İlişkide başarısızım
DEREOTU satışları artar.
Ama hemen doktora gitmen sana daha iyi gelir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına hemen git. Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli. Cinsel organlar ve onların bölgesinde garip bir his ve orgazm olamama tarifin atılamayıp biriken idrar için nörolojik bir ihtimali kuvvetlice düşündürür. Bel fıtıkları bile bu şikâyetleri yapma ihtimali taşıyabilir. Üroloji, nöroloji ve hatta belki de fizik tedavi uzmanına ihtiyaç duyulabilir.
Nafiz Bey, 22 yaşındayım. 172 santimetre boyundayım. Kilom 88. Kilo vermem gerekir mi? Ben şişman mıyım?
BU soruyu sorarken diyet yapma korkun varmış gibi geldi. Beden Kitle İndeksin 29 çıktı. Yani obeziteye az kalmış.
Ama aşırı kilolu sınıfındasın.
Boyun uzunmuş gibi gelse de bu kilo sağlıksız bir kilo.
Basit uygulamalarla hemen kilo vermeye başlayabilirsin.
2 sihirli tavsiye veriyorum: 1- Acıkmadan 1 saat önce yemek ye. 2- Ne yiyorsan yarısını ye.
AŞKA HURMA GÜCÜ
57 yaşındayım. Menopoza girdim. Eşim 'Cinsel hayatım da bitecek mi?' diye soruyor? Şimdi ilişki için neler yapmalıyım?
ÖNYARGILARINIZDAN kurtulun. Mutlaka ve mutlaka eşinizle daha fazla vakit geçirin. Fasulye, elma, hurma, nar, meyan kökü, şeftali, lahana, domates, incir, brokoli, armut, kiraz, maydanoz, kimyon, dereotu tüketin.
Cinsel ilişki için rahat, huzurlu, sakin ortamlar ayarlayın. Yeterince uzun vakit ayırın. Yeterince uyuyun.
Yani özetle menopoz, sizin müsaade ettiğiniz kadar cinselliği etkiler.
34 yaşındayım. Migren ataklarından usandım. Hiç bitmeyecek mi? 4 yıldır tekrarlıyor. Ne kullanayım bilemiyorum?
MİGREN ilaçla geçen bir hastalık değildir. Yani migreni tetikleyen faktörlerini tespit etmelisin. Ve bu tetikleyici faktörlerden uzak durmalısın.
Genel olarak anlatmak gerekirse rüzgar, uykusuzluk, fazla uyku, kadınlarda adet, parlak ışık, güneş, keskin kokular, yorulmak, stres veya her tür ani duygu değişimi, doğum kontrol hapları, çeşitli gıdalar migren ataklarını tetikleyebilir.
'EŞİM MUTLU DEĞİL'
43 yaşındayım. Evleneli 3 ay oldu. Bazı tartışmalarımız oldu. Eşim cinsellikle mutlu değil gibi. Sürekli "çok ağrıdı" diyor. Acaba niye böyle yapıyor. Ailelere söylesem mi?
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi huzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir.
İhmal etmeyin. Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler.
Yine de eşinin gönlünü al.
Belki de bu durumun hiç katkısı yoktur. Günahını alma. Bedensel hastalıklar ağrılı olabilir. Yani böyle durumlar doktorlara söylenir, ailelere değil.
Yaşım 29. 2 yıl önce mememde beze fark ettim.
Fibroadenom dediler. Adet düzensizliğim de vardı. Beze büyür mü? Kanser riskim olur mu?
TAKİBİNİ ihmal etme.
Fibroadenom dediğimiz beze içindeki hücreler normal meme dokusundaki hücreler ile aynı olduğundan, fibroadenomlar vücutta salgılanan hormonlardan aynen meme dokusu gibi etkilenirler. Doğum kontrol haplarının fibroadenomlar üzerine bir etkisi yoktur.
Memede fibroadenom varlığı, kişinin gelecekte meme kanseri olma riskini arttırmaz.
ALDATILIYORUM!
49 yaşındayım, eşim de 54. Sanırım beni aldatıyor. Eskisi kadar benle ilişkiye girmiyor.
Nedir bu soğukluğunun nedeni?
SORUN tıbbi olabilir.
Çözüm arayışınıza tıbbi cevap verebilirim. Eşinizin ilişkinizdeki durumları dediğiniz gibi değişmiş olsa da sebebi düşündüğünüz gibi aldatma olmayabilir. Erken boşalma, erektil disfonksiyon yani iktidarsızlık yaşı gereği bedensel nedenlerden kaynaklanabilir. Üroloji uzmanına takip ettirin.
Damar tıkanıklıkları, testosteron, psa, tsh gibi hormon değişiklikleri, kan şeker düşmeleri, depresyon gibi durumlarda dediğiniz haller ortaya çıkabilir. Duygusallığını sizi de eşinizi de olumsuz etkilemesin.
Eşim ve ben şişmanız. Artık ilişkiye bile girmiyoruz.
Kilo vermek için ameliyat şart mı?
AMELİYAT şart değil.
Cinsel ilişki sağlıklı bir aile hayatının olmazsa olmazıdır.
Ait olma hissi, mutluluk, güven olmazsa iştah, hareket olumsuz etkilenir. Yemek yeme alışkanlıklarınız, hareket alışkanlıklarınız, şekerli ve aşırı karbonhidratlı gıda tüketimlerinizi azaltın.
İç hastalıkları uzmanı ve diyet uzman takibine girin.
Ameliyatın telafisi olmaz.
Ameliyat olunca dilediğiniz gibi yiyip, içip zayıf kalacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- İlişkide başarısızım
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