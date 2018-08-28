İlişkide ağrım oldu
Organımda değişiklik yok. Hangi doktora gideyim?
Üroloji mi, yoksa ortopedi mi bana bakar?
AKTARDIKLARINA bakılırsa fizik tedavi uzmanına gitmelisin.
İlişki sırasında kas ve veya bağları zedelemiş olabilirsin. Kas ve bağ liflerinde mekanik zorlamalarda, ters hareketlerde ödem, tam veya yarım yırtılmalar olabilir. En önemli belirtisi ağrı ve hareket kısıtlılığı olur.
DÜĞÜN YAKIN...
Yakında evleneceğim. Sıkıntılıyım. Adetim düğüne denk gelebilir. Adet geciktirici hap varmış. Al diyorlar. Alayım mı?
BU kişisel bir tercihtir.
Doğal olan bedenin ritmine uymaktır. Evlilik dönemi boyunca da adet dönemlerin olacaktır.
Eşin de bu duruma şimdiden alışmaya başlayabilir. Bu ilaçlar, adet tarihini geciktirir.
Mutlaka kadın hastalıkları uzman muayenesinden sonra uzmanın sizin için önereceği ilaç olmalıdır.
Komşunun, arkadaşının kullandığı ilacı 'gelişigüzel' içmeni önermiyorum.
Bu ilaçların kullanılmaması gereken başka hastalık veya alerjik ihtimaller içinde dikkatli olmalısın.
Şimdiden bir ömür boyu mutluluklar.
Hocam kabızlık için salatalıktan başka bitki var mı? Nasıl kullanabilirim?
LİFLİ sebzelerin çoğu bağırsakta posa oluşturur.
Bu nedenle her türlü sebze, sofranızda mutlaka bulunsun.
Ayrıca ek destek istenirse karnıyarık otunun tozu bu konuda bilinen iyi bir destekleyicidir. Sabah, öğle, akşam 1 bardak su veya sütle karıştırılarak içildiğinde kabızlığı azalttığı bilinmektedir.
Ancak sakın kuru kuru tozu ağzınıza alıp uzun tutmayın.
Tükürük biriktirip sıkıntıya sokabilir. Dışkılama hissi geldiğinde ertelemeyin.
ÇABUK TÜKENİYORUM
Nafiz Bey, sorunum büyük. Eşimle cinsel ilişki sonrası ben tükeniyorum. Eşim benim kadar yorulmuyor. Benimle ilgili bir hastalık olabilir mi?
YORULMAKTAN kastın orgazm olmak diye anladım. Kadın ve erkeğin orgazm sonrası halleri farklıdır. Orgazm sonrası erkek yeniden cinsel ilişkiye girebilmek için belli bir zamana ihtiyaç duyar.
Kadınlarda bu süre çok daha kısadır. Hatta arka arkaya orgazm olabilirler.
Bu sana ait bir hastalık gibi durmuyor. Ancak akciğer hastalığı, kalp hastalığı, hipertansiyon, kan şeker düşüklüğü, hipertroidi, burun tıkanıklığı gibi hastalıkları olanlar cinsel ilişkide çabuk yorulabilir.
2 hafta önce kaşıntılarım için doktora gittim.
'Alerji' dedi. İlaç verdi. 10 gündür ilacı kullanıyorum. Baş ağrısı başladı. Kırmızı kırmızı döküntü de başladı. Alerji ilacı, alerji yapar mı?
YAPAR. Her ilaç beden için farklı bir maddedir. Her ne kadar alerjiniz için verildiyse de vücudunuz bu ilaca alerjik tepki vermiş olabilir. İlacı kesin.
Veren doktorunuzla konuşun. Başka bir etken madde içeren alerji ilacı verebilir.
ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR
1 yıllık evliyiz. Çocuğumuz olmadı. Biz hep gündüz ilişkiye giriyoruz. Bundan dolayı çocuğumuz olmuyor olabilir mi?
CİNSEL ilişki sonrası bebek sahibi olabilmek için erkek üreme hücresi ile dişi üreme hücresinin bir araya gelmesi ve dişi rahminde beslenebilmesi gerekir. Öncelikli olarak gece veya gündüz ile ilişkisi yok. Genellikle 1 yıl içinde korumasız cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadıysa tetkik ve muayenelere başlamak uygun olur.
Tansiyonum 15 çıkıyor. İlaç almalı mıyım?
NORMAL tansiyonun kaçtı? Bu çok önemli... Her insanın normal tansiyonu 12/8 değildir. Normal tansiyonun 9/6 ise 15'e çıkması ilaç kullanmanı gerektirecek bir düzey olabilir. Şimdi yapman gerekenleri sıralıyorum. İç hastalıkları uzmanını seç.
Muayene ol. Sonra kan sayımı, görüntüleme planın belli olur. Bana başvuran hastalarıma kolesterol, Trigliserid, LDL, HDL, TSH, tam kan sayımı, Na, K, tam idrar tahlili testlerini öncelikli olarak istiyorum. Tüm batın USG taraması birçok bilgiyi edinmemi sağlar. 24 saatlik tansiyon holterini de yaptırıp çıkan sonuçları yorumlarım.
Senin sonuçlarına göre tedavi kararını vermeliyiz.
Gecikirsen hipertansiyon hastalığının olumsuz yan etkilerine maruz kalırsın.
21 yaşında bir bayanım. Adetlerim düzenli.
Teyzem meme kanseri oldu. Mememi muayene ettirmeli miyim? Nasıl tedbir almalıyım?
NORMALDE her bayan kendi kendine meme muayenesini öğrenmelidir. Meme kontrollerini ergenlikten sonra yaşamının sonuna kadar kişilerin kendi kendine yapması gerekir. Şikayeti olmayan bir bayanın en az 3 yılda bir doktor tarafından da muayene edilmesi gerekir. Ailede yüksek risk varsa bu süre şikayet olunca veya yılda bir kereye kadar düşebilir. Doktor muayenesi ol. Kendi kendine muayeneyi öğren. Kontrollerini ihmal etme.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- İlişkide ağrım oldu
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