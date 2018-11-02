Aşk, her derde deva
AŞK da sıcak gibi tansiyonu bir düşürüp bir yükseltebilir.
Yine de sen ilaçlarını atma.
Yapılan araştırmalarda aşık olan kişilerde beyin kan akımı artar, hafıza ve beceriler artar, iştah azalır, yağ yakımı artar, metabolizma hızlanır, kilo kontrolü iyi olur, güçlü vücut içi morfin olan endorfinler hem ağrı algısını azaltır hem de mutluluk sağlar. Seks hormonlarının artması ile ciltte duruluk ve canlılık sağlanır.
25 yaşındayım. 1 yıldır gittiğim doktorlardan bazıları "Kansızsın", bazıları ise "Kanın normal" diyor. Bu bir oyun mu?
BU bir oyun değil.
Tahlillerini bilmediğim için konuyu genel olarak anlatayım. Kansızlık, kırmızı kan hücrelerinin (RBC) sayısının ve/veya bu hücrelerin içerdiği hemoglobin (HGB) düzeyinin normal seviyenin altına düşmesine denir.
Muayene bulguları fikir verir.
Tam kan sayımı bilgi verir.
Demir ve vitaminlerden fakir diyetlerle beslenenlerle, böbrek hastalığı, diyabet, kanser, iltihaplı bağırsak hastalığı, ailevi kalıtsal anemi özgeçmişi olanları, tüberküloz veya HIV hastalarını, yaralanma veya cerrahi nedeniyle önemli kan kaybı olan kişileri içermektedir.
EŞİMİN CANI ACIYOR
2 aylık evliyiz. Cinsel ilişkiye girdiğimizde eşimin canı çok yanıyor. Başlamadan bitiyoruz. Ne yapmalıyız?
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzluk- huzursuzluk durumlarına "disparoni" yani "cinsel ilişki ağrısı" denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur.
Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir. Yaklaşık yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır.
İhmal etmeyin. Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler.
Guatrım çok büyük. En son uykuda sıkıntı başladı.
"Ameliyat şart" denildi. Operasyon riskli mi?
BU ameliyatta kanama ve paratiroid bezlerinin hasarlanması söz konusu olabilir. Bu riskler sıklıkla ilerlemiş tümörü olanlarda, daha önce tiroid cerrahisi geçirenlerde ya da göğüs kemiğinin arkasına inen ve iç guatr olarak bilinen "Plonjon guatrlar" dediğimiz durumlarda daha sık görülür. Bu ameliyatta herhangi bir komplikasyon riski yüzde 2'den daha az olmalıdır.
Ameliyat öncesi hastaların cerrahından operasyonun risk ve faydaları hakkında bilgi almaları uygun olur.
Komşuma "Hepatit hastalığın var" demişler.
Korunmak için nelere dikkat edeyim?
HEPATİT karaciğer iltihabı demektir. Çeşit çeşit hepatit var.
Hangi hepatit mikrobu ile hastalandığı önemli. Ama genel olarak hepatitlerden korunmadan bahsedelim. Hepatit A ve E'den korunmak için özenli temizlik şart. Hepatit B ve D'den korunmak için korunmasız cinsel ilişkiden kaçının. Hepatit B'ye karşı aşılanın. Hepatit B'den korunmanın en güvenli yolu aşı olmaktır. Hepatit C'den korunmak için hasta kanıyla bulaşmış nesnelerle cildin delinmesinden sakının.
GREYFURT SUYUYLA İLAÇ İÇME
3 ay önce tansiyon hastası oldum. Kolesterolüm de yüksek çıktı. Eczacımız, "Greyfurt suyu içmeyin" diyor. Ben hastasıyım. Doğru mu?
GREYFURT suyuyla ilaç içilmez.
Greyfurt suyu, bazı ilaçların etkisini azaltır. Statinlerden (kolesterol ilaçları) lovastatin, atorvastatin, simvastatin, simvastatin/ezetimibe, Antihistaminiklerden (alerji ilaçları), fexofenadine, terfenadine, Kalsiyum kanal blokerlerinden (tansiyon ilaçları), nimodipine, felodipine, nisoldipine, nicardipine, verapamil, Psiskiyatri ilaçlarından, buspirone, triazolam, carbamazepine, diazepam, midazolam, sertraline ve iktidarsızlık ilaçlarından sildenafil etken maddesine sahip olan ilaçları kullananlara greyfurt ve suyunu tüketmemeleri önerilir.
Romatizma hastalığım var. Her gittiğim doktor "Bunun sebebi iltihap" diyor. Antibiyotik vermiyor. Başka neler yapmalıyım?
ROMATİZMA mikropsuz bir iltihaptır. Antibiyotik her zaman kullanılmaz. Genel olarak bedende iltihap olmasın diye yapmamız gerekenlere gelince, mevsimine ve yaşadığın bölgenin özelliklerine göre beslen. Dengeli beslenmede mutlaka balık ve bitkisel kaynaklı Omega-3 içerikli gıdalar bulundur. A vitamini ve Betakaroten'den zengin beslenme de bağışıklık sistemini güçlendirir. Besinlerden; yumurta sarısı, havuç, süt, biber, brokoli, kayısı, balık yağı, kırmızı et, patates, yeşil yapraklı ve sarı sebzeler A vitamini ve betakarotenden zengindir.
Düzenli su iç. Mineral alımını arttır. Minerallerden özellikle demir ve çinko bağışıklık sistemini güçlendirici özelliktedir.
Şişmansan zayıfla. Egzersiz yap. Düzenli uyu. Stresi azalt.
Amcama kalp yetmezliği tanısı koydular.
Babam çok korktu. Kalp yetmezliği nedir?
Korkmamız gerekir mi?
KALP yaşamamız için gerekli oksijen ve besin maddelerini taşıyan, kanı vücudumuza pompalayan organımızdır.
Kalp yetmezliği dendiğinde kalbin pompalama gücünün olması gerekenden daha az olmasıdır.
Bu durumda kalp kanı yeterli miktar ve hızda organlarımıza gönderemez. Kalp vücudun ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli miktarda oksijen ve besini vücuda pompalayamaz. Bu durum tedavi ile düzelemezse hayat sürdürülemez olur. Kalp yetmezliği gelişmesin diye tedbir almalıyız.
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