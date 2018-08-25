İlişkide başarısızım
ÖNCELİKLE hormonal olarak bedenin ne durumda olduğunu anlamamız gerekir. Testosteron, Prolaktin, TSH, tam kan sayımı testlerini yaptırın. Moraliniz düzelmeden, şikayetiniz de düzelmeyebilir. Kalp damarlarını da kontrol ettir. Damar darlığı var mı yok mu hem kalp damarları hem de cinsel organınızın damarlarının kontrol edilmesi gerekir. İç hastalıkları uzmanının takibine gir. Sonuçları değerlendirelim.
MORALİMİ BOZUYOR
18 yaşındayım. Memelerim küçük gibi geliyor. Moralim bozuluyor. Biraz daha büyümesi için ilaç kullanmak istemiyorum. Tabi gıdalar bir işe yarar mı?
GELİŞME sürecin tamamlanmamış olabilir. Fazla dert etme. Her beden kendine has bir büyüme özelliğine sahiptir. Bununla beraber bazı gıdalar gelişmeyi destekler. Keten tohumu, akdarı ve arpa meme büyümesini; ayçiçeği, kabak ve anason tohumları memelerdeki gelişmeye katkı sağlar. Barbunya, karnabahar, brokoli, pancar, salatalık, havuç, Brüksel lahanası, mercimek, kereviz, yeşil fasulye, soğan, börülce, nohut vücut kıvrımlarının gelişmesi için etkilidir. Tam buğday, buğday tohumu, fasulye filizi, zeytin, kuru erik, yulaf ezmesi meme sağlığı için yararlıdır.
51 yaşındayım. 14 senedir günde 2 paket sigara içiyorum. Dilim kahverengi oldu. Arkadaşlarım "Kanser olursun" diyorlar. Beni korkutmuş olabilir mi?
DİL-DUDAK kanseri gelişmesinde sigara çok önemli bir nedendir. Erken tedbir almazsan dudak-dilde önce iltihaplanmalar sonra kanserleşmeler olabilir. Sadece dil değil bedenindeki her organda sigara hasar yapabilir. Bol su iç. Diş fırçası ile günde en az 2 kere yumuşak yumuşak dilini de fırçalayarak temizle. Bir su bardağı suya 1 çay kaşığı karbonat karıştır. Ağız içini günde 2 kere gargara yapıp tükürerek temizle. İç hastalıkları veya kulak burun boğaz uzmanına muayene ol.
SERTLEŞME SORUNUM VAR
57 yaşındayım. Yeni evlendim. Eşimle birlikte olmaya çalışırken sertlik sıkıntım söz konusu oluyor. yani sıkıntılıyım. Neden oluyor? Nasıl tedavi olabilirim?
ERKEN boşalma şikâyeti, günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, son zamanlardaki cinsel etkinliğin sıklığının artışında ve buna benzer sayısız durumda erken boşalma olabilir. Yaşla artmaz. Genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme. Gurur meselesi yapma.
47 yaşındayım. Kan şekerim yüksek. Doktor "Şeker hastasısın. İlaç kullanmalısın" dedi. Bu yaşta şeker hastalığı olur mu? Babam da şeker hastası ama 61 yaşında oldu.
PANİK ve korku dolusun. Bu nedenle yapılan tahlillerini yazmamışsın. Şeker hastalığı tanısı koymak için gerekli tetkikleri istediyse hemen sonuca bakıp bu tanıyı koyabiliriz. 75 gram glikoz ile 3 saatlik glikoz tolerans testi, açlık tokluk glikoz testi, şikayetlerin, muayene bulguların bir arada değerlendirilerek tanı konabilir. Her yaşta şeker hastalığı olabilir. Bu hastalıkta tedavi mümkündür. Yeter ki yapılması gerekenleri, tedavi şeklini öğren. Korkunca hastalık artar. Panik yok, tedbir var.
PROSTAT AŞKI BİTİRDİ
72 yaşındayım. 2011'de prostat ameliyatı oldum. Şimdi hem cinsel isteksizlik hem idrar kaçırma sorunu yaşıyorum. Bu konuda siz ne önerirsiniz?
PROSTAT ameliyatı sonrası idrar kaçırma rastlanılan bir durumdur. Ameliyatın yol açtığı durumlar açısından Ameliyatı yapan üroloji uzmanıyla mutlaka görüşülmelidir. Ürolojik ölçümler, tetkikler önemlidir. Ayrıca ameliyat sonrası iktidarsızlık, sertleşmeme şikayetleri yaşa bağlı testosteron hormon düzeyleri azalması da dahil olmak üzere hormonal sebepli olabilir. Sık idrara çıkma, idrar miktarında artış şeker hastalığı denilen diabetes mellitus olma ihtimalinizi de gözden geçirmek gerekir. Hadi hayırlısı.
Babam 58 yaşında. 3 aydır kabızlığı var ama zayıfladı. Rengi beyazladı. Nefes darlığı başladı. Hacamat yaptırmak istiyor. Dayım önerdi. Yaptıralım mı ne dersiniz?
ANLATTIKLARINIZ çok önemli şikayetler. Önce tanı konulması lazım. her nefes darlığı Hacamatla iyileşmez hatta daha da kötüleşebilir.
Kabızlık, kilo kaybı ve zayıflama kalın bağırsak hastalıkları açısından babanızın tetkik edilmesi gerekir. Gerek kanserler ve gerekse diğer hastalıklar bu şikayetleri yapabilir. Solukluk kan kaybı anlamı taşıyabilir. Hacamat açısından risk grubundadır. Bence babanı hemen iç hastalıkları uzmanına muayene ettir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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