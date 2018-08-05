Eşim benden kaçıyor
DOKTORA söylemeye çekinme. Önce eşinle bu konuyu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın.
Yaş ilerledikçe kas, kemik, eklemler aşınır. Eskiden alışkın olduğunuz pozisyonlar, şimdi rahatsız edici olabilir.
Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun.
Bazen idrar kesesi, rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikâyetleri olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler. Bunları hallet.
Halam 61 yaşında. Gut hastası. Ne yemeli?
YASAK yok. Bazı hastalıklar yediklerimizle kendimize zarar vermemize neden olur. Gut hastalığı da yenilen yemeklerle şikayetleri artırır. Kırmızı et ve deniz ürünleri eklem ağrıları yapar. Süt ve süt ürünleri eklem ağrılarını azaltır. Bu gıdaları almamıza engel olan başka bir hastalığımız yoksa dengeli miktarda almak faydalıdır. Bitkisel gıdalar eklem ağrılarını arttırmaz.
BİRLİKTE OLAMIYORUM
5 aylık evliyim. Eşimle ilişkiye gireceğimiz sırada kendimi sıkıyorum. Birleşemiyoruz. Boşanmasından korkuyorum. Yardım edin. Ne yapayım?
SIKINTI, stres, evham ve kaygı bu duruma neden olur. Vajinismus dediğimiz bir durum bu. Birçok kadın bunu yaşayabilir.
Cinsel organının kasları tekrarlayan, istek dışı bir şekilde kasılır. Bu da cinsel ilişkiye engel olur.
Eşinle korkularını paylaş.
Acıma hissi için birlikte hareket edin. Eşinle paylaşamadan çözmek zor. Psikolog veya Psikiyatristlerden destek alabilirsin.
Babam, 3 ay önce rahatsızlandı. Karaciğer mikroplu hepatit olmuş. Yani karaciğeri iltihaplanmış. Neleri yerse zarar verir?
İSTIRAHATLARINI sırt üstü yapsın. Yemeklerin etkisi sınırlı olsa da katı yağlar, et, hamur ve sebzeler, süt, peynir, sucuk, salam, sosis, fazla miktarda hamur işi yiyecekler ve tatlılar, yağlı yiyecekler önerilen miktarlardan fazla et, süt, yumurta tüketmesi önerilmez.
Stres, sıkıntı bedenin dengesini bozar. Mevcut tedavinin devamı, ozon tedavisi ve karaciğere yan etki yapabilen ilaçlardan sakınmak faydalı olacaktır.
ŞEKER MUTLULUĞA ENGEL
43 yaşındayım. 6 ay önce şeker hastası olduğumu öğrendim. Açlık şekerim 135 civarında. Yalnız son dönemlerde cinsel hayatımda sorun yaşamaya başladım. Şeker, cinselliği etkiler mi?
HAYIR. Cinsel hayatının etkilenmesi belki ilaçlardan, belki de şeker hastalığının dışında başka nedenlerden olabilir. Kan glikoz düzeyini iyi kontrol edilenler sorun yaşamaz. Kan glikozu dengesizleşirse erkeklerde cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatan hasarlara neden olabilir.
Sertleşme için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin ve damarların işlevini bozulabilir. Ancak sendeki böyle bir durum değil.
Üroloji uzmanına muayene olmalısın.
Nafiz hocam, 2,5 yıldır romatizmam var.
Kortizon kullanıyorum. Nasıl besleneyim?
TUZSUZ ye. Kortizon kullanılan durumlarda iştah açılır. Kan şekeri dengesi değişir. Kortizon ve ağrı kesiciler; mide, yemek borusu ve bağırsakları zedeler.
Düzenli balık tüket. Yeşil ve yapraklı sebzeler, turpgiller sebzeleri, koyu renkli ürünler koruyucu özellikler taşır.
Ceviz, badem, fındık grubu, tam tahıllar, çay ve baharatlar romatizmal hastalıklar açısından faydalıdır. Bunlarla beraber ozon tedavisi ve manyetik alan tedavisi kullanımını azaltarak tedavide fayda sağlayabilmektedir.
CİNSEL SORUNUM VAR
Nafiz Bey, 47 yaşındayım. Cinsel ilişki sırasında yeterince sertleşemiyorum. Yüksek kolesterol sertleşmede sorun yaratır mı?
KOLESTEROL düzeylerine baktır. Kolesterol yükseldi diye, sertlik hemen etkilenmez. Zaten cinselliğimizi sağlayan hormonların yapılmasında kolesterol kullanılır. Ancak damar sertliği yüksek kolesterol düzeyi olan kişilerde daha erken başlar. Yani yüksek kolesterol damar sertliği meydana getirdiyse, sertleşme azalabilir.
Aynı zamanda kalp damarları da bu nedenle tıkanabileceğinden kalp krizi riski de artar.
Korkulu rüya görme. Tahlil yaptır. Kafan rahatlasın.
Boynu bükük dolaşma.
Karnım ağrıdı. Doktora gittim. 'Böbreküstü bezinde kitle var' dediler. Kanser miyim?
KARIN bölgesi ile ilgili bir görüntüleme sırasında böbrek üstü bezinde tesadüfi olarak saptanan bezelere Adrenal İnsidentaloma denir.
Hormonlarla ilgili hastalıklar söz konusu olabilir. Genellikle yağ bezesi gibi herhangi bir hormon üretmeyen iyi huylu bezelerdir.
Aktardıklarınızla kanser veya kanser değil diyemiyoruz.
Kan tahlillerini yaptır. Belki MR gerekebilir. Şimdilik panik yapılacak bir durum yok.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Eşim benden kaçıyor
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