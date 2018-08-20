Çocuğumuz olmuyor
YOK öyle bir şey. Yapılan araştırmalarda kısa ve dar çamaşır giyen erkeklerde torbalarda ısı artışına neden olabileceğinden dolayı kısırlık yapabileceği düşünülmüş. Ancak birçok araştırmada değişik iç çamaşır giyme alışkanlığı olan erkeklerde sperm sayısında ve hareketliliğinde azalma saptanmamıştır. Yani tıbben böyle bir bilgi yok.
Bayramı köyümde geçirmek istedim. Bronşit oldum. Gece sinirotu kaynattılar içirdiler. Bugün gene içtim. Fena değil. Bu nedir?
İÇTİĞİNİN ne olduğunu görmeden anlayamayız. Ancak tahmin edebiliriz. Sinirli ot dediğimiz bir bitkinin çayından faydalanarak üst solunum yolu enfeksiyonlarını tedavi ihtimali olabiliyor.
Hatta merhem yapıp deri enfeksiyonlarında da faydalanılabiliyor. 2 çay kaşığı sinirli ot yaprağına 1 küçük fincan kaynamış su ekle. 10 dakika bekle. Sonra iç. En kısa sürede doktora muayene ol.
EŞİMLE SIKINTILIYIZ
46 yaşındayım. Yeni evlendim. Eşimle ilişkide sıkıntılarımız var. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Neden oluyor? Nasıl tedavi olabilirim?
ERKEN boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun? Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemlidir. Ancak önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza, tatmine ulaşmasıdır.Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma şikâyeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, hassas, duygusal, ayrıntıcı kişilik yapısında, son zamanlardaki cinsel etkinliğin sıklığın artışında ve buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalmaya neden olabilir. Yaşla artmaz. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir. Ayrıca genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme. Gurur meselesi yapma.
FITIK AŞKA ENGEL
Nafiz Bey, güvenlik personeliyim. Bel fıtığım var. Eşimle ilişkiye girerken ağrım oluyor. Bunalımdayım. Yardım edin. Bir çözümü yok mu?
BEL fıtığın muhtemelen ameliyat gerektirecek bir hale gelmiş gibi duruyor. Cinsel ilişkide de bu nedenle ağrı oluyor. Hatta bazı bel fıtıkları idrar tutamama, dışkı tutamama gibi durumlara bile neden olabilir. Çabuk hareket et. Eşine 'Bel fıtığım var' desen de bahane zannedebilir. İşin gereği gece çalışıyorsan eşinde korku ve zanlarıyla böyle demiştir. Çözüm 1: Fizik tedavi uzmanına muayene ol. Ameliyatlıksa hemen ol. Çözüm 2:
Eşinin kuşkulanmasına neden olan hallerini tespit et. Düzelt Çözüm 3: Eşinin gönlünü al.
KANSER MİYİM?
Boğazımın yanında şişme var. 1 hafta oldu. Teyzemde aynı olmuştu. Doktorlar "Tiroit kanseri" dedi. Ben de kanser mi oldum?
HAYIR. Boğazı şişen herkes kanser diye sıkıntıya girerse yandık. Kaldı ki tiroit kanseri olan hastaların çoğunda önemli bir yakınma yoktur. Muayene sırasında tiroit bezinde genellikle yumru tarzında (nodül) bir şişlik bulunur. Bunu hasta veya yakınları da fark edebilirler.
Ancak boyunda fark edilen her yumruda kanser değildir. Sen önce doktoruna git. Muayene sonrası gerekirse kan tetkiki, boyun ultrasonu isteyebilir.
Eşim zayıflamayı kafaya taktı. Perhize başladı. Sonra bırakamadı. Hastalık haline geldi. Şimdi istese de yiyemiyor. Yese de kusuyor. Hastaneye yatırmak istiyorlar. Ne yapalım?
ÖZELLİKLE genel durumu bozulan hastaların yatarak takip ve tedavisi gerekir. Çok fazla ve hızlı kilo kaybı, durdurulamayan kusmalar, uzun süreli ilaç kullanılması gereken şeker hastalığı-tiroit bezinin az/çok çalışmasına bağlı hastalıklar, daha önceki ayaktan tedavilerde iyileşme sağlanamamış olması, yeme bozukluğu dışında diğer psikiyatrik hastalıkların varlığı söz konusu ise yatarak tedavi şart. Sakın reddetmeyin. Mutlaka psikiyatriden destek alın. Bu hastalıklarda "Ben deli değilim" deyip psikiyatrik tedaviden faydalanmayan hastalar tekrar hastalanabilirler.
Televizyonda doktorlar "İlaçlarla greyfurt yemeyin" dedi. Ben ilaç almıyorum greyfurt yiyebilir miyim? Ayrıca ilaçla niye greyfurt yemeyelim?
GREYFURT bazı ilaçların bedendeki etkisini değiştiriyor. İlaçlar bir işe yaramaz hale gelebiliyor veya zehirleme yapabiliyor. Yaklaşık 40'dan fazla ilacı etkilediği biliniyor. Ritim bozukluğu ilaçları, kolesterol ilaçları, bazı tansiyon ilaçları, bazı mide ilaçları, psikiyatri ilaçları, bazı ağrı kesiciler, bazı sık kullanılan iktidarsızlık ilaçları greyfurttan etkilenip zehirleme yapabilir. İlaç kullanmıyorsan dengeli miktarda greyfurt ye. Kansere karşı koruyucu maddelerle, damar sertliğini azaltan maddeler içerdiğinden normalde faydalı bir meyve. İlaç kullanmadığından senin greyfurt yemende bir sakınca yok.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Çocuğumuz olmuyor
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