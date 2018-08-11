Tüpleri bağlamak cinsel hayatı etkilemez
KADINDA yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır. Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez, bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder. Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz.
1 yıldır diyabetim var. Egzersiz yapmayı seviyorum. Ama ne zaman egzersiz yapmamam gerektiğini bilmiyorum?
BİLİNÇLİ ve hastalığına önem veren hastalar şeker hastalığından çoğu kez zarar görmez. Kendinize özen gösterirseniz hastalıktan korunursunuz. Eğer kan şekeriniz 250 mg/dl'nin üzerinde ise ya da idrar tahlilinizde keton varsa egzersiz yapmayın. Çünkü bu haliyle fayda yerine zarar olabilir.
AŞIRI KAHVE TAŞ YAPAR
Böbrek taşıma baktılar. Diyet vermediler. Bu hastalıkta diyet var mı? Ne önerirsiniz?
İçeceklerden koyu çay, kahve ve kakaodan uzaklaşın. Bütün karbonatlı yiyecekler, greyfurt, kuru nar, çilek, ahududu, böğürtlen, portakal, limon kabuğu, mandalina, üzüm, erik, muz, bütün kurutulmuş meyveler, sakatatlar, taze soğan, biber, lahana, domates, pancar, kereviz, maydanoz, havuç, şalgam, kepekli ekmekler, irmik, sütlü börekler, bulgur, kuru baklagiller, kuruyemişlerin fazlası birikim yapıp taş oluşmasına katkıda bulunabilir.
Ağzım çok kokuyor. Acıktığım zaman koku artıyor. Bu durumdan rahatsızım. Ağız kokusunu nasıl önleyebilirim?
BİRÇOK hastalık ağız kokusu yapabilir. Önce tanı koysak daha iyi olur. Genel önerilere gelelim. Soğan ve sarımsak tüketme. Gün içinde ağız bakımını yap. Diş çürükleri de kokuya neden olur. Sigara içme. Dişlerini düzenli fırçala. Bol su iç. Asitli, kafeinli içeceklerden sakın. Domates ve elma tüket.Mutlaka ağız gargarası ve diş ipi de kullan.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Tüpleri bağlamak cinsel hayatı etkilemez
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