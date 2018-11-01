Birlikte olamıyoruz
BUNUN adı vajinismus. Gerçi senin için adından ziyade iyileşmesi önemli. Sık karşılaşılan bir şikayettir. Kadın cinsel organının girişindeki kasların kişinin isteği dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı veya imkansız olacağından korkulur. Eşinle birlikte bu korkunu paylaş. Psikolog, iç hastalıkları uzmanı ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanından yardım alman gerekir. Korkma. Sabret.
Eşim kalp krizi geçirdi, ilaç kullanıyor. Cinsel hayatımızı nasıl düzelteceğimizi bilemiyoruz. Krizden önce doyumlu bir ilişki yaşıyorduk. Doktora söylemeye de çekiniyoruz. Yardım edin...
DOKTORUNUZLA mutlaka görüşün. Her hastanın hastalığı kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Uygun ve düzenli egzersizler, hareketler cinsel ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir. Alkollü ve sıcak ortamda cinsel ilişkiye girmekten sakının. Zaman kısıtlıysa erteleyin. Yetişme hissi ve gerilim sakıncalıdır. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı cinsel ilişki için uygun zaman olabilir. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler ilişki öncesinde alınabilir.
ÇOK UTANIYORUM
Nafiz Bey, çok dertliyim. Arkadaşlarımın anlattığına göre benim penisimin boyu kısaymış! Çok utanıyorum. Nasıl büyütülebilir?
BAŞKALARININ lafına bakıp yaşamaya devam edersen hayat boyu sıkıntı çekmeye devam edersin. Cinsel birliktelikte senin ve eşinin mutlu olması başarılı olmak demektir. Dolayısı ile organ boyutlarından bağımsız bir konudur. Yaklaşık beklenen ortalama erkek cinsel organ ölçümü 10-18 santimetre kadar ifade edilir. Ancak daha uzun veya daha kısa olması cinsel hayattaki mutluluğu belirlemez. Ayrıca büyütmek konusunu fazla büyütme. Tıbben gereklilik durumunda sadece ameliyat çözüm olabilir. Buna da doktorlar karar verir.
Hocam, dışkılarken tuvalet taşında taze damla damla kan gördüm. Korkuyorum. Hangi doktora gitmeliyim?
KORKMAK yok. Tedbir var. Özellikle dışkılama sonrası temizlik yaparken makat bölgesindeki topaklar, bezeler fark edilebilir. Bir de dışkılama sonrası temizlik kağıdına veya bezine bulaşmış kan, tuvalet taşına damlayan kan görürsek hemoroitten, yani basurdan şüphelenmeliyiz. İç hastalıkları uzmanı veya genel cerrahi uzmanına başvurmak uygun olur. Erken tedbir almazsan ilerler. Kabız kalmamaya dikkat et.
Nafiz Bey, gebelikten önce şişmandım. Şimdi kilom normal. Gebelikte sıkıntı yaşar mıyım?
ŞİŞMANLIK veya şişman gebelik önermiyoruz. Kan şekeri kontrolü bozulabilir. Gebeliğe bağlı şeker hastalığı ortaya çıkabilir. Bu nedenle gebelik hazırlığı yapan bayanların varsa fazla kilolarını vermeleri uygun olur. Gebelik takibinde de diyet uzmanı eşliğinde takip önemlidir. Gebeliğe bağlı şeker hastalığı, obezite nedeni ile doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası zorluklar olabilir. Hareket etmeyi unutmayın.
MEMNUN DEĞİLİM
Depresyon ilacı kullanıyorum. Son 2-3 aydır cinsel ilişkide doyuma ulaşamadan boşalıyorum. Eşim de 'Stresten' diyor. Bana ne önerirsiniz?
ÖNCELİKLE karşılıklı anlayış gösteren, sıkıntıları paylaşan bir çift olmanız en önemli avantaj. Ani ve aşırı gelişen sıkıntılar, korkular, kullanılan ilaçlar cinselliği olumsuz etkileyebilir. Özellikle depresyon ilaçları sertleşmeyi, cinsel isteği engelleyebilir. Bazı hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, kortizonlu ilaçlar, bazı hormon ilaçları ve sinir sistemini etkileyen ilaçlara dikkat... Hangi ilaç olursa olsun, yan etkisini görürseniz hemen ilacı yazan doktorunuza bilgi verin. Yeniden tedaviler düzenlensin.
Nafiz Bey, 22 yıllık çaycıyım. Basurum var. Doktorum "Çay, sigara içme" dedi. Ne alakası var. Basurum ilerler mi? Sizin fikriniz nedir?
ÇAY, sigara kabızlığı arttırabilir, mümkün oldukça sakının. Rezene, ıhlamur, papatya çayı içmeye çalışın. Basur, tedbir alınmazsa ilerler. Çerezler, tıkalı burun, panik atak nedeniyle derin iç çekmeler, gazlı gıdaların fazla tüketilmesi kabızlığı arttırabilir. Aman dikkat edin. Mevsime uygun taze sebze ve meyve tüketin. Tuvalet ihtiyacı geldiğinde ertelemeyin. Mesela çarşıda dışkılama hissi geldiğinde eve gidene kadar beklemeyin.
Çünkü makat bölgesine gelen dışkı dışarı atılmazsa o bölgedeki damarların yapısını aşındırır. Kalın bağırsakta kalan gıda daha sert hale gelebilir. Bu da basur oluşumunu arttırabilir. Dışkılama sırasında acele etmeyin, ıkınıp bağırsakları zorlamayın.
Hocam bir şey sormam gerekiyor. Geçen gün işyerinde arkadaşım yandı. Herkes ne yapacağını şaşırdı. Böyle durumlarda ne yapalım?
ÖNCELİKLE kendi güvenliğini sağla. Ateşi söndür. Hasta/yaralıyı en yakın sağlık kuruluşuna götürmek için 112 ambulans sistemi ve/veya mevcut imkanlarla nakil etmek için gerekenleri yapmaya başla. Yaralının yaşam belirtilerini değerlendir. Ağız ve burun yollarının açık olup olmadığını kontrol et. Solunum yollarını tıkayacak takma diş, sakız gibi çeşitli maddeler varsa çıkart. Nefes alıp almadığını, şuurunu ve nabzını kontrol et. Mümkünse kıyafetlerini çıkart. Derideki yanmış kısımlara müdahale etmemeye dikkat et.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri