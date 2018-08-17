Sertleşme sorunu yaşıyorum
SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu stres, sıkıntı gibi psikolojik kaynaklıdır. Uykuda bunlar ortadan kalkar. Gece uyku sırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir. Yani sıkıntı, evham, kaygı varsa sen uyanıkken penis uyur. Sen uyuyunca penis uyanır. Bunun dışında;
PENİS kan akımı ölçümü
SERUM testosteron, FSH, LH ve Prolaktin hormon düzeyi, açlık kan şekeri veya şeker yükleme testi, kolesterol tiroid hormonları, karaciğer ve böbrek testleri yapılabilir. Doktoruna güven, gerisini merak etme sen.
2 yıldır şeker hastalığım var. Arkadaşım da şeker hastası. Ozon tedavisi yaptırmış, iyi gelmiş. Ben de yaptırabilir miyim?
OZON tedavisi uzun yıllardır şeker hastalığı tedavisinde, diğer tedavilerle kombine olarak kullanılmaktadır. Ozon, bakteri, virüs ve mantarlara karşı koruyucudur. Bağışıklık sisteminin yanında tüm doku ve organların çalışmasını olumlu etkiler. Şeker hastalığına bağlı yaraların tedavisinde de oldukça başarılıdır. Uygulamayı yapacak doktorun muayenesi sonrası ozon tedavisinin hangi yolla ve ne kadar uygulanacağı netleşir. Ayrıca manyetik alan tedavisi de şeker hastalığında ve neden olduğu sorunlarda destekleyici bir tedavidir. Tabi ki mevcut tedavi ve diyet uygulamaları ile birlikte bu uygulamalar yapıldığında yüz güldürücü sonuçlar ortaya çıkar.
MEME KANSERİ GENETİK
Yaşım 41. 3 yıldır evliyim. Kontrollerimi düzenli yaptırıyorum. Hiç doğum yapmadım. Yine de meme kanserine yakalanma riskim var mı?
GELECEĞİ bilmek kehanettir. Ben geleceği bilmem. Ancak her insan kanser olabilir. Ancak bazı özellikler, yatkınlığı arttırabilir deriz. Bu da mutlaka kanser olunacak anlamına gelmez. "Meme kanseri riskini neler arttırabilir?" dersen, o başka. Ailesinde meme kanseri bulunması (anne, teyze, kız kardeş veya bayan akrabalarında), anne veya teyzede meme kanseri varsa, o annenin kızında meme kanseri, anne veya teyzesinde meme kanseri görülmeyen kadınlara göre '2,5 kat daha fazla' görülmektedir. Kadının çocuk doğurmaması, geç menopoza girilmesi, anne, teyze ve kız kardeşlerde memede menopoz öncesinde kanser ortaya çıkmışsa kızlarında hastalığın ortaya çıkma oranı 4 kat, her iki memede görülmüşse 8 kat artabilir. Geç yaşta çocuk doğurulması, erken yaşta adet görülmesi, ileri yaş gibi özellikleri taşıyanlar daha dikkatli olmalılar.
İLİŞKİDE BAŞARISIZIM
Nafiz Bey, 33 yaşındayım. 3 yıllık evliyim. Erken boşalma sorunum var. Doktorla konuştum, geciktirici jel önermedi. İşe yaramaz dedi. Acaba sizin önereceğiniz bir şey var mı?
CİNSEL ilişki öncesi duygusal halin yani psikolojik durumun erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İş ile ilgili olumsuzluklar, huzursuzluklar, güvensizlikler, yorgunluklar öncelikle cinsel ilişki isteğini azaltır. Stres, depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da olumsuz katkıda bulunur. Cinsel performansın azaldığı, azalacağı, ya olmazsa fikriyle devam eden performans anksiyetesi dediğimiz evham, başarısızlığın en büyük sebebidir. Eşinin olumsuz tavrı, kibri, kaprisi, zor beğenir olması, ona karşı hassasiyetin, şefkat hissin ilişki sırasındaki aşırı kontrolcü halin ise başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Sen bunları halletmeye başla. Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir.
Bazen cinsel organının kan dolaşımı ve diğer özelliklerini öğrenmek için ultrason gibi görüntülemeler gerekebilir. Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar.
4 ay oldu. Acıkınca elim ayağım titriyor. Sizi sürekli okuyorum. Bir sürü konuda yazılarınızı dikkatle takip ediyorum. Doktorumla da konuştum. Şeker yüklemesi yaptırdım. Kan şekerim yemek yiyince düşüyor. Kan şekerinin düşmesinin nedenleri nelerdir?
YEMEKLERİ ve ara öğünleri düzensiz saatlerde yersen, uzun süre yemek yemezsen, öğünlerde gerekenden az karbonhidrat almak, her zamankinden fazla egzersiz yapmak, alkol kullanmak, kadınlarda adet kanamasının başlaması, soğuk/ılık ortamdan çok sıcak ortama geçmek, sindirim güçlüğü, mide boşalmasının gecikmesi, şeker hastalığında kullanılan ilaçların fazla miktarlarda ve düzensiz kullanılması, kan şekerlerinde kontrolsüz düşmelere neden olabilir. İftar ve sahurda az az sık sık yemek yemeye dikkat et. Yeterince su içmeyi unutma. Bunlara dikkat etmezsen şekerindeki dalgalanmalar sürebilir...
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Sertleşme sorunu yaşıyorum
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