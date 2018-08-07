Önce eşini anla
CİNSEL ilişkide zevk alma durumu, sadece cetvelle, dakikayla ilgili değil. Eşinizi tanıyın, anlayın.
Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını gider.
Cinsellik, eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor.
Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi olabilir. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir.
Yaşım 55. Kiloluyum. 4 aydır yokuş çıkarken, merdiven çıkarken bile göğsüm sıkışıyor.
Sigara da içiyorum. Nane çayı içsem iyileşir miyim?
KİLO ve sigaranda kalp hastası olmanı kolaylaştırıyor. Nane de içsen, ıhlamurda içsen nafile.
Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kalp, akciğer, kilo, tansiyon, burun, nefes, hormon değerlendirmelerin yapılsın.
Kalp damar tıkanmaları bu şikayetlerle başlar. Şimdi doktora kendin gitmezsen, sonra kalp kriziyle başkaları götürebilir.
Sigarayı bırak. Zayıfla, hareket et. Bol bol hareket et.
Yoksa naneyi yiyebilirsin.
UTANIYORUM...
Yeni evliyiz. Eşimle cinsellik konuşmaya utanıyorum.
Cinsel organıma küçük der diye korkuyorum.
İlişki istediğimiz gibi olmuyor. Ne yapmalıyım?
CİNSEL ilişkiden keyif alıp almamak, cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir.
Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz aldığı bölgede yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir. Yani uzunluk kısalık mevzusunu uzatma.
Cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur.
Unutma. Sıkıntın devam ederse önce Psikolog ve Psikiyatriste git.
6 aydır adetlerim düzensiz. Memelerim şiş ve ağrılı. Bir de sağ mememin ucundan süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?
BU anlattıklarına göre sana en azından TSH, Prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir.
İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.
AŞKTA İSTEKSİZİM
42 yaşında bayanım. 6 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Eşime ne bahane bulacağımı şaşırdım. Doktor, bana erkek hormonu tahlili yazmış. Herhalde karıştırdı. Yardım eder misiniz?
MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir.
Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojenin yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Aİç Hastalıkları uzmanının takibinde kalın.
Bilgisayar yazılımcısıyım. 1 yıldır belim ağrıyor.
Bel fıtığım var. Malum oturarak çalışıyorum.
Sırtıma otururken yastık koysam olur mu?
BEL fıtığınız varken, oturup kalkma hareketine dikkat etmek gerekir. Bu yüzden oturma grubu, çekyat ve koltuk bel fıtığını arttırabilir. Daha sonra fiyat değerlendirmesi yapın.
Ayrıca belinizi eğmeden, dik tutarak günlük işlerinizi yapın.
Sıcak su torbası uygulamaları ağrılarınızı rahatlatabilir.
Ayak altına 30 derece eğimli basacak almalısın. Sadece yastıkla tedavi olmaz. Gerekirse EMG çektir. Fizik tedavi uzmanına muayene ol. Fıtık varsa ilerleyebilir.
MENOPOZ BENİ YORDU!
Menopoza yeni girdim. 5 aydır adetim yok.
Yüzümde sakal gibi kıllarım çıktı. Sesim kalınlaştı. Saç dökülmesi de olmuş. Neden?
BU şikayetler çok önemli.
Menopoz şikayetleriyle denk gelse de, menopoz şikayetlerine benzese de başka hastalık ihtimallerinde var. Örneğin tiroit bezi çalışmasının azalmasında, bu tip durumlar olabilir.
FT4, TSH, Prolaktin, Na, K, DHEAS, testosteron, E2, gibi bazı kan testlerine ihtiyaç olabilir. Tüm batın USG ve böbrek üstü bezi ve tiroit bezi MR-BT gibi görüntülemelere ihtiyaç olabilir.
Öncelikle iç hastalıkları uzmanına başvur. Gerekirse endokrinoloji, kadın hastalıkları uzmanına ihtiyaç olabilir.
İhmal yok, tedbir var.
Yumurtadan zehirlendik ishal olduk. Yıkayıp dolaba koyuyorum. Daha ne yapabilirim?
YUMURTAYI dolaba koymadan yıkamayın. Böyle bir uygulamayı önermiyoruz. Yumurta, yıkandığında üzerindeki por dediğimiz gözeneklerin açılıp mikropların kolayca yumurta içine girme riski artabilir. Mikropların en sevdiği beslenme yerleri yumurtalı beslenme yerleridir.
O yüzden buzdolabına koymadan önce yumurta yıkanmamalıdır.
Ayrıca ishal yapan başka ihtimallerde var. Önemli olan hemen tedaviye başlamak.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Önce eşini anla
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Eşim bana dokunmuyor! 06 Ağustos 2018, Pazartesi 25 yaşında bir kadınım. Yeni evliyim. Eşimle evlendiğimizden beri bana dokunmuyor. Bahane buluyor. Ne olmuş olabilir? EŞİNLE...
- Eşim benden kaçıyor 05 Ağustos 2018, Pazar 62 yaşındayım. Eşim cinsel ilişkiye girmekten kaçıyor. Ama benim isteğim var. Doktora söylemeye de çekiniyorum....
- İlişkide başarısızım 04 Ağustos 2018, Cumartesi 39 yaşındayım. Çok yürüyorum. Son zamanlarda cinsel organımda yanma var. İlişkide de başarısızım. Dereotu iyi gelir...
- Menopoz sonrası cinsel hayat 03 Ağustos 2018, Cuma 6 yıldır menopozdayım. Ön bölgemde kızarıklık var. İlaçlar, kremler kullandım ama bir türlü geçmedi. Siz ne önerirsiniz? MENOPOZ...
- İlışkide ‘güven’ önemli 02 Ağustos 2018, Perşembe 3 aylık evliyim. İlişkiye giremedik. Psikolog, kadın hastalıkları uzmanı hepsine gittik. Kimisi 'Vajinismus' dedi,...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri