ve sebzeler arasında en yüksek C vitamini içeriğine sahiptir. Doğal antioksidanldır. Dinçlik verir, paslanmayı azaltır. Kuşburnu, mineraller, fosfor ve potasyum elementleri ve önemli yağları bünyesinde barındırmaktadır. Hangi halde tüketirsen tüket. Faydalıdır.
26 yaşında erkeğim. Yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Doktor stresten olduğunu söyledi. Ne yapmalıyım?
ALDIĞIN ilaçlar varsa onları öğrenelim. Ayrıca el ve yüzde şişmeler alerjik durumlarda, bazı romatizma hastalıklarında da olabilir. Stres bedende birçok hormon ve salgıyı etkileyebilir. Mutlaka tam idrar tahlili yaptır. Karaciğer testleri t. Protein, albümin testleri de görülmeli. Eksik testlerini tamamla doktora git.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri