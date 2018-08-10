Stres aşk hayatını etkiler
ÇiFTLER arasında karşılıklı anlayış çok önemli. Ani ve aşırı gelişen sıkıntılar, korkular ve kullanılan ilaçlar cinselliği olumsuz etkileyebilir. Özellikle depresyon ilaçları sertleşmeyi, cinsel isteği azaltabiliyor. Bazı hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, kortizonlu ilaçlar, bazı hormon ilaçları ve sinir sistemini etkileyen ilaçlara dikkat... Hangi ilaç olursa olsun, yan etkisini görürseniz hemen ilacı yazan doktorunuza bilgi verin. Yeniden tedaviler düzenlensin.
22 yaşındayım. Nefes darlığı şikayetim oldu. Doktor "Astım" dedi. Astım tanısı koymak bu kadar kolay mı?
ASTIM tanısı koymada solunum sisteminin ayrıntılı muayenesi-ayrıntılı tıbbi geçmiş ve son dönem şikayet bilgisi önemli bir yer taşır. 5 yaş ve üstü hastalara Spirometri uygulaması gerekir.
Bununla beraber ilave testler yapılabilir.
Bu testler bronşların daralmasını uyaran egzersiz, soğuk hava, metakolin veya histamin gibi maddelerin kullanılmasını, diğer akciğer fonksiyon testlerini ve/veya bir akciğer röntgenini içerebilir. Merak etme ilaçlarını kullan, testlerini tamamla.
EVHAM AĞRI YAPAR
1 aydır midem ağrıyor. Doktor endoskopi istedi. Korktum. Daha sonra ishal ve kabız oldum. Stres yüzünden olur mu?
Ağızdan makata kadar sindirim sistemi tek parça bir organdır. Stres ve sıkıntıdan direk etkilenir. Endoskopiden korkma. Eskisine oranla daha kolay-sorunsuz ve çok faydalı bir inceleme. Tedavi ve takibin nasıl olacağına karar verdiğimiz bir tetkik.
Yaptır. Huzursuz bağırsak hastalığısendromu da beraberinde var diyebiliriz. Mutlaka iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Gerilim-stresevham- huzursuzluk bağırsak düzenini bozar. Gaz yapan yiyecekleri az tüket.
Hocam kilo veremiyorum 25 yaşındayım. 115 kiloyum.
Ameliyat olsam iyi olur mu?
TEMBELLİK yok. Ameliyat ihtimalini doktorun önerir. Sen diyet yapıp, kendini düzene sokmalısın.
Ameliyat oldun sonra yine kilo alabilirsin.
Boyun kaç santimetre belirtmemişsin.
Ameliyat ihtimali için Beden Kitle Endeksi ölçümü lazım. Obezite yani şişmanlık cerrahisi için beden kitle endeksi 40'ı geçerse ve ciddi tıbbi hastalıklar varsa uygulanır. Boy ve diğer beden hastalıkları durumuna göre doktorun bu tedaviyi önerebilir.
Yap perhizini, yap hareketini, iç suyunu, bak keyfine.
İLTİHAPLI ROMATİZMA DÜŞÜK NEDENİ
İltihaplı eklem romatizması hastasıyım. Çocuk istiyorum.
Metotreksat alıyorum. 2 düşük yaptım. Ne yapmalıyım?
Metotreksat hamilelerde tercih edilmez. Ayrıca beslenme bakımından zayıf düşmüş hastalarda, ciddi böbrek ve karaciğer bozukluğu olanlarda, kemik iliği az çalışması, kansızlık, alkol bağımlılığı, bu ilaca karşı aşırı duyarlılık hallerinde kesinlikle kullanılmaz. Gebelikte bu hastalığın tedavisi zordur.
Hidroksiklorokin, Sulfasalazin grubu ilaçlar doktor kontrolünde dikkatlice kullanılmalıdır.
Doktor Bey, 18 yaşındayım.
Meme kanseri olsam nasıl anlaşılır?
MEME kanserinin en sık belirtisi memede ağrısız bir beze veya kitlenin fark edilmesidir. Meme kanserinin daha seyrek görülen belirtileri ise göğüste şişlikler, deride tahriş, akıntılar, göğüs ucunun hassaslaşması ya da içe dönmesi de dahil olmak üzere göğüs ucu belirtileridir. Tedavisi kolay olan erken evredeki meme kanserleri tipik olarak hiçbir belirti göstermez. O nedenle kendi kendine meme muayenesi çok önemlidir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Stres aşk hayatını etkiler
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