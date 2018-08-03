Menopoz sonrası cinsel hayat
MENOPOZ sonrası kadınlarda vajinal kuruluk sık görülür.
Buna bağlı tahriş, kızarıklık söz konusu olabilir. Cinsel ilişkide ağrı da yapabilir. Dolayısıyla eğer vajinal kuruluk varsa tedavi edilmediğinde sonuç olarak kızarıklık devam edebilir. Farklı nedenlerle kullandığınız ilaçları değerlendirmek gerekir. Sigara kuruluğu arttırabilir. Kozmetik ve temizlik amaçlı kullanılan maddeler de kızarıklığı tekrarlatabilir.
Mutlaka iç hastalıkları uzmanına muayene ol.
22 yaşındayım. Saçlarım çok dökülüyor. Bir sürü ürünler aldım. Ama işe yaramadı. Ne yapmalıyım. Yardımcı olursanız çok sevinirim.
KOZMETIK ürünlerin kendisi de saç dökülmesine neden olabilirler. Psikolojik faktörler, beslenme yetersizlikleri (çinko eksikliği vs.), demir eksikliği anemisi (kansızlık), hormonal düzensizlikler, stres faktörleri, gebelik, menopoz, ilaçlar ve hastalıklar saç dökülmesine neden olabilir. Altında yatan neden bulunup ortadan kaldırılmalıdır.
'2 AYDIR BAŞARISIZIM'
Şimdi eve eşim bakıyor. Son 2 aydır cinsel ilişkide başarısızım. Hiçbir şey yapamaz hale geldim. Ne yapmam gerekir?
Bulunduğun durumu onur ve gurur meselesi yapmışsın. İktidarın hem dışta, hem içte bitti sanıyorsun. Başarısızlık hissi kendine olan güvenini bitirmiş. Hemen iş bulup çalış. Eşin fedakâr. Bir an önce bu huzursuz ruh halinden kurtul. Şimdi ne yapabilirim? Diye kendine sor. Cinsel güç arttırıcı diye bilinen ilaçları kullanmana gerek yok.
Moralin yerine gelince cinsel gücün yerine gelir.
Babam 59 yaşında sirozdan şüpheleniyorlar.
Karaciğerinden parça alıp test yapacaklarmış. Bu hastalık neden olur?
SIROZ karaciğerin yetersiz çalışması demektir.
Alkol sadece sebeplerden bir tanesidir. Mikroplar, ilaçlar, kimyasal maddeler, romatizmal bazı hastalıklar da siroz yani karaciğer yetersizliğine neden olabilir.
Biopsi tanı koymak için çok önemlidir. Tedaviler sebeplere göredir. Tanı konduktan sonra tedavi edilebilir olup olmadığı netleşir.
DOĞUM SONRASI İLİŞKİ
Eşim yeni doğum yaptı. Bebeğimiz 1 aylık.
Cinsel ilişki meselesini eşime açsam ayıp olur mu? Ne zamandır görüşemiyoruz.
Uygun zaman ne zaman? Bebeğe zarar verir mi?
Eşler arasında ayıp olur mu? Olmaz tabi ki.
Cinsel ilişkiye doğumu izleyen 6. haftadan sonra başlayabilirsiniz.
İlk başlarda dişi cinsel organında eskiye oranla bir kuruma görülebilir.
Bunun nedeni azalmış östrojen hormonudur.
Kayganlaştırıcı jel kullanımı ilişkiyi kolaylaştırabilir. Tüm zamanını bebeğine ayıran anneler, cinselliğe karşı ilgilerini kaybedebilirler.
Sabırla, iyi niyet ve gayretle devam edin.
Ayrıca bebeğe de zarar vermez.
23 yaşındayım. 5 aydır cinsel yerimde topak topak bir şeyler çıktı. Kanser yapar mı?
Kanser için önlem alabilir miyim?
PANİK ve korku hastalıkların temelidir unutma.
Korkular bağışıklık sistemimizi bozar. Sonrada hasta oluruz.
Sakin ol. Önce her cinsel organ siğili kanser yapmaz.
Senin hastalığının tanısının konması lazım.
Hemen kadın hastalıkları uzmanına git. Korkulu rüya görmektense uyumamak daha iyidir derler.
Hemen tanı koyalım, sıkıntılarına çare bulalım.
'EŞİMİN CANI ACIYOR'
Eşim son 2 aydır her cinsel ilişkiye girdiğimizde ağrıyla ilişkiyi bırakıyor.
Neden cinsel ilişkide ağrı olur?
Anlattığınız konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor. Olabilir.
Kadın hastalıkları uzmanının eşinizi muayene etmesi şarttır. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir.
Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden veya daha önce geçirdiği cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Organik nedenin bulunamadığı durumlarda psikolog görüşü alınmalıdır.
Bıktım kilolarımdan. Hiçbir şey yemezsem ne kadar kilo verebilirim?
ÖNCE kilo alma. Aldıysan düzenli ye düzenli harca.
Harcamıyorsan yeme. "Yemeyi seviyorum" diyorsan harca.
Önce yediklerini düzene sok.
Vücut ihtiyacından daha az yedirten diyetler yapma.
Yoksa baş ağrısı, uyuşukluk, dikkat bozukluğu, sinirlilik, yorgunluk, bulantı, kusma, ishal, safra ve böbrek taşı, saç dökülmesi ve bazal metabolizma hızında azalma yapar. Sakın ha yapma.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Menopoz sonrası cinsel hayat
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