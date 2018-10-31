İlişkide sıkıntılıyım
SORA sora Bağdat bulunur. Ama bu sıkıntının çözümü sorarak değil doktora giderek bulunur. Cinsel ilişki, yalnız olmadığın bir durumdur. Yani başkalarının yanında ruh haliniz değişebilir. Psikolojik veya psikiyatrik bir desteğe ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Mutlaka uzman başvurusu yap. Ayrıca sık mastürbasyon yapmak, cinsel ilişkinin doğallığını olumsuz etkiler. Bazen erken boşalma, bazen de ereksiyon sıkıntısı yaratabilir. Her şeyin aşırısı zarardır.
21 yaşındayım. Evliyim. Gebe kalmak, anne olmak istiyorum. Ama cinsel organımda sarkma olur diye normal doğumdan korkuyorum.
Sezaryen yaptırsam daha iyi olmaz mı?
DEREYİ görmeden paçaları sıvama. Bu soruyla sık sık karşılaşırız. Kaygı boşuna. Beden yapısı olarak sarkmaya müsait lif yapın varsa sezaryen de olsan sarkar. Normal doğum anne ve çocuk için en iyi tercihtir. Ancak sizi takip eden doğum uzmanı, anne ve bebeğin sağlığını korumak için sezaryen gibi farklı önerilerde bulunabilir. Ancak bu keyfi tercih değil, tıbbi bir gereklilik durumudur. Ayrıca sebep ne olursa olsun cinsel organ estetik operasyonları her zaman mümkün.
ANNE OLMAK İSTİYORUM
Nafiz Bey, evleneli 9 ay oldu. Artık bebeğimiz olsun istiyoruz. İlişkide korunmuyoruz. Teyzelerim de böyle geç gebe kaldı. Gebelik şansımızı neler arttırabilir?
ÖNCELİKLE kaygılanmayın. Eşiniz de, siz de genel kontrolden geçin. Her şey normalse huzurlu bir ortamda, hafif tokluk hali ile eşinizle cinsel ilişkiye girin. Adetinizin ilk başlangıç tarihinden yaklaşık olarak 14 gün önceki dönemler dişi bedeninin yumurtlama dönemidir. Diyelim ki 28 günde bir adet görüyorsunuz. Önümüzdeki ay beklenen adet tarihinizden 14 gün geri sayın. Bu dönemde sık cinsel ilişkinin gebelik şansını artırabilmesi söz konusudur. Her şeyin hayırlısı olsun.
Kalp damarlarımın ikisi de tıkandı. Anjiyo yapılamıyor. Kanı inceltmek için Omega 3 kullandım, faydası olmadı. Ne yapmalıyım?
ANLATTIKLARINDAN anladığım kadar tromboflebit dediğimiz bir hastalığın var. Genç bayanlardan, yaşlı erkeklere kadar birçok yaş, cins ve hastalıkta toplardamar pıhtılaşması olabilir. Bu hastalıklarda kan dolaştığı her yerde pıhtı oluşturarak zarar verir. Sürekli aynı iç hastalıkları. Uzman tarafından takip edilmelisin. Birçok kan tahlili ve film tetkikleri gerekecek. Ne olur ihmal etme hastalığın önemli... Ozon tedavisi ve mıknatıs da tıkalı damar hastalıklarında tedavide kullanılır.
Nafiz Bey, 3 aydır yemeklerden sonra karnım ağrıyor. Nane çayı iyi gelir dediler. İçtim daha çok ağrıdı. Ne yapmak lazım?
ETRAFI dinlediğin kadar doktoru dinlemen lazım. Nane, mide bağırsak gazlarını azaltır. Bunlar doğru. Ancak mide de gastrit, ülser gibi değişiklikler olmuşsa aksine zarar verir. Yani sende olduğu gibi... Yemek sonrası ağrılar, daha çok mide hastalıklarını düşündürür. İlaca karşı olma. Gerekirse kullan. Daha fazla geciktirsen gastritin varsa ülsere döner. Aile doktoruna, iç hastalıkları uzmanına başvur. Aşırı sıcak, soğuk, baharatlı, asitli sebze meyve, içecekler, sigara, çay ve kahve şikayetlerini arttırır. Kudret narı, zeytinyağı, düzenli beslenme rahatlatır.
AŞIRISI ZARAR
Yaşım 19. Mastürbasyon yapıyorum. Ama hemen boşalıyorum. Bazıları 20-25 dakika sürdüğünden bahsediyor. Ne yapmalıyım?
ÖNCE anlatılanları dinleme. Avcı fıkrası gibi herkes abartabilir. Bu da seni sıkıntıya sokar, hasta eder. Ayrıca bu yaşlarda cinsellik keşfedilir.
Cinsel organlar bedendeki hormonal değişikliklerin etkisiyle aşırı hassaslaşır. Orgazm dediğimiz noktaya aklen ve bedenen çok çabuk ulaşır.
Her şeyin aşırısı zarardır. Bedenini tanı. Hem ruhen hem bedenen ilerde sana zarar verecek ihtimallerden sakın. Herkesin bedensel özellikleri kendine özel olduğundan başkalarının anlattıklarından etkilenme....
Sıkıntılıyım. İlişkide cinsel gücü artırıcı ilaç aldım. Sertleşme uzun sürdü. Acile gittik. "Pipizm" diye bir şey dediler. Dalga mı geçtiler?
UCUZ atlatmışsın. Bu duruma Priapizm diyoruz. Pipizm değil. Ortada cinsel uyarı, cinsel ilişki yokken cinsel organ sertleşir. Çok uzun süre ereksiyon halinde kalabilir. Sert ve ağrılı bir durumdur. Erken müdahale edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Cinsel organ bölgesindeki bir travma sonrası, toplardamar tıkanmasına bağlı, bazı kan hastalıkları, bazı kanserlere bağlı olarak da bu durum olabilir. Hemen üroloji uzman muayenesi ile başla. Kullandığın ilacı doktoruna söyle.
Demir eksikliğim var. Sürekli ıspanak yiyorum. Pekmez ye diyorlar ama sevmiyorum. Başka bir şey yesem demirim yükselmez mi?
İÇİNE şeker katılmamış meyve özlerinde demir yoğun olarak bulunur. Üzüm ve keçiboynuzu pekmezi, yoğun demir içerir. Ancak çayın içinde demirin emilmesini engelleyen maddeler var. Çayı ana öğünlerde tüketmeyin. Aldığın demir emilmez, boşa gider. Ayrıca karaciğer, kırmızı et, yumurta, kuru meyveler ve kuru baklagiller demirden zengin kaynaklardır. Ispanakta da sanıldığı kadar çok demir yok. Sürekli pekmez yemek de kan şekerinin dengesini bozabilir. Ara ara tüket ama her şeyin aşırısı zarar.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri