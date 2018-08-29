Andropoz ne zaman başlar?
İLERİ yaş erkeklerdeki testosteron, yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Panik yapmayın. Doktor, "Olabilir" demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar, üzgünlük, sıkıntılı ruh hali artar, spor yetenekleri azalır, iş temposu azalabilir.
SORUNUM SERTLEŞME
46 yaşındayım. Yeni evlendim. Eşimle ilişki sırasında sertleşemiyorum. Sıkıntılıyım.
Neden oluyor? Nasıl tedavi olabilirim?
ERKEN boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Her 3-4 erkekten birinde olur.
Tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, son zamanlardaki cinsel etkinliğin sıklığın artışında ve buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalmaya neden olabilir. Yaşla artmaz.
Genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları tedaviye katkıda bulunur.
Merak etme. Gurur meselesi yapma.
Annem 64 yaşında. Her şeye üzülür. Ağrımayan yeri yok. Kardeşim doktora götürmüş.
Doktor "Fibromyalji" demiş. Nasıl bir hastalık bu?
FİBROMİYALJİ uzun süren, yaygın düşkünlük meydana getiren, ağrılarla tekrarlayan bir hastalıktır. Bu hastaların kasları, boyunları, omuzları ve sırtları ağrır.
Yeterince uyuyamazlar, uyandıklarında veya uzun süre oturduktan sonra hareket ettiklerinde sıklıkla adaleleri sertleşmiştir. Ağrının yoğunluk ve yerleşimi ve bitkinliğin derecesi günden güne değişebilmekte, aşırı egzersiz ve stresle kötüleşebilir.
Fibromiyalji orta yaşların başlarında etkileyen ve oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Evham, stres, kaygı, huzursuzluk yaşayan kişilerde tekrarlar. Mutlaka psikolog desteği alsın.
ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR
3 yıldır evliyiz. Korunmuyoruz. Hala çocuğumuz yok. Soracaklar diye memlekete gidemiyoruz. Bunalımdayım. Ne yapayım?
HERKES ne diyecek diye yaşamaktan vazgeç. Çocuk olunca da başka şeyler sorarlar. Ancak önce üroloji uzmanına git. Sorun ne olursa olsun bir sürü çözüm ihtimali var. Üreme sistemi, idrar yolu enfeksiyonları, varikosel, hormon hastalıkları, stres, üreme organlarındaki doğumsal yapı farklılıkları söz konusu olabilir. Ayrıca bir sebep olmadan da sperm sayısı, hareketlilik veya spermin şekilsel özelliklerinde bozukluklar olabilir. Haydi, hemen doktora.
Karnımın sağ üst tarafı ağrıyordu. Safra kesemde taş buldular. Ameliyat oldum. Dışkım daha yağlı çıkıyor. Ameliyat hatası olabilir mi?
ANLATTIĞINA göre ameliyat sonrası yemek yeme alışkanlıkların değişmemiş.
Yağlı yemekten vazgeç. Safra kesesi karnın sağ üst kısmında, karaciğerin altında yerleşmiş armut şeklinde bir organımızdır.
Karaciğerde yapılan safra, bağırsağa geçmeden önce safra kesesinde birikir ve demlenir.
Yemek sonrasında safra kesesi kasılarak içindeki safranın safra yolları vasıtasıyla bağırsağa akması sağlanır. Safra, bağırsakta yağların sindirimi ve emilimini sağlar. Yağlı yemeye devam edersen şikayetlerin azalmaz.
EŞİMİ MUTLU EDEMİYORUM
Yaşım 33. Galiba erken boşalmam var.
İlişkide sertliğim 8 dakika sürüyor. Eşim mutlu değil. Moralim de bozuluyor. Neyim var?
CİNSELLİK eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp, hesap kesiyor.
Kadınların orgazm durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme, dokunma dönemini daha uzun tutun.
Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmaması durumu olabilir. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir.
Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır.
3 haftadır kabızlık çekiyorum. Canım yanıyor. Şimdi de makatım acıyor. Tuvalete gitmeye korkuyorum. Ne yapmam gerekir?
KABIZLIK sonrası makat bölgesi zorlanabilir. Makatın iç kısmında zedelenme, yırtık meydana gelebilir. Fissür dediğimiz bu durum daha sonra iyileşene kadar acı verebilir.
Mikrop kapıp enfeksiyon ve apselere neden olabilir. Hemen doktora git. Aile doktoru, iç hastalıkları veya genel cerrahi uzmanlarından bu konuda yardım alabilirsin. Muayene sonrası aynı şikayetleri yapabilecek diğer hastalıkların varlığına göre hem tedavi, hem tetkik düzenlemesi yapılabilir.
Kabızlık için önlem almalısın.
Lifli ye, su iç. Zeytinyağı iç. Karnını ovala. Ayağını ve karnını sıcak tut. Çay, kahve gibi kafeinli içeceklerden yoğun beslenme. Sakız çiğneme.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Andropoz ne zaman başlar?
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