Eşim mutlu değil
CİNSEL ilişkide zevk alma durumu sadece cetvelle, dakikayla ilgili değil. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. . Kadınların orgazmuyarılma durumu erkeklerden farklıdır. Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın yineleyici bir biçimde gecikmesi durumu olabilir. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir. Yaşla beraber orgazm durumu artmaktadır.
İLİŞKİDE BAŞARISIZIM
33 yaşındayım. Sertleşme sorunum var. 4 aydır devam ediyor. Gittiğim doktor gece penis sertleşmesi testinden bahsetti. İyi de benim sorunum o zaten! Başka test yok mu?
SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu stres, sıkıntı gibi psikolojik kaynaklıdır. Uykuda bunlar ortadan kalkar. Gece uyku sırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir. Yani sıkıntı ve evham kaygı varsa sen uyanıkken penis uyur. Sen uyuyunca penis uyanır. Bunun dışında penis kan akımı ölçümü, Serum testosteron, FSH, LH ve prolaktin hormon düzeyi, açlık kan şekeri veya şeker yükleme testi, kolesterol tiroid hormonları, karaciğer ve böbrek testleri yapılabilir. Doktoruna güven, gerisini merak etme sen.
67 yaşındayım. Prostat kontrolü için gittim. "Tiroit hastalığı için tahlil yapalım" dediler. Ben de niye bu hastalıktan şüphelendiler?
BELLI hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız. Daha şikâyet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için... 70 yaşından sonra erkeklerde tiroit bezinin çalışması bozulabilir. Sadece yaşlılarda değil birçok durumda kontrol gerekir. Ailesinde tiroit hastalığı olanlarda, şeker hastalığında, romatoid urtrit, persiniyöz anemide, gebe kadınlar ve yeni anne olanlarda, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda, kanser nedeniyle radyoterapi yapılanlarda, bazı ilaçları kullananlar da tiroit bezi çalışmasını kontrol ederiz.
CİNSEL HAYATI ETKİLEMEZ
Nafiz Hocam, kafam karışık. 5 yıllık evliyiz. 3 tane çocuğumuz var. Eşim "Tüp bağlatalım" dedi. Bir zararı var mı?
KADINDA yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır. Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez, bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder. Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz.
23 yaşında bir erkeğim. Boğazlarım ağrıyor. 'Bademciklerini alalım' dediler. İstemedim. Bir de çok antibiyotik kullanmak, şeker hastalığı yapar mı?
ÇOK antibiyotik kullananlar şeker hastası olur diyemeyiz. Ancak bundan korkacağına, 'Karaciğer yetmezliği olur muyum?' diye düşün. İlaçların çoğu karaciğerde işlem görür. Çok antibiyotik kullanımı önce karaciğeri bozabilir. Önce kulak burun boğaz uzmanını dinle. Tekrarlayan enfeksiyonların nedeni burun tıkanmasına neden olan hastalıklardır. Bu şekilde giderse zatürree, menenjit ve bunun gibi birçok hastalık sırasında senin için faydalı bir antibiyotik bulamayacağız.
İSTEĞİMİZ AZALDI
Eşimle 2 ayda ancak 1-2 defa cinsel ilişkiye girebiliyoruz. İkimizde 40 civarındayız. Eskiden daha sık sık oluyordu. Yaptırmamız gereken tahlil var mı?
EŞLERİN cinsel ilişki sayısının bir önemi yoktur. Netice her iki kişinin istekleri, ihtiyaçları, stresleri, hastalıkları, çiftlerin dışındaki ortamların uygunluğu gibi birçok neden cinsel ilişki isteğini etkiler. Eğer keyif alıyorsanız, bedensel başka farklılıklarşikâyetler yoksa hemen bir hastalık düşünmeyiz. Erkeklerde 60 yaşından sonra cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalır. Kadınlarda ise menopoz dönemi cinsel ilişki isteği azaltır. Şimdilik rahatla. Sayıya bakma. Şikayetler olursa tekrar görüşürüz.
33 yaşındayım. Eklemlerim 5 aydır ağrıyor. Romatizma olabilir miyim? Doktor ilaçlar verdi. Kan tahlili yapmak yeterli mi?
ROMATOİD Artrit tanısı için, hekim tarafından detaylı hastalık hikâyenizin araştırılması gerekir. Belirli laboratuvar testleri ve röntgen incelemeleri istenir. "Romatoid faktör" adı verilen testin pozitifliği tanıyı destekler. Yüksek kırmızı kan çökme hızı, kansızlık, diğer laboratuvar bulguları arasındadır. Kesin tanı ancak hastanın hekim tarafından bir bütün olarak değerlendirilmesi ile konur.
Teyzemin oğlu 57 yaşında kalınbağırsak kanseri olmuş. İrsi dediler. Ben de olur muyum?
ÖNCE sakin ol. Olabilir demek, olur demek değil. Sağlıklı kalmak için tedbir iyidir. Bunun için sıkıntı, evham, korku yapmak kötüdür. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Muayene ol. Dışkıda gizli kan testi ve bazı sana has testler yapılsın. Kalın bağırsağın içini görmek için kolonoskopi tetkiki yaptır. Yoksa en azından korkun geçmiş olur. Bunun dışında tetkiklerde önerilebilir. Bu takip edildiğin doktorunun kararı olacak unutma.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Eşim mutlu değil
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