Andropoz aşkı bitirir
Doktor, "Erken andropoz olabilirsin" demiş.
Andropoz kaç yaşında başlar?
İLERİ yaş erkeklerdeki testosteron, yani erkeklik hormonundaki düşüşe 'andropoz' denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir.
Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda, erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Panik yapmayın.
Doktor 'Olabilir' demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, boy kısalmaya başlar, spor yetenekleri azalır, iş temposu azalabilir.
29 yaşındayım. Romatizma tedavisi gördüm. Göğsümde kuş gibi bir şey çırpıyor şimdi. Bu ne olabilir?
BU ifade genellikle çarpıntı dediğimiz kalp ritminin bozulduğu durumlarda kullanılır. Tıp dilinde aritmi veya disritmi diye adlandırılır.
Tanı koymak için önce EKG dediğimiz tetkik yapılır. EKG durumuna göre ritim Holter EKG dediğimiz tetkik gerekebilir.
Muayene bulgularına göre EKO, TSH, HAEMOGRAM testleri gerekebilir. Eski romatizma tarifin romatizmal kapak hastalıkları açısından riskleri düşündürür.
Önce muayene sonra takibe devam...
BEBEĞİMİZ OLMUYOR
3 yıldır evliyiz. Korunmuyoruz.
Hala çocuğumuz yok. Akrabalar sorup duruyor. Jinekolog, eşime "Sorun yok" dedi. Sorun bende mi?
HERKES ne diyecek diye yaşamaktan vazgeç. Çocuk olunca da başka şeyler sorarlar.
Ancak önce, üroloji uzmanına git. Sorun ne olursa olsun bir sürü çözüm ihtimali var. Üreme sistemi, idrar yolu enfeksiyonları, varikosel, hormon hastalıkları, stres, üreme organlarındaki doğumsal yapı farklılıkları söz konusu olabilir. Ayrıca bir sebep olmadan da sperm sayısı, hareketlilik veya spermin şekilsel özelliklerinde bozukluklar olabilir.
Haydi, hemen doktora.
Yaşım 33. Erken boşalmam var. İlişkide sertleşemiyorum.
Eşim tatmin olamıyor.
Moralim de bozuk. Neyim var?
CİNSEL ilişkide zevk alma durumu scetvelle, dakikayla ilgili değildir.
Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin. Ruhunu da okşayın. Kadınların orgazm ve uyarılma durumu erkeklerden farklıdır. Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmaması durumu olabilir.
Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir.
Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır.
EŞİMLE MUTLU DEĞİLİZ
46 yaşındayım. Yeni evlendim.
İlişki sırasında sertlik sıkıntım var. Çok sıkıntılıyım. Nasıl tedavi olabilirim?
ERKEN boşalma şikayeti, günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur.
Tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, son zamanlardaki cinsel etkinliğin sıklığın artışında ve buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalma olabilir. Yaşla artmaz. Psikolog desteği gerekir.
Merak etme. Gurur meselesi yapma.
Safra kesesi ameliyatı oldum. Dışkım daha yağlı çıkıyor. Ameliyat hatası mı?
ANLATTIĞINA göre ameliyat sonrası yemek yeme alışkanlıkların değişmemiş.
Yağlı yemek yemekten vazgeç.
Karaciğerde yapılan safra, bağırsağa geçmeden önce safra kesesine gelerek burada birikir ve demlenir. Yemek sonrasında safra kesesi kasılarak içindeki safranın bağırsağa akması sağlanır.
Safra, bağırsakta yağların sindirimi ve emilimini sağlar. Yağlı yemeye devam edersen şikayetlerin azalmaz.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Andropoz aşkı bitirir
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Önce eşini anla 07 Ağustos 2018, Salı Nafiz Bey, daha 32 yaşındayım. Cinsel ilişkide sertliğim 8-10 dakika sürmesine rağmen eşim tatmin olamıyor. Moralim...
- Eşim bana dokunmuyor! 06 Ağustos 2018, Pazartesi 25 yaşında bir kadınım. Yeni evliyim. Eşimle evlendiğimizden beri bana dokunmuyor. Bahane buluyor. Ne olmuş olabilir? EŞİNLE...
- Eşim benden kaçıyor 05 Ağustos 2018, Pazar 62 yaşındayım. Eşim cinsel ilişkiye girmekten kaçıyor. Ama benim isteğim var. Doktora söylemeye de çekiniyorum....
- İlişkide başarısızım 04 Ağustos 2018, Cumartesi 39 yaşındayım. Çok yürüyorum. Son zamanlarda cinsel organımda yanma var. İlişkide de başarısızım. Dereotu iyi gelir...
- Menopoz sonrası cinsel hayat 03 Ağustos 2018, Cuma 6 yıldır menopozdayım. Ön bölgemde kızarıklık var. İlaçlar, kremler kullandım ama bir türlü geçmedi. Siz ne önerirsiniz? MENOPOZ...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri