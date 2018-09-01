İkimiz de mutsuzuz
ERKEN boşalma çok sık karşılaştığımız bir sıkıntıdır. Çoğu kez organlarla ilgili bir neden bulamayız. Moral, uykusuzluk, heyecan, gelecek kaygısı, iş kaygısı gibi huzursuzluk yaratan durumlar kişiyi etkiler. Erken boşalmaya neden olabilir. Ayrıca mastürbasyon diye bilinen kendi kendini tatmin etme alışkanlık haline geldiyse gerçek cinsel ilişki süresini olumsuz etkiler.
Cinsel ilişki iki kişilik bir uygulamadır. Mastürbasyon ise bir kişiliktir. Cinsel ilişkide tek kişilik davranırsan, her zaman sıkıntın olacaktır. Hala aynı alışkanlıklarını sürdürüyorsan, yeni alışkanlıklarına uyum sağlayamazsın. Gerekirse psikolog desteği al. Her şeye rağmen şikâyetin 3 haftadan uzun sürerse mutlaka üroloji muayenesi ol.
ESKiDEN BÖYLE DEĞİLDİ
Eşimle 2 ayda bir ancak ilişkiye giriyoruz. İkimiz de 40'lı yaşlardayız. Eskiden daha sık sık oluyordu. Yaptırmamız gereken tahlil var mı?
EŞLERİN cinsel ilişki sayısının bir önemi yoktur.
Netice her iki kişinin istekleri, ihtiyaçları, bedensel uygunlukları, stresleri, hastalıkları, çiftlerin dışındaki ortamların uygunluğu v.s. gibi birçok neden cinsel ilişki isteğini etkiler. Eğer keyif alıyorsanız, bedensel başka farklılıklar-şikâyetler yoksa hemen bir hastalık düşünmeyiz. Erkeklerde 60 yaşından sonra doğal olarak Cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalabilir.
Kadınlarda menopoz dönemi cinsel ilişki isteği ve özelliklerine farklılık katabilir.
Şimdilik rahatla. Eşinle sohbet et. Sayıya bakma.
Sayıları kafana takma.
Şikayetler olursa tekrar görüşürüz.
Benim boyum 172 santim, kilom 94 kilo.
20 yaşındayım. "Obezsin" diyorlar. Kilolu muyum? Hangi diyeti önerirsiniz?
BU özelliklerinizle beden kitle endeksi dediğimiz ölçümünüz 31, yani obezsiniz.
Üzülmeye gerek yok. Alınganlık yok. Çünkü kilo yapar.
Şişmanlık düzenli takiple düzene girebilen bir hastalıktır.
Bilmem ne diyetleriyle günü birlik tedaviler sadece düzensiz bir beden yaratır. Önce bir iç hastalıkları uzmanının takibine girmen gerekir. Gerek hormonlar, gerek insülinglikoz düzenin gerekse diğer bedensel özelliklerinin tespiti şart. Ardından sana has yemek, egzersiz, stres kontrol yöntemleri planlamalıyız. Sonra kalıcı olarak kilo verdirebiliriz.
Gerekirse manyetik alan tedavisi gibi uygulamalardan da faydalanabiliriz.
MENOPOZDA AŞK...
57 yaşındayım. 5 yıldır menopoza girdim. eşimin ilişki isteği var. Ancak benim ilişkiden sonra idrarda yanmalarım oluyor. Ne yapabilirim?
ÖNCELİKLE cinsel ilişkinizle ilgili durumunuzu gözden geçirin. Her 2 tarafın da istemesiyle cinsel ilişkiye girilmediğinde çiftlerde huzursuzluk ve hastalık olur. Erkek eşini mutlu edemediğini, iktidarsız olduğunu düşünebilir. Bu nedenle her sonraki bir araya gelmelerde daha güce dayalı birleşme denemeleri yapabilir. Bu da her iki tarafın cinsel organında aşınmalar, zorlanmalar, hastalıklar yapabilir.
Özellikle menopozdaki kadınlarda cinsel organ dokusunda kuruluk olabilir.
Daha fazla aşınma olur.
Sonrasında idrar yapmalarda yanmalar olabilir. İdrar yolu enfeksiyonları için idrar tahlili yaptırın. Nemlendirici kremler alın. Eşinizle daha uyumlu cinsel ilişki için düşüncelerinizi yeniden gözden geçirin.
61 yaşındayım. Tansiyonum çok yükseliyor. Doktorum yeni bir tansiyon ilacı verdi. "Prostata da iyi gelir" dedi. Akşam alınca bayıldım. Acile kaldırmışlar. Hangi doktora gideyim?
TANSİYON ilaç ayarlamaları takip gerektirir. Bahsettiğin ilaç grubu etkili bir ilaç grubudur.
Yalnız ilk alındığında yatar halde alınması tavsiye edilir.
Sen mi duymadın, doktorun mu söylemedi yoksa eczanede mi gerekli açıklama yapılmadı muallak. Ancak yan etki gerçek olmuş. Her şeye rağmen ilaç yazılırken alınırken yetkililere ayrıntıları sorun.
Sorarken de dinleyin. Şimdi tansiyonunu ölç. Şikayet olduğunda ve şikayetsiz dönemde sakin, dinlenmiş halde sabah akşam liste yap.
16/10'u geçerse kullandığımız dil altı ilacını doktoruna yazdır.
Yanında bulunsun. Ona göre yeni bir ilaç önerelim. Sen yine iç hastalıkları uzmanına git.
ÇABUK TÜKENİYORUM
Sorunum ciddi. Çok sıkıntılıyım. Eşimle cinsel ilişki sonrası ben tükeniyorum. Eşim benim kadar yorulmuyor.
Benimle ilgili bir hastalık olabilir mi?
YORULMAKTAN kastın orgazm olmak diye anladım. Kadın ve erkeğin orgazm sonrası halleri farklıdır. Orgazm sonrası erkek yeniden cinsel ilişkiye girebilmek için belli bir zamana ihtiyaç duyar.
Kadınlarda bu süre çok daha kısadır. Hatta arka arkaya orgazm olabilirler.
Bu sana ait bir hastalık gibi durmuyor. Ancak akciğer hastalığı, kalp hastalığı, hipertansiyon, kan şeker düşüklüğü, hipertroidi, burun tıkanıklığı gibi hastalıkları olanlar cinsel ilişkide çabuk yorulabilir.
Daha önce karın ağrım oldu. Ultrasonda "Pankreas kisti var" dediler. Kontrole gittim. Hala duruyor. Çok korkuyorum. Hastalığım kötüleşir mi?
PANKREAS kistleri çeşitlidir. Her kist kötüleşmez. Alkol kullanıyorsan bırak. Kolesterol ve yağların yüksekse hemen tedavi ettir. Beslenmen ilaçlar kadar kıymetli fayda sağlar. Stres, sıkıntı, evham yaparsan işler iyice karışır.
Daha çok basit kistler görürüz. Öncelikle ultrason ve gerekirse farklı görüntülemeler yaptırmalısın. Gastroenteroloji uzmanı, iç hastalıkları uzmanı ve genel cerrahi uzmanı bir arada değerlendirir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- İkimiz de mutsuzuz
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