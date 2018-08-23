Canı yanıyor
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzluk-huzursuzluk durumlarına "disparoni" yani "cinsel ilişki ağrısı" denir.
Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın Hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir. Yaklaşık olarak %70 jinekolojik, %30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. Yoksa Cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler.
Hanım tam ilişki sırasında gaz çıkarıyor.
Beni rahatsız ediyor. Bir anda dikkatimi dağıtıyor. Ne ilaç kullanmalıyım?
CİNSEL ilişki sırasında hareket ve pozisyona bağlı olarak bağırsakların belli bölgelerinde gaz birikmesi oluyorsa beden tahliye eder.
İlişki öncesi gaz birikmemesi, varsa tahliye edilmesi uygun tedbir olacaktır. Muhtemelen kendisi de bu durumdan haz etmiyordur. Günlük hayatta bağırsak hareketleri, dışkılama özellikleri, yedikleri, hareketleri gaz birikimini arttırabilir. İlişki sırasındaki bu durum nedeni ile erken boşalmanız doğal. Siz de ilişki sırasında bu durumun olabileceğini düşünerek dikkatinizi yoğunlaştırırsanız iyileşme sağlayabilirsiniz. Bunun için hemen ilaç kullanma.
ORGANIM ÇOK EĞİK
Cinsel organım sağa doğru çok eğik.
İdrar yaparken zorlanıyorum. Bir de cinsel ilişkiye rahat giremiyorum. Canım yanıyor. Cinsel organım ağrıyor...
Tarif ettiğin şekilde bir bozukluk Peyronie Hastalığı dediğimiz bir hastalıkta görülebilir. Daha çok romatizmal-iltihabi bir hastalıktır. Mutlaka önce üroloji uzmanı görsün. Romatizmal açıdan daha sonra iç hastalıkları da tetkik eder. Ancak geçmişteki uygulamalarınla ilgili gibi durmuyor. Bu hastalıkta da ilaç tedavileri ve gerek olursa ameliyat gerektiren durumlar olabilir. Utanma...
Gazetedeki haberinizi okudum. Eşim 6 aylık gebe. Gebeler et yerse erken doğum olur demişsiniz. Bayramda et yemesin mi?
HABERİ yanlış yorumlamışsın.
Gebeler de bayramda et yiyebilir. Et mikropluysa, iyi pişirilmezse insanlarda hastalık yapar. Gebelerde de hastalık yapar. Sağlıklı kesim hayvanı alın. Kontrolsüz hayvan almayın diyoruz. Mikroplu hayvanın eti de mikroplu olur. Mikroplu et iyi pişirilmezse aynı mikrop eti yiyen kişide de hastalık yapar. Kişi gebeyse düşük doğum, erken doğum ihtimalleri olur. Erken gebelik döneminde mikrop alan gebelerin bebeklerinde körlük, sağırlık, kasılma, ölü doğum gibi hastalıklarda olur. Sağlıklı olduğu bilinen kurbanın eti iyi pişirilirse hiç kimse hasta olmaz. Yeter ki çok yemeyin, iyi çiğneyin.
NEFES NEFESE KALIYORUM
Merdivenden çıkarken nefes nefese kalıyorum. Sigara, alkol kullanmam.
Bu sıkıntı yeni başladı. Ne olabilir?
Bu duruma Pulmoner hipertansiyon diyoruz.
Genellikle ilk belirti merdiven çıkmak gibi günlük aktiviteleri yerine getirirken yaşanan nefes darlığıdır. Diğer belirtiler yorgunluk, baş dönmesi ve bayılmadır ve bu belirtiler fiziksel aktivite artıkça kötüleşir. Belirtiler hastalığın ilerlediği bir dönemde görülmeye başlanır. İç hastalıkları uzmanı olarak bizler tanı ve tetkik aşamasını hemen düzenlemeliyiz.
Gecikmeyin. Benim uyarılarımı da doktorunuza iletbilirseniz sevinirim.
Ozon tedavisi yaptırmak istiyorum. Cildim için. Kandan mı yaptırayım yoksa fitil yoluyla mı yaptırsam iyi olur?
HER iki yöntem de kullanılabilir. Kan yoluyla yapılan uygulama için damar yapınız yeterinde geniş olmalı.
İğne alerjisi, vaso vagal senkop gibi ani tansiyon düşüren hassasiyetleriniz olmamamalıdır.
Hipertansiyon, ritim düzensizliği olan hastalarda uygun olduğu sürece fitil yöntemi de denilebilen Rektal insuflasyon tercih edilebilir. Özellikle ağrısız, sızısız, kansız, risksiz bir yöntem tercih etmek istiyorum diyorsanız fitil yöntemiyle ozon yaptırabilirsiniz.
NEDEN UYUYAMIYORUM?
Benim uyku bozukluğum var. Sık sık seyahat ediyorum. Hap kullanamıyorum. Bir tavsiyeniz olur mu?
İLAÇSIZ tedavi yöntemlerinin en önemlilerinden bir tanesi PEMF terapi dediğimiz Mıknatıs yatak uygulamasıdır.
Yanınızda tüm seyahatlerinizde taşıyabileceğiniz halde bir ince yatak, mat tarzında hazırlanmış bir yataktır. Beden mıknatıslığını düzenler. Tabir yerindeyse Vücudun enerji aküsünü şarj eder. Güvenlidir...
Yatmadan aşırı yemek yemeyin.
Yemenizde sakınca yoksa 1 tatlı kaşığı bal ile 1 su bardağı yoğudu karıştırıp yatmadan 1 saat önce yiyin.
Bayramdan sonra düğünümüz var. Sizi de bekleriz. Ama adetim düğüne denk gelebilir. Adet geciktirici hap alayım mı?
BU kişisel bir tercihtir. Doğal olan bedenin ritmine uymaktır.
Evlilik dönemi boyunca da adet dönemlerin olacaktır.
Eşinde bu duruma şimdiden alışmaya başlayabilir. Bu ilaçlar adet tarihini geciktirir.
Mutlaka kadın hastalıkları uzman muayenesinden sonra uzmanın sizin için önereceği ilaç olmalıdır. Komşunun, arkadaşının kullandığı ilacı gelişi güzel içmeni önermiyorum.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Canı yanıyor
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