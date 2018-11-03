75’inde cinsellik
Ne kullanmam gerekiyor?
ÖNCE bazı kan testleri yaptır. TSH, testosteron, fPSA, tPSA, tam idrar tahlili, tam kan sayımı ve CRP ilk adım genel bilgilerini verir. Düzenli beslen, iyi uyu. 60 yaşından sonra testosteron dediğimiz erkeklik hormonu azalır. Ruhun gıcır gıcır olsa da bedeninde aşınmalar var. Bunlar için bir üroloji uzmanına git. Sonuçta ne olursa olsun gurur, onur vesilesi yapma.
Yaşım 45. Gece çok horluyorum.
Eşimle ilişkide nefes nefese kalıyorum. İlaç alsam mı?
HORLAMA, kötü uyku uyumak demektir. Tabi hem gündüzün hem gecen yorgun geçer. Ayrıca cinsel ilişki düzelttiği belirtilen ilaçların ciddi yan etki ihtimalleri de vardır. Kalp hastalığının olup olmadığı bilinmeli. Tabi ki kilo vermelisin. Hemen iç hastalıkları uzmanını bul, takibine gir.
"Sarımsak yersen cinsel ilişkide daha başarılı olursun" diyorlar. Ne kadar yemem gerekir?
SİHİRLİ gıda peşinde koşma. Her gıdanın, kendine has özellikleri var. İki kişilik bir uygulamanın sadece senin yediklerinle başarıya ulaşması mümkün değil. Bu konulara düşkün olanların stresi çok olur.
Bir de hikayelere çabuk inanırlarsa ömür boyu iflah olmazlar. Sen onlara uyma.
Sarımsak sofranızda mutlaka bulunsun.
Nafiz Hocam, 25 yaşındayım.
Yemekten sonra karnım şişiyor.
Neden olabilir?
YEMEK yerken konuşma, gazlı içecek içme, gaz yapan yiyecekler yeme, yemekten sonra sigara içme, yemekten sonra hemen yatma... Hareket et. Az az, sık sık su iç. Çok yemezsen de daha iyi olur.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri