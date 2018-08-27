Eşime istek duymuyorum
CİNSEL isteksizliğin en sık rastlanan nedeni psikolojiktir.
Çeşitli sebeplerle cinsel isteksizlik başlayabilir. Bu anlattıklarınla menopoz durumu da hemen aklımıza gelmez. Genç kızlarda testosteron, böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar.
Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların sekste doyuma ulaşması için önemlidir. Yani bu şikayetlerle önce testosteron ölçümü yaptır.
ADETLERİM DÜZENSİZ
47 yaşındayım. Düzensiz adet kanamalarım var. Tahlil yaptırdık, normal çıktı. Başka bir tahlil daha istenir mi? Bu rahatsızlığımın sebebi nedir?
TAHLİLLER, normal sınırlar içindeyse tabi ki normal derler. Ancak bu hastalık olmadığı anlamına gelmez. Özellikle 35 yaşın üzerindeki kadınlarda kanser ihtimalini değerlendirmek amacıyla yapılan rahim veya rahim ağzı biyopsisi gibi patolojik testler de istenebilir. Doktorda takibini sürdür. Hormonal değerlerin normal çıkmasına rağmen, hastalık yok iken de geçici adet düzensizlikleri görülebilir.
Önemli olan, adım adım gerekenleri yapmaktır.
Nafiz Bey, sık sık bademciklerim şişiyor.
Çok antibiyotik içiyorum bir sakıncası var mı? Yani ilerde bir şey olur mu?
ANTİBİYOTİKLERE karşı direnç gelişebilir.
Enfeksiyonların tedavisi sırasında bakteriler, antibiyotiğin etkilerinden korunmak için kendi kendini koruyucu yollar bulurlar.
Bunun sonucunda enfeksiyon tedavisinde antibiyotik tedavisi yetersiz kalır ve bu duruma antibiyotiğe karşı direnç gelişmesi denir. Bu nedenle doğru antibiyotik kullanımı son derece önemlidir. Antibiyotik kullanımının mutlaka doktor kontrolü altında olması gerekmektedir. Sık sık tonsillit olmanın nedenlerini de araştırmalısın.
DAHA ÇOK ERKEN!
55 yaşındayım. Sertleşme sorunum başladı. Daha çok erken değil mi? Zaten bir sürü sıkıntım var. Bir de bu çıktı.
Bunalımdayım. Hastalık olabilir mi?
ÖZELLİKLE sinir, stres, sıkıntılı dönemlerde sertleşme sorunu sık olur.
Kaygı, korku ve huzursuzluk hallerinde cinsel ilişki isteği ve hazzı azalır.
Sertleşme sorunu yaşanır.
Hemen kaygılanma.
Eşler arasındaki tartışmalar, aynı anda cinsel ilişki yaşanma isteği de direk sertleşmeyi etkiler.
Erkeklerde genellikle 60 yaşından sonra hormonlarda gerileme olabilir.
Prostat bezi ile ilgili kontrollerini aksatma. Her şeye kafanı takma.
Doktor Bey, 8 yıldır şeker hastasıyım.
Ayaklarına dikkat et, yara olursa iyileşmesi zor dediler. Nelere dikkat etmeliyim?
AYAKLARINI her gün ılık su ile yıka. Tam kurula. Parmak araları bile nemli kalmasın. Topuk çatlaklarını nemlendirici ile ov. Ayaklarını her gün kesik, sıyrık, mantar ve olası kabarcıklar açısından kontrol et. Sakın ayaklarını tuğla, sıcak su şişesi, elektrikli ısıtıcı, soba gibi ısıtıcılarla ısıtmaya çalışma. Farkına varmadan kendi ayağınızı yakabilirsin. Tırnaklarını düz kes. Çıplak ayakla kesinlikle yürüme. Ayakkabıların içini giymeden önce kontrol et.
Pamuklu ve yünlü çorap giy. Çoraplarını her gün değiştir. Parmak aralarına bağları giren sandaletler giyme. Sigara kullanma.
MENOPOZDA PEKMEZ YE
Nafiz Bey, menopozda kemikleri güçlendirmek için doğal gıdalarla bir tarif verebilir misiniz? Ne yememiz gerekir?
BÜTÜN mesele kalsiyum almak değil. Yani sadece beyaz renkli gıda kemik yapmaz. Güneşe temas ederek D vitamini almalı, bol bol hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz.
Maydanoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, asma yaprağı, kuru fasulye ve kuru bamya tam bir kalsiyum deposudur.
Bir su bardağı süt, yoğurt veya iki kibrit kutusu büyüklüğünde peynir bir porsiyondur.
Menopoz sonrası kadınların ise 3-4 porsiyon süt ve yerine geçen besinleri tüketmeleri gerekir.
Nafiz hocam, sıkıntılıyım. Eşim doğum kontrol hapı kullanmak istiyor. Bu hapların etkisi nasıl acaba? Cinsel hayatımız biter mi?
KADIN bedeninde yumurtalıklarda yumurta hücresi üretilir. Erkeklerde torbaların içindeki testislerde sperm denilen üreme hücreleri üretilir. Bunlar kadının bedeni içinde birleşir.
Döllenip kadının rahmine yerleşirse gebelik meydana gelir. Doğum kontrol hapları hormon haplarıdır. Bu haplarla kadın bedenindeki yumurtalıklardan, yumurta hücresi üretilmesi engellenir. Yumurta olmadığında, hamilelikte olmaz. Her ilaç gibi yan etki ihtimalleri vardır.
Kullanmaya başladıktan sonra ortaya çıkan farklılıkları dikkatle takip etmek gerekir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Eşime istek duymuyorum
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