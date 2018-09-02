Eşim çok kaba
Canım yanıyor. Gebe kalmadığım için benimle konuşmamaya başladı. Acaba çocuğum olur mu?
KAFAN DA duyguların da karışık. Eşinin de aklı karışık gibi duruyor. Öncelikle eşinle bana anlattıklarını paylaş. Yanlış bilgi ve zannederek yaşanmaz.
Eşin kaba davranırsa çocuk olacağını sanıyor olabilir.
Çocuk sahibi olma ile ilgili temel bilgileri uzmanından öğrenmeli. Acelecilik ve yanlış bilgi yüzünden seni ruhsal ve bedensel olarak olumsuz etkiliyor. Düzenli ve doğru cinsel ilişkiye her girildiğinde çocuk olsaydı dünyada adım atacak yer kalmazdı. Stres, korku, kaygı özellikle prolaktin hormonu da dahil bir çok hormonu etkileyerek çocuk sahibi olmayı geciktirebilir. Rahatlık ve huzur, rahatlık ve huzur getirir. Sabırla, eşinle konuş.
İLİŞKİDE AĞRIM OLDU
Geçen yıl apandisit ameliyatı oldum. 3 ay önce de evlendim. İlişki sırasında ameliyatlı yerimde ağrı oldu. Eşime dikkatli olmasını söyledim yine ağrıdı. Neden böyle oldu?
ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor. Olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart.
Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiğin cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Muayene sonrası karın içini gösteren ultrason, tomografi, MR gibi testler istenebilir. Bir sıkıntı bulunmazsa psikolog görüşü gerekir.
17 yaşında garsonum. Hızlı yemek yiyorum.
4 aydır ekşimem var. Doktor reflü dedi.
Tedavi oldum. İyileştim. Reflü tekrarlar mı?
OLUR. Her yaşta reflü olabilir.
Ufacık bebekler dahil her yaş ve cinste reflü görülebilir.
Şişmanlık en önemli risk faktörüdür.
Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını arttıran nedenler de riski arttırabilir.
Hamilelik de hem hormonal nedenlerden ve hem de karın içi basıncında artma sonucu reflüyü tetikler. Yavaş ye.
İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Akşam yatmadan yemek yeme. Sol tarafına yat.
Porsiyonlarını azalt. Sigara, çay, kahve, kola, gazlı içecekler ve yiyecekler ile sütlü ürünler reflüyü arttırabilir. Alışkanlıklarla ilgili olduğundan tedavi edilse bile tekrar başlayabilir.
64 YAŞINDAN SONRA AŞK
Nafiz Bey, 64 yaşındayım. Evlenemez miyim?
Uzun zamandır yalnızım. Yani senelerdir ilişkiye girmedim. Şimdi evlenirsem ama ilişki olmazsa mahcup oluruz. Ne yapmam lazım?
TAKDİR edersin ki cevap çok. Nereden başlasak bitmez. Öncelikle cinsel ilişki 2 kişi arasındaki bir süreçtir.
Sabit bilgileri yoktur. Kişiden kişiye değişebilirlikleri vardır.
Soruları müstakbel eşine mutlaka sor. Öncesinde mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Gerekirse tetkikler yapılır, filmler çekilir.
Varsa şikayetlerine göre ve muayene bulgularına göre planlama yapılır. Her durumda alerjin yoksa bakla ye. İyi uyu. Korkmayı bırak. Kalp kontrolüne göre gereğinde özel ilaçlarda kullanılabilir. Allah mesut etsin.
22 yaşında hukuk öğrencisiyim. Annem 10 yıldır hasta. Doktora gitmiş. "Fibromyalji hastalığın var" demişler. Bu hastalık nedir? Ne yapmamız gerekir?
FİBROMİYALJİ uzun süren, yaygın düşkünlük meydana getiren, ağrılarla tekrarlayan bir hastalıktır. Bu hastaların kasları, boyunları, omuzları ve sırtları ağrır.
Yeterince uyuyamazlar, uyandıklarında veya uzun süreler oturduktan sonra hareket ettiklerinde sıklıkla adaleleri sertleşmiştir.
Fibromiyalji insanları orta yaşların başlarında etkileyen ve oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Evham, stres, kaygı, huzursuzluk yaşayan kişilerde sık tekrarlar. Mutlaka psikolog ve psikiyatrist desteği alsın.
Manyetik yatak tedavisi bu şikayetler için en önemli tedavilerden biridir.
MEĞER ERKEKLİĞİM BİTMEMİŞ
Yaşım 59. 6 aydır hanımla ilişkiye giremedik. Canımız istemedi. Ancak geçen gün yeniden ilişkiye girdik.
Benim erkeklik bitti derken yenilendi galiba.
İNSANLAR cinsel ilişki hazırlık döneminde çeşitli uyaranlardan etkilenebilirler. Uyarılıp orgazma hazır hale gelebilirler. Fotoğraf, ışık, ses, koku, eşyalar, dokunma, sevişme cinsel ilişki hazırlığı başlatabilir.
Bununla ilgili olarak zaman zaman farklı uygulamalarla hazırlık dönemi yaşamak hastalık kabul edilmez.
Senin anlattığın daha çok uyarılmasız ilişki sürecin sorun yaratmış. Bu şekilde uyarılmalar sonrası ilişkiye girebilirsiniz.
Nafiz Bey, 11 yıldır alkol kullanıyorum. Dayım da alkol alırdı ve sirozdan öldü. Ben de korkmaya başladım. Alkol alanlar ne zaman siroz olur?
HER beden dünyada tektir.
Karaciğer ne zaman iflas eder bilinmez. Ancak sürekli alkol kullanımı karaciğerin çalışmasını bozar. Sigara, hepatit mikrobu gibi çeşitli nedenler karaciğer yetersizliği gelişme süresini kısaltabilir. Sadece karaciğer değil, kalp, beyin, pankreas başta olmak üzere tüm beden alkolden kötü etkilenir. Bir sürü kanserin gelişme riski artar. Ama bunu babana anlat.
Hatta anlatma alkole bağlı hastalık yaşayan kişiler bul. Babanla konuştur. Göstermek söylemekten iyidir. Son pişmanlık kimsenin işine yaramıyor.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Eşim çok kaba
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