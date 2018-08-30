Sıkıntını eşinle paylaş
Eşim sinirleniyor. Boşanmasından korkuyorum. Ne yapayım?
SIKINTI, stres ve kaygı bu duruma neden olur. Vaginismus dediğimiz bir durum bu. Birçok kadın bunu yaşayabilir.
Cinsel organının kasları tekrarlayan, istek dışı bir şekilde kasılır. Bu da cinsel ilişkiye engel olur. Kadınların yaklaşık yarısında bu şikâyetler olabilir. Eşinle korkularını paylaş. Birlikte hareket edin. Eşinle paylaşamadan çözmek zor. Psikolog veya psikiyatristlerden destek alabilirsin.
ERKEN BOŞALIYORUM
23 yaşındayım. Yeni evlendim.
İlişki sırasında erken boşalıyorum.
Moralim bozulmaya başladı. İlaç kullansam mı?
YENİ evli çiftlerde bu sıkıntılar olabilir. En büyük sıkıntı korkmanız. Hem kendi bedeninizi hem eşinizin bedenini tanımak için yeterince zamanınız olduğunu unutmayın. Bazı hastalıklar, ilaçlar ve sigara bu duruma neden olabilir. Rahat olun. Şikâyetler devam ederse iç hastalıkları ve ürolojiye başvur.
İdrarımda koyulaşma, yanma oldu. Kasıklarım ağrıdı. Doktor "Kanama ve Hematüri var" dediler. Hematüri ne demek?
İDRARDA kan hücreleri bulunması durumuna Hematüri deriz. Çıplak gözle bakıldığında normal görülen idrarın rengi koyulaşabilir. Ama çıplak gözle bakınca kanama olduğu anlaşılmayabilir. Mikroskop altındaki tahlilinde fazla sayıda kırmızı kan hücresi bulunmasına Mikroskopik Hematüri denir. Makroskopik Hematüride ise idrarda çıplak gözle görülecek kadar belirgin kanama vardır ve idrar çay ya da kola rengindedir.
AŞIRISI ZARAR
24 yaşındayım. Askerliğimi yaptım. Hep aklıma cinsellik geliyor. Kendi kendime tatmin oluyorum.
Bu bir hastalık mı?
YAŞIN gereği bu doğal. Cinsel ilişkinin temelinde üreme dürtüsü yatar. Askerliği de bitirdiğine göre herkes sana "Evlen artık" diyordur. Bence de büyüklerini dinle. Her şeyin aşırısı zarardır. Aşırı olarak kendi kendini tatmin etmek, ruhsal hastalıklarda da rastlanan bir durumdur.
Umarım seninkisi böyle değildir.
Migrenim var. Bazen bakla yedikten sonra çok şiddetli baş ağrılarım oldu. İlgisi var mı?
MİGREN atağı bazı gıdalarla tetiklenebilir.
Peynir, midye, karides, kalamar gibi deniz ürünleri şiddetli baş ağrılarını başlatabilir.
Konserve besinler, yağlı ve baharatlı yiyecekler, hazır et ve tavuk suyu tabletleri, turunçgiller, kafeinli içecekler ve çikolata da migreni tetikleyebilen gıdalardır. Sakınmakta fayda vardır.
10 gün önce evlendik. Hanım elini bile tutturmuyor. Utanıyormuş.
Bunaldım ya! Ne yapmalıyım?
HIZLI bunalmışsın. Eşinin halini olgunlukla karşılamalısın. Acele etme. Eşinle konuş, dinle, anla. Belki her şeyi senden öğrenecek. Sen de sıkılma. Evlilik size özel bir alan. Sizinkilerin merakı gereksiz bir sosyal hassasiyet. Çocuk yapabileceğini ispatlamak için evlenilmiyor ki.
Her sese kulak verirsen çabuk bunalırsın.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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